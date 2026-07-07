Ebben a percben érkezett a felfoghatatlan hír: meghalt a 37 éves énekesnő

Meghalt Lauren Bennett, a G.R.L. lányegyüttes tagja, aki közreműködött az LMFAO nagy sikerű „Party Rock Anthem” című slágerében. 37 éves volt.

Meghalt a gyönyörű énekesnő: Lauren Bennett 37 éves volt Fotó: UPI Photo / eyevine

Meghalt a gyönyörű énekesnő: Lauren Bennett 37 éves volt

A G.R.L. tagjai hétfőn az Instagramon kiadott közleményükben így fogalmaztak:

Mély szomorúsággal tudatjuk szeretett Laurenünk halálhírét. Összetört a szívünk, és szavakkal sem tudjuk kifejezni, mennyit jelentett számunkra.

A közlemény így folytatódott:

Örökké őrizni fogjuk azt a szeretetet, nevetést és azt a számtalan emléket, amelyet nekünk adott. Csodálatos személyisége rengeteg ember életére volt hatással, és mélységesen hiányozni fog. Nyugodj békében, drága Lauren. Mindig a szívünkben élsz majd.

Lauren Bennett brit énekesnő pályafutását a Paradiso Girls nevű lányegyüttes tagjaként kezdte. A csapatot Robin Antin, a Pussycat Dolls alapítója hozta létre. Debütáló kislemezük, a „Patron Tequila”, amelyben Eve és Lil Jon is közreműködött, 2009-ben a Billboard Dance Club Songs lista 3. helyéig jutott.

A csapat feloszlása után Bennett a G.R.L. együtteshez csatlakozott, a G.R.L. emellett közreműködött Pitbull 2014-es „Wild Wild Love” című dalában is. A lányegyüttes azonban nem sokkal azután feloszlott, hogy 2014-ben elhunyt az együttes egyik tagja, Simone Battle, majd 2016-ban újjáalakult. Lauren Bennett 2011-ben az LMFAO „Party Rock Anthem” című slágerében való közreműködésével pályafutása első listavezető kislemezét szerezte meg.

Bennett halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja az ABC News.