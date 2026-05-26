Megtudtuk a japán nők karcsúságának titkát: ezt a meglepően egyszerű szokást követik csupán

A japán fogyókúrás módszerek egy olyan kultúrából erednek, amely az egyensúlyra és a harmóniára fekteti a hangsúlyt. Az itt élő emberek életében hatalmas szerepet játszik az étkezés, ami segít nekik megtartani az egészséges testsúlyt, különösen a 40 év feletti nők esetében, a menopauza időszakában. Ezért, ha te is szeretnél nagyszerűen kinézni, akkor ezeket az egyszerű trükköket érdemes elsajátítanod.
Az egyik leghíresebb japán étkezési elv a hara hachi bu, melynek lényege, hogy 80 százalékig kell teleenned magad. A nők ugyanis étkezés közben is gyakorolják a tudatosságot, kiélvezik az ízeket, és időt szánnak a rágásra. Ennek következtében könnyedén elkerülik a túlzott kalóriabevitelt, hiszen odafigyelnek az éhségjelzéseikre. Ha kedvet kaptál a hara hachi bu módszeréhez, akkor a következő étkezésnél válassz kisebb tányért vagy tálat, ami segít becsapni az elmédet, és elhitetni veled, hogy többet eszel.
A hara hachi bu-t sokkal könnyebb hosszú távon fenntartani, mint egy drasztikus diétát, ezért javíthat az egészségi állapotodon, és megelőzheti az elhízást.
Ahogyan korábban említettük, a japán étkezési stílus nemcsak arról szól, hogy mit eszel, hanem arról is, hogyan. Ezért a legnépszerűbb trükk mellett olyan egyéb módszereket is mutatunk be, amelyek nagyszerűen támogatják az egészségedet és a fogyásodat.
Teljes értékű, alacsony kalóriatartalmú ételek fogyasztása
A japán ételek többsége kevés kalóriát tartalmaz, ezért sokat ehetünk belőlük, ennek köszönhetően pedig megfelelően eltelítenek, így nagyban csökkenthetik a túlevés kockázatát. Ide sorolható a tofu, a zöldségek és a hal is, amelyek nagyon hasznos tápanyagokat tartalmaznak.
Zöld tea beiktatása
A zöld tea egészségügyi előnyei jól ismertek – köztük a fogyást elősegítő szerepe is –, amely szerves része a japán kultúrának. Mivel nagyszerű antioxidáns-forrás, hozzájárul az anyagcsere fokozásához és a zsírégetéshez.
Mindennapos gyaloglás
Az étkezési szokásokon kívül a mozgás is fontos szerepet tölt be a japánok életében, ez pedig nagyban hozzájárul a jólléthez és a fogyáshoz egyaránt. Például a legtöbben gyalog vagy biciklivel járnak munkába, ami növeli a fittségi szintet anélkül, hogy órákat kellene a teremben töltened.
A Radio Taiso gyakorlása
Az országban az egyik legkedveltebb mozgásforma a Radio Taiso, amelyet általában a rádióban vagy nyilvános helyeken, hangszórókon keresztül sugároznak. Mivel ez egy szórakoztató, alacsony intenzitású testmozgás, bárki könnyedén elvégezheti.
Ebben a videóban a Radio Taiso mozgásformát tekintheted meg:
