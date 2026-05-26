Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megtudtuk a japán nők karcsúságának titkát: ezt a meglepően egyszerű szokást követik csupán

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 14:15
fogyókúrás tippekfogyásjapán étel
Szeretnél végre megszabadulni a feleslegtől, de távol állnak tőled a drasztikus diéták? Ha te is inkább egy tudatosabb és kiegyensúlyozottabb fogyókúrás módszert keresel, akkor a lehető legjobb helyen jársz! Cikkünkben most lerántjuk a leplet a japán nők pofonegyszerű trükkjéről, amivel szert tehetsz a rég vágyott álomalakra!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A japán fogyókúrás módszerek egy olyan kultúrából erednek, amely az egyensúlyra és a harmóniára fekteti a hangsúlyt. Az itt élő emberek életében hatalmas szerepet játszik az étkezés, ami segít nekik megtartani az egészséges testsúlyt, különösen a 40 év feletti nők esetében, a menopauza időszakában. Ezért, ha te is szeretnél nagyszerűen kinézni, akkor ezeket az egyszerű trükköket érdemes elsajátítanod.

Fogyókúrás módszert alkalmazó nő zöldségeket eszik.
Ezt az egyszerű fogyókúrás módszert alkalmazzák a japán nők.
Fotó: Shutterstock
  • A japánok nagy hangsúlyt fektetnek az étkezésre és a mozgásra.
  • Ha egészségesebb életre szeretnél szert tenni, akkor tegyél néhány japán szokást a mindennapjaid részévé.
  • Ezekkel a módszerekkel sokkal könnyebben fenntarthatod az egészséges testsúlyodat, sőt még fogyhatsz is.

Erre a fogyókúrás módszerre esküsznek a japán nők: te is könnyedén alkalmazhatod!

Az egyik leghíresebb japán étkezési elv a hara hachi bu, melynek lényege, hogy 80 százalékig kell teleenned magad. A nők ugyanis étkezés közben is gyakorolják a tudatosságot, kiélvezik az ízeket, és időt szánnak a rágásra. Ennek következtében könnyedén elkerülik a túlzott kalóriabevitelt, hiszen odafigyelnek az éhségjelzéseikre. Ha kedvet kaptál a hara hachi bu módszeréhez, akkor a következő étkezésnél válassz kisebb tányért vagy tálat, ami segít becsapni az elmédet, és elhitetni veled, hogy többet eszel.

A hara hachi bu-t sokkal könnyebb hosszú távon fenntartani, mint egy drasztikus diétát, ezért javíthat az egészségi állapotodon, és megelőzheti az elhízást.

Ezek a japán életmódbeli szokások is segíthetnek a fogyásban

Ahogyan korábban említettük, a japán étkezési stílus nemcsak arról szól, hogy mit eszel, hanem arról is, hogyan. Ezért a legnépszerűbb trükk mellett olyan egyéb módszereket is mutatunk be, amelyek nagyszerűen támogatják az egészségedet és a fogyásodat.

Teljes értékű, alacsony kalóriatartalmú ételek fogyasztása

A japán ételek többsége kevés kalóriát tartalmaz, ezért sokat ehetünk belőlük, ennek köszönhetően pedig megfelelően eltelítenek, így nagyban csökkenthetik a túlevés kockázatát. Ide sorolható a tofu, a zöldségek és a hal is, amelyek nagyon hasznos tápanyagokat tartalmaznak.

A japán fogyókúrás módszert alkalmazó nő mérlegre állt.
Ezekkel a módszerekkel sokkal könnyebben fenntarthatod az egészséges testsúlyodat, sőt még fogyhatsz is.
Fotó: Shutterstock

Zöld tea beiktatása

A zöld tea egészségügyi előnyei jól ismertek – köztük a fogyást elősegítő szerepe is –, amely szerves része a japán kultúrának. Mivel nagyszerű antioxidáns-forrás, hozzájárul az anyagcsere fokozásához és a zsírégetéshez.

Mindennapos gyaloglás

Az étkezési szokásokon kívül a mozgás is fontos szerepet tölt be a japánok életében, ez pedig nagyban hozzájárul a jólléthez és a fogyáshoz egyaránt. Például a legtöbben gyalog vagy biciklivel járnak munkába, ami növeli a fittségi szintet anélkül, hogy órákat kellene a teremben töltened.

A Radio Taiso gyakorlása

Az országban az egyik legkedveltebb mozgásforma a Radio Taiso, amelyet általában a rádióban vagy nyilvános helyeken, hangszórókon keresztül sugároznak. Mivel ez egy szórakoztató, alacsony intenzitású testmozgás, bárki könnyedén elvégezheti.

Ebben a videóban a Radio Taiso mozgásformát tekintheted meg:

Ezek a fogyókúrás módszerek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu