Megtudtuk a japán nők karcsúságának titkát: ezt a meglepően egyszerű szokást követik csupán

A japán fogyókúrás módszerek egy olyan kultúrából erednek, amely az egyensúlyra és a harmóniára fekteti a hangsúlyt. Az itt élő emberek életében hatalmas szerepet játszik az étkezés, ami segít nekik megtartani az egészséges testsúlyt, különösen a 40 év feletti nők esetében, a menopauza időszakában. Ezért, ha te is szeretnél nagyszerűen kinézni, akkor ezeket az egyszerű trükköket érdemes elsajátítanod.

Az egyik leghíresebb japán étkezési elv a hara hachi bu, melynek lényege, hogy 80 százalékig kell teleenned magad. A nők ugyanis étkezés közben is gyakorolják a tudatosságot, kiélvezik az ízeket, és időt szánnak a rágásra. Ennek következtében könnyedén elkerülik a túlzott kalóriabevitelt, hiszen odafigyelnek az éhségjelzéseikre. Ha kedvet kaptál a hara hachi bu módszeréhez, akkor a következő étkezésnél válassz kisebb tányért vagy tálat, ami segít becsapni az elmédet, és elhitetni veled, hogy többet eszel.

A hara hachi bu-t sokkal könnyebb hosszú távon fenntartani, mint egy drasztikus diétát, ezért javíthat az egészségi állapotodon, és megelőzheti az elhízást.

Ahogyan korábban említettük, a japán étkezési stílus nemcsak arról szól, hogy mit eszel, hanem arról is, hogyan. Ezért a legnépszerűbb trükk mellett olyan egyéb módszereket is mutatunk be, amelyek nagyszerűen támogatják az egészségedet és a fogyásodat.

Teljes értékű, alacsony kalóriatartalmú ételek fogyasztása

A japán ételek többsége kevés kalóriát tartalmaz, ezért sokat ehetünk belőlük, ennek köszönhetően pedig megfelelően eltelítenek, így nagyban csökkenthetik a túlevés kockázatát. Ide sorolható a tofu, a zöldségek és a hal is, amelyek nagyon hasznos tápanyagokat tartalmaznak.