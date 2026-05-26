Idős asszonyt gázoltak el a zebrán – menőhelikopter érkezett hozzá

Súlyos gyalogosgázolás történt kedden délelőtt Békéscsaba Lencsési-lakótelepén, ahol egy személyautó elütött egy idős asszonyt a zebránál. A helyiek szerint pillanatok alatt óriási lett a riadalom a környéken, amikor megérkeztek a mentők, majd nem sokkal később a mentőhelikopter is leszállt.

Mentőhelikopter is érkezett a gázolás helyszínére

A szemtanúk elmondása szerint mindkét oldalon várakoztak gyalogosok az átkelőnél. Az idős nő az egyik oldalról kezdte meg az áthaladást, amikor az érkező autó elütötte. A környéken élők szerint a sofőr – aki szintén idősebb ember – nem hajtott gyorsan, a tragikus helyzet mégis egyetlen pillanat alatt alakult ki.

Többen hangsúlyozták, hogy a zebrán közlekedő gyalogosnak minden esetben elsőbbsége van. A baleset után megrázó jelenetek fogadták az arra járókat. A sérült asszonyhoz perceken belül megérkeztek a mentők, majd a mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

A gázolás miatt az egész környéket lezárták

A rendőrség teljes útlezárás mellett kezdte meg a helyszínelést, emiatt jelentős torlódás alakult ki a környéken. A sofőr a hosszú helyszínelés ideje alatt végig az autóban maradt. A közel 30 fokos hőségben többen vizet vittek neki, mert láthatóan nagyon megviselték a történtek.

Deményné Tűri Zsanett, rendőrség sajtóreferense megerősítette, hogy gyalogosgázolás történt, a baleset pontos körülményeit pedig vizsgálják.

A lakótelepen élők szerint ezen a szakaszon különösen nagy a forgalom, ezért gyakran alakulnak ki veszélyes helyzetek. Sokan úgy fogalmaztak: jó lenne, ha a veszélyre nem csak egy mentőhelikopter hívná fel a figyelmet – írja a BEOL.