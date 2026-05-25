Holtan bukkantak rá a 3 nővérre: a családjuk döbbenetes titkot árult el

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 06:00
Sötét titkok övezik annak a három fiatal nőnek a tragédiáját, akiknek a holttestét a tengerből emelték ki Brighton közelében. Miközben a rendőrség még mindig nyomoz, az internetet elárasztották a legdurvább összeesküvés-elméletek. A család most megtörte a csendet, és sokkoló részleteket árultak el a lányok múltjából.
A 36 éves Jane Adetoro, valamint testvérei, a 32 éves Christina és a 31 éves Rebecca Walters holttestére hajnali öt órakor találtak rá a habok között. A három londoni testvér rejtélyes halála azonnal beindította a kommentelők fantáziáját, elkezdték gyártani az összeesküvés-elméleteket, amelyek futótűzként terjednek az interneten, teljesen felkavarva a gyászoló családot.

A tengerből kiemelt három fiatal nő rejtélyes halála után azonnal szárnyra kelt a legdurvább összeesküvés-elmélet, a család azonban cáfolja a pletykákat

Felháborító összeesküvés-elmélet terjed a neten

A tragédia után azonnal szárnyra kelt a legkülönfélébb összeesküvés-elmélet: gyilkosságról, rasszista támadásról és vad, átmulatott éjszakákról pletykálnak a fotelnyomozók. A gyászoló család azonban megelégelte a kegyeletsértő találgatásokat.

A lányok nagynénje, Ajike Adetoro elárulta: a testvérek teljesen boldogok voltak, és fogalmuk sincs, miért utaztak a tengerparthoz azon a végzetes reggelen. Van azonban egy hátborzongató egybeesés: édesanyjuk pontosan 16 évvel ezelőtt ugyanígy, fulladásos halált halt Birminghamnél.

Sokkolja a családot a sok hazug összeesküvés-elmélet

Nem jártak bulizni, az apjuk világa voltak. Ezek a lányok nem ittak alkoholt, nem dohányoztak, még közösségi oldaluk sem volt. A legfájdalmasabb minden egyes hazug összeesküvés-elmélet. Hallottunk már mindent: hogy rasszista támadás áldozatai lettek, hogy meggyilkolták őket... a legabszurdabb üzeneteket kapjuk. Ez mind hazugság

– mondta elcsukló hangon a nagynéni.

A család szerint a lányok elválaszthatatlanok voltak, naponta többször is üzentek egymásnak, de azon a reggelen hirtelen elnémultak a telefonok. Csak egy lakáskulcs alapján tudták azonosítani őket a rendőrök – írja a brit Mirror.

Egyszerre három lányát temeti az apa

A megtört édesapa, Joseph Adetoro most egyszerre három gyermekének a temetését kénytelen intézni, miközben a neten terjedő minden újabb összeesküvés-elmélet csak tovább tépi a sebeket.

Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák a fájdalmat, amit három, élete teljében lévő lány elvesztése jelent. Jane, Christina és Becky a boldogságot és a fényt jelentették a családunkban

– búcsúzott lányaitól az apa. A rendőrség még mindig nagy erőkkel vizsgálja, mi történt pontosan a tragikus hajnalon.

 

