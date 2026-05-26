Különleges videót mutatott Stana Alexandra: így jelentette be a tanítványainak, hogy gyermeket vár

Stana Alexandránál boldogabb embert jelenleg keresve is nehéz találni. Hiszen a TV2 sztárja nemrégiben jelentette be, hogy gyermeket vár. A csinos táncosnő egy különleges videóval tudatta az örömteli hírt.
Stana Alexandra most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiből kiderül, hogy a tanítványaival hogyan közölte, hogy várandós. A felvételen látható, amint a táncosnő az egyik pillanatban előhúzza az ultrahangfelvételt a kisbabájáról, amire a diákjai tapsolni kezdenek. Az egyik fotón pedig már az is látszik, hogy milyen nagy már a hasa.
Onnantól, hogy még nem is tudtunk Rólad, mostanáig
- olvasható Stana Alexandra posztjában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.