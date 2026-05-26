Különleges videót mutatott Stana Alexandra: így jelentette be a tanítványainak, hogy gyermeket vár

Stana Alexandránál boldogabb embert jelenleg keresve is nehéz találni. Hiszen a TV2 sztárja nemrégiben jelentette be, hogy gyermeket vár. A csinos táncosnő egy különleges videóval tudatta az örömteli hírt.

Stana Alexandra gyermeket vár Fotó: TumbaszHedi

Stana Alexandra a tanítványainak is elárulta, hogy kisbabát hord a szíve alatt

Stana Alexandra most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiből kiderül, hogy a tanítványaival hogyan közölte, hogy várandós. A felvételen látható, amint a táncosnő az egyik pillanatban előhúzza az ultrahangfelvételt a kisbabájáról, amire a diákjai tapsolni kezdenek. Az egyik fotón pedig már az is látszik, hogy milyen nagy már a hasa.

Onnantól, hogy még nem is tudtunk Rólad, mostanáig

- olvasható Stana Alexandra posztjában.