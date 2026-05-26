"Ki nem állhatom a bátyám barátnőjét: teljesen tönkreteszi a családunkat!"

A Mirror tanácsadójához fordult az a húszas éveiben járó lány, aki úgy érzi, a bátyja barátnője teljesen tönkreteszi a családjuk életét, ennek ellenére a testvére nemrég eljegyezte őt. A húg viszont egyenesen elviselhetetlennek tartja a bátyja kedvesét, és nem érti, az egyetlen testvére miért egy ilyen ellenszenves embert választott a partnerének.

Ki nem állhatja a bátyja barátnőjét a húg - már egy szobában sem bír meglenni vele

Nem képes elviselni a bátyja barátnőjét: szerinte tönkreteszi a családjukat

Nagyon megosztó hatással van a családunkra, nézeteltéréseket és stresszt generál. Alapvetően az a típus, aki folyamatosan figyelemre vágyik, emellett meg azt akarja, hogy mindenki az ő akaratának engedelmeskedjen, kezdve attól, hogy hová menjünk ebédelni, egészen addig, hogy mikor találkozzunk, és mit vegyünk fel, amikor az ő családjához megyünk. Állandóan drámázik, vagy minden ok nélkül beleavatkozik mindenbe, pusztán azért, mert egy elkényeztetett kölyök

- panaszolta el a lány, hozzátéve, nemrég a közösségi médiából tudta meg, hogy a bátyja és a másik nő eljegyezték egymást. Mint mondta, az édesanyjuk sem örül igazán a hírnek, de igyekszik titkolni ezt, ő ellenben képtelen jó képet vágni ehhez, mi több, már nem is akar egy légtérben tartózkodni a bátyja kedvesével.

Azon kapom magam, hogy visszautasítom a szüleim meghívásait, mert nem bírom elviselni, hogy egy szobában legyek a bátyám barátnőjével. Tönkretette a családomat!

- zárta a levelét a dühös nő.

A tanácsadó, Coleen Nolan szerint senkinek sincs joga elidegeníteni a lányt a családjától, és neki sem lenne szabad kizárnia saját magát.

Én úgy látom, két lehetőséged van. Továbbra is visszautasítod a meghívásokat, és nyilvánvalóvá teszed, hogy nem kedveled őt, ebben az esetben viszont elveszíted a bátyádat, és megnehezíted a helyzetet a szüleidnek, akik így két tűz közé szorulnak. Vagy elfogadod, hogy ő az, akit a bátyád választott, és mivel szereted a testvéredet, felülemelkedsz ezen, megfékezed a nyelved, és mindent megteszel, hogy kellemessé tedd a dolgokat, amikor együtt vagytok

- tette hozzá Coleen, kiemelve, ez nem jelenti azt, hogy nem szólhat vissza a másik lánynak, ha nem tetszik neki a viselkedése: így például nyugodtan döntsenek családi szavazással, amikor a közös programokról van szó, ne hagyják, hogy mindenben a leendő sógornő diktáljon. A tanácsadó azt is elmondta, a családon belüli konfliktusok és szakítások nagyon fájdalmasak, így ezek elkerülése érdekében az lenne a legjobb, ha arra a pár órára, amit kénytelenek együtt eltölteni, a levélíró igyekezne elviselni a másik nőt.