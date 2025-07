A boldogság diétája Ázsiából – Így segít a japán étrend, ha lehangolt vagy

Mi lenne, ha egyetlen étrend nemcsak az alakodat formálná, de a hangulatodat is javítaná? A japán étrend több, mint egészséges étkezés – egy életmód, amely a hosszú élet és a mentális egyensúly kulcsa lehet. Halak, zöldségek, fermentált ételek és lassú, hálás étkezések – ezek teszik Japánt a világ egyik legegészségesebb nemzetévé.

A japán étrendnek öt sarkalatos eleme van: a gabona, a zöldségek, a halak és húsok, a tej és a gyümölcsök.

Fotó: foodcollection via AFP / AFP

A hosszú élet és jó közérzet étrendje

Japánban a várható élettartam világrekorder, és ennek nemcsak genetikai, hanem nagyon is kézzelfogható táplálkozási okai vannak. A hagyományos japán étrend alacsony kalóriatartalmú, tápanyagdús, és rendkívül változatos. A feldolgozott élelmiszerek, cukros italok és vörös húsok szinte alig kapnak helyet az étlapon, helyettük van rengeteg zöldség, hal, rizs, tengeri alga és erjesztett élelmiszer.

Miért lehet jobb a hangulatod japán étrenddel?

A japán étrend összetétele ideális a mentális egészség támogatására is. Az omega-3 zsírsavakban gazdag halak (mint a makréla, tonhal, lazac), a fermentált ételek (pl. miso, natto), és az antioxidánsban gazdag zöldségek (pl. retek, spenót, tengeri zöldségek) csökkentik a gyulladásokat a szervezetben. Elősegítik az agy megfelelő működését is, és így csökkenhet annak az esélye is, hogy depressziós vagy fásult legyél.

A japánok nem esznek habzsolva, mert náluk az étkezés rituálé. Az étel elfogyasztása lassan, jelenléttel történik, ami önmagában is csökkenti a stresszt, és elősegíti a jóllakottságot.

A „hara hachi bu” elv – ne edd magad teli

A japán kultúrában elterjedt mondás szerint "hara hachi bu", azaz „egyél, amíg 80%-ig tele nem vagy”. Ez a gyakorlat nemcsak a testsúlykontrollt segíti, de hosszú távon csökkenti a szervezet túlterhelését is. Az anyagcsere kiegyensúlyozottabb, az emésztőrendszer kíméletesebben működik, és az energiaszint sem esik le hirtelen.

Mit egyél, ha japán módra ennél, és boldogabb szeretnél lenni?

Reggeli

– Miso leves

– Főtt rizs

– Párolt zöldség

– Zöld tea

– Miso leves – Főtt rizs – Párolt zöldség – Zöld tea Ebéd

– Grillezett hal (makréla vagy lazac)

– Uborka saláta rizsecettel

– Gőzölt rizs

– Egy kis adag natto (fermentált szójabab)

– Grillezett hal (makréla vagy lazac) – Uborka saláta rizsecettel – Gőzölt rizs – Egy kis adag natto (fermentált szójabab) Vacsora

– Soba vagy udon tészta zöldségekkel

– Tofuval gazdagított leves

– Tengeri alga snack

Nem csak test, lélek is táplálkozik