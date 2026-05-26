Tragédia az éjszakában: az autó jelezte a bajt – meghalt a 19 éves sofőr

Halálos közúti balesethez riasztották a rendőröket, miután egy személyautó letért az úttestről és felborult. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a két fiatal utas kizuhant a járműből. A hatóságokat az autó beépített eCall segélyhívó rendszere értesítette automatikusan a tragédiáról.

Az egyik fiatal életét követelte a tragédia Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A helyszínre érkező rendőrök a felborult járművet egy szántóföldön találták meg, a két fiatalt pedig az autón kívül. A rendőrség szerint ez arra utalhat, hogy egyikük sem használta a biztonsági övet.

Az elsődleges információk alapján a sofőr keddről szerdára virradó éjszaka veszíthette el uralmát a jármű felett, amely ezután lesodródott az útról és felborult.

A tragédia egyikük életét azonnal elragadta

A tragédia következtében egy 19 éves fiatalember a helyszínen életét vesztette. A másik utast, egy 18 éves fiatalt kórházba szállították, ahol orvosi ellátást kapott.

A hatóságok biológiai mintát is vettek tőle annak megállapítására, hogy a baleset idején alkohol vagy más bódító szer hatása alatt állt-e. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított a tragédia pontos körülményeinek tisztázására – írja a Maszol.