Drámai órák: kórházba került Szigligeti Ivett és Dudás Miki kisfia!

Szigligeti Ivett éveken át alkotott egy párt a sikeres sportolóval Dudás Mikivel, és szerelmükből két tündéri gyermek született. A csinos édesanya az utóbbi hónapokban méltósággal és hihetetlen lelkierővel viselte a sors csapásait, miközben végig óvó szeretettel vette körül a családját. Most azonban elért a végkimerültség szélére, ugyanis kisfia szervezetét egy kegyetlen betegség támadta meg, ami teljesen felőrölte a sztáranyuka maradék energiáját is.

Szigligeti Ivett követőinek számolt be a legfrissebb, lesújtó eseményekről. Kisfia, Milo elképesztően nehéz napokon van túl, miután egy rendkívül agresszív vírust kapott el. A kisfiú szervezete szinte azonnal feladta a harcot a brutális fertőzésekkel szemben, az állapota pedig óráról órára romlott. Az aggódó édesanya tehetetlenül nézte végig, ahogy imádott gyermeke legyengül. A kisfiú napokig szinte egyetlen falat ételt sem tudott lenyelni, és még a folyadékot sem bírta magában tartani. Az otthoni ápolás és a házi praktikák ekkora már csődöt mondtak, így az édesanyának nem maradt más választása, mint hogy azonnal kórházba siessen a kicsivel.

A szakszerű kórházi kezelések után az orvosok úgy látták, hogy a kisfiú állapota végre stabilizálódott annyira, hogy hazatérhessenek az otthonukba. A megkönnyebbülés azonban fájdalmasan rövid ideig tartott, és a fellélegzés csak pillanatokra adatott meg a családnak. Nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy a rémálom elölről kezdődjön, és az állapotromlás miatt szinte azonnal vissza kellett térniük a klinikára. Ivett szerint a helyzetük már-már egy horrorisztikus átoksorozatra hasonlít, aminek egyszerűen képtelenek látni a végét. Miközben Ivett a kórházban virrasztott a kisfia ágya mellett, otthon a másik gyermeke is ágynak esett.

Ebben a kilátástalan és emberfeletti helyzetben Ivett édesanyja bizonyult a legnagyobb támasznak, aki egyetlen percig sem tétovázott. A nagymama magára vállalta a beteg Nara (Manci) otthoni gondozását, hogy levegye a terhet a végletekig kimerült lánya válláról. Így Ivett teljes figyelmével a kórházban fekvő kisfiára, Milóra tud koncentrálni.