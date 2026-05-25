Drámai órák: kórházba került Szigligeti Ivett és Dudás Miki kisfia!

Szigligeti Ivett éveken át alkotott egy párt a sikeres sportolóval Dudás Mikivel, és szerelmükből két tündéri gyermek született. A csinos édesanya az utóbbi hónapokban méltósággal és hihetetlen lelkierővel viselte a sors csapásait, miközben végig óvó szeretettel vette körül a családját. Most azonban elért a végkimerültség szélére, ugyanis kisfia szervezetét egy kegyetlen betegség támadta meg, ami teljesen felőrölte a sztáranyuka maradék energiáját is.
Szigligeti Ivett követőinek számolt be a legfrissebb, lesújtó eseményekről. Kisfia, Milo elképesztően nehéz napokon van túl, miután egy rendkívül agresszív vírust kapott el. A kisfiú szervezete szinte azonnal feladta a harcot a brutális fertőzésekkel szemben, az állapota pedig óráról órára romlott. Az aggódó édesanya tehetetlenül nézte végig, ahogy imádott gyermeke legyengül. A kisfiú napokig szinte egyetlen falat ételt sem tudott lenyelni, és még a folyadékot sem bírta magában tartani. Az otthoni ápolás és a házi praktikák ekkora már csődöt mondtak, így az édesanyának nem maradt más választása, mint hogy azonnal kórházba siessen a kicsivel.
A szakszerű kórházi kezelések után az orvosok úgy látták, hogy a kisfiú állapota végre stabilizálódott annyira, hogy hazatérhessenek az otthonukba. A megkönnyebbülés azonban fájdalmasan rövid ideig tartott, és a fellélegzés csak pillanatokra adatott meg a családnak. Nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy a rémálom elölről kezdődjön, és az állapotromlás miatt szinte azonnal vissza kellett térniük a klinikára. Ivett szerint a helyzetük már-már egy horrorisztikus átoksorozatra hasonlít, aminek egyszerűen képtelenek látni a végét. Miközben Ivett a kórházban virrasztott a kisfia ágya mellett, otthon a másik gyermeke is ágynak esett.
Ebben a kilátástalan és emberfeletti helyzetben Ivett édesanyja bizonyult a legnagyobb támasznak, aki egyetlen percig sem tétovázott. A nagymama magára vállalta a beteg Nara (Manci) otthoni gondozását, hogy levegye a terhet a végletekig kimerült lánya válláról. Így Ivett teljes figyelmével a kórházban fekvő kisfiára, Milóra tud koncentrálni.
Rajongók és a barátok folyamatosan küldik a támogató üzeneteket a közösségi oldalakon, bízva abban, hogy a család végre kilábal ebből az időszakból. Mindenki reméli, hogy a gyerekek szervezete hamarosan legyőzi a makacs vírusokat, és Dudás Miki özvegye végre fellélegezhet a hosszú ideje tartó, embert próbáló traumák után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.