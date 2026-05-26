Fűző, napernyő, majd bikini: a nyári divat legizgalmasabb átalakulása

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 15:15
Az 1900-as évektől a negyvenes évekig a női viselet fokozatosan a praktikum és az elegancia irányába alakult át. A nyári divat fejlődése nemcsak az öltözködési szokásokat, hanem a társadalmi változásokat is tükrözi.

Míg a 19. század végén a ruházat még elsősorban a test elfedését és az illemszabályok követését szolgálta, addig a 20. század első felében fokozatosan megjelentek a könnyedebb, praktikusabb és sportosabb darabok. A nyári divat története jól tükrözi, hogyan változott a társadalom gondolkodása a kényelemről, a női szerepekről és a szabadságról.

Kisfaludi Strobl Zsigmonddal készült képen remekül látható XX. század eleji nyári divat legjobb példái.
Nyári divat a század elején: Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmvész hölgykoszorúban Hidegkúton. Készült: 1916 Fotó: Fortepan/Lakatos Mária 

Nyári divat 100 évvel ezelőtt

A 19. század végén és az 1900-as évek elején a nyári öltözködést a zárt, réteges viseletek jellemezték. A nők hosszú, földig érő ruhákat, fűzőket és nehéz alsószoknyákat hordtak, még a legmelegebb napokon is. A napsütés ellen csipkés napernyőkkel és legyezőkkel védekeztek, hiszen a világos bőr a társadalmi előkelőség jelképe volt. A strandolás és a fürdőzés sem jelentett kivételt: a nők bokáig érő, hosszú ujjú pamut- vagy gyapjú fürdőruhákban léptek a vízbe. A szoknyák aljába gyakran ólomsúlyokat varrtak, hogy azok ne lebegjenek fel úszás közben, a viseletet pedig fekete fürdőharisnya egészítette ki.

A 20. század elején, különösen az első világháború után, jelentős változás indult el a divatban. A nők társadalmi szerepe átalakult, egyre fontosabbá vált a mozgásszabadság és a praktikum. A merev fűzők fokozatosan eltűntek, helyüket laza szabású, egyenes vonalú, térdig érő nyári ruhák vették át. A húszas évek divatját a könnyedség és a modernség jellemezte: megjelentek az ujjatlan ruhák, a rövidebb szoknyák és a sportosabb szabásvonalak. A strandviselet is sokat változott, hiszen a korábbi nehéz fürdőruhák helyett testhezállóbb, egyrészes modellek terjedtek el.

A harmincas években a nőies elegancia került előtérbe. A nyári ruhák finomabb szabásúak lettek, hangsúlyosabb derékvonallal és lágy esésű anyagokkal. Egyre népszerűbbé váltak a könnyű selyem- és vászonruhák, valamint a széles karimájú kalapok és napszemüvegek. A stranddivatban megjelentek a rövidebb szárú fürdőruhák, amelyek már nagyobb mozgásszabadságot biztosítottak.

A negyvenes években a második világháború a divatra is hatással volt. Az anyaghiány miatt egyszerűbb, praktikusabb ruhák készültek, kevesebb díszítéssel. A nyári viseletek letisztultabbá váltak, előtérbe kerültek a rövidebb ujjak, az egyszerű szabások és a könnyen kezelhető anyagok. A fürdőruhák tovább rövidültek, és megjelentek a kétrészes modellek előfutárai is, amelyek már a későbbi modern stranddivat alapjait jelentették.

A képgalériát a XX. század nyári divatáról itt tekintheted meg:

Galéria: Ledobták a fűzőt: így lett dögös a nyári divat a 20. században
1/10
A XX. század elején az utcai viselet a takarásról szólt. Készült: 1905 Fotó: Fortepan/Nagy Zita

 

 

 

