Asztali számítógépéről fenyegetőzött: drónokkal támadta volna meg egy cég telephelyét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 15:20
Vajon nem tetszett neki a szolgáltatásuk? Halálosan megfenyegette a szekszárdi szolgáltató céget: drónokkal akart volna bosszút állni.

A vádirat szerint a 42 éves férfi február 17-én asztali számítógépéről privát üzeneteket küldött a szolgáltatónak a cég internetes közösségi oldalára. Az üzenetek fenyegetőek és a köznyugalom megzavarására alkalmasak voltak, azokat a vádlott nem konkrét személyhez intézte, hanem a szolgáltatónak és alkalmazottainak címezte, és félelemkeltés céljából küldte.

Drónokkal fenyegetőzött, de a támadás elmaradt Fotó: Unsplash (illusztráció)

A főügyészség ismertetés szerint az üzenetek lényege az volt, hogy a férfi a cég székhelyét beméri és drónokkal megtámadja, ezzel azt a látszatot keltette, hogy közveszéllyel járó esemény következhet be. A fenyegető üzeneteket a szolgáltató telephelyén egy munkatárs nyitotta meg és olvasta el először.

Nem először találkoztak a rendőrök a fenyegetővel

A vádlott a bűncselekményt korábbi, felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el. A járási ügyészség fogházbüntetést, a közügyektől eltiltást, a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál - írta a főügyészség.

(MTI)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
