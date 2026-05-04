12 kilót adott le: nem hiszed el, minek köszönheti a fogyását Mária!

Rengeteg krónikus betegséggel áll közvetlen kapcsolatban az elhízás, hiszen jelentősen növeli a súlyos egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát, sőt a várható élettartamot is csökkentheti. Silvasova Mária egyebek között emiatt döntött úgy, hogy még időben tesz önmagáért és fogyókúrába kezd. Ismerd meg a fogyástörténetét!
Mária szerencsésnek vallja magát, mert nem volt elégedetlen a külsejével, az egészsége is rendben volt, mégis rájött, hogy érdemes lenne változtatni az életformáján.
– Nem voltam soha nagyon kövér, de sovány sem – kezdi a történetét. – Igazából, jól éreztem magam a bőrömben. Többször próbálkoztam tornával az évek során, hogy egy kicsit formába szedjem magam, de nem bírtam sokáig csinálni, úgyhogy hamar abbamaradt. Szerettem az egészséges ételeket, de gyakran össze-vissza ettem, olyankor is, amikor nem voltam éhes. Édesség függő voltam, nem figyeltem arra sem, hogy mikor eszem. Ha úgy jött ki a lépés, simán jóllakásig falatoztam akár késő este is. Tavaly tavasszal éreztem, hogy valamit tennem kellene az egészségemért. Elsősorban nem a külsőm motivált, hanem az inspirált, hogy egészséges életmódot folytassak. A 25 éves fiam is sokat hangsúlyozta, hogy a megfelelő étkezés, rendszeres sport mennyire fontos és hasznos. Egyik napról a másikra döntöttem úgy, hogy teszek valamit magamért, és elkezdek mozogni, még ha keveset is.
Az édesanya több, mint egy évvel ezelőtt kezdett el változtatni a szokásain.
– Az első lépés az volt, hogy kicsit böjtöltem – árulja el. – Nem drasztikusan, hanem úgy, hogy viszonylag könnyebben meg tudjam csinálni. Ez azt jelentette, hogy később reggeliztem, mint addig és este 5 után már nem ettem. Sokat olvastam arról, hogy főleg 40 év fölött mennyire lényeges az elegendő fehérje, egészséges zsírok és a szénhidrát is, ezért figyeltem arra, hogy ezek is meglegyenek minden nap. Mellette, pilatesezni kezdtem, internetes videókra.
Pici súlyokat is használtam, mivel felszerelésem nem volt, megtöltöttem a fél literes flakont vízzel és az volt a súlyzóm.
Rájöttem, hogy alig birok mozogni, nagyon nehéz volt. Néha eldőltem, de nem adtam fel, kitartottam és csináltam tovább. Sok erőt és motivációt adott, amikor az interneten azt láttam, hogy nálam sokkal idősebbek is edzenek. Elég rövid időn belül éreztem, hogy jobb kondiban vagyok, jobban alszom és jobban érzem magam.
Mária nagyon örül, amiért új életet kezdett, azt az egyet sajnálja, hogy nem vágott bele hamarabb.
Mivel az volt a célom, hogy jobban érezzem magam, és ez elég rövid időn belül meg is valósult, szinte észre sem vettem, hogy mikor mentek le a kilók
– meséli.
– Nekem a fogyás csak hab volt a tortán. Örülök, hogy ha ezekkel a változásokkal meg tudok előzni betegségeket. Reggelenként sokkal frissebben kelek ki az ágyból, jobban bírom a házimunkákat. Szerintem sokan azt hiszik, hogy ez éhezéssel jár, és inkább bele sem fognak, de én nem éhezek, nem diétázok, nyolcvan százalékban egészségesebben étkezem, néha belefér egy kis nasi is, de nem is hiányzik, hogy mindennap sütizzek. A férjem mindenben támogat, a fiam és a barátnője kimondottan örülnek, hogy ezt csinálom. Saját tapasztalatból tudom, hogy sosem késő elkezdeni, viszont fontos, hogy ne hasonlítsuk magunkat a többiekhez, ezt saját magunkért kell megtenni. Érdemes belevágni, fiatalon és idősebb korban is.
Máriának az egész életmódváltásban a rendszeres sport okozta a legnagyobb nehézséget, mert sosem volt része a mindennapjainak.
– Nincs rá semmilyen titok, egyszerűen csak csinálni kell – meséli. – Sokan nem sportolnak, mert nincs rá elég idejük, nem értenek hozzá, nincs tapasztalatuk. De ez mind nem számít. Ha csak 20 percünk van rá, akkor is megéri, és nem baj, ha nem végezzük tökéletesen. Sokszor én is kora reggel, még munka előtt iktatom be a mozgást. Nekem is nagyon be volt feszülve a testem, sokszor nem tudtam azt csinálni, amit a videón láttam, ilyenkor jókat nevettem magamon, de nem adtam fel. Napról napra könnyebben ment, ezért eszembe sem jutott, hogy abbahagyjam. Azóta is fokozatosan növelem a súlyokat, még mindig nem bírok sokat. Amit anno fél kilóval kezdtem, azt már 5 kilóval végzem, kar és váll gyakorlatoknál, de például a guggolásokat már 15-20 kilóval végzem. Elfogadtam, hogy nekem ez a tempóm, de nekem ez is óriási haladás – árulta el a 47 éves édesanya, aki 74 és fél kilóról indult, ma pedig 12 és fél kilóval kevesebbet nyom, vagyis 62 kiló.
Mária nem vette igénybe szakember segítségét, de rengeteget olvasott az interneten a témában, hogy megtudja, mi miért fontos és megértse, milyen összefüggések vannak az ételek és a szervezet működése között.
– Régen gond nélkül megettem egy tábla csokit, rám törtek éhségrohamok, sok csipszet fogyasztottam. Ezek mind megszűntek. Minimálisra csökkentettem a cukor bevitelt, helyette sokkal több fehérjét eszek. Itthon ugyanúgy hagyományos ételeket készítek, jó minőségű alapanyagokból, mert van saját csirkénk, tojásunk. A férjem továbbra is ezeket eszi. Az ebédeken nem változtattam, ugyanazt esszük mindketten. Annyi a különbség, hogy amihez illik, magamnak teszek hozzá túrót, joghurtot. Az az érdekes, hogy nem volt nehéz lemondani az édességekről, megváltoztatni az étkezési szokásokat. Eldöntöttem, és onnantól kezdve ehhez tartottam magam. Sokszor mondják, hogy minden fejben dől el, de ez valóban így van. Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg saját maga, ne féljen belevágni.
Ezeket a nagy fogyásokat se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.