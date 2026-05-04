12 kilót adott le: nem hiszed el, minek köszönheti a fogyását Mária!

Rengeteg krónikus betegséggel áll közvetlen kapcsolatban az elhízás, hiszen jelentősen növeli a súlyos egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát, sőt a várható élettartamot is csökkentheti. Silvasova Mária egyebek között emiatt döntött úgy, hogy még időben tesz önmagáért és fogyókúrába kezd. Ismerd meg a fogyástörténetét!

Silvasova Mária fogyása előtt

Ahogy a fogyástörténet indult: „A fiam sokszor bátorított, hogy vágjak bele a fogyókúrába”

Mária szerencsésnek vallja magát, mert nem volt elégedetlen a külsejével, az egészsége is rendben volt, mégis rájött, hogy érdemes lenne változtatni az életformáján.

– Nem voltam soha nagyon kövér, de sovány sem – kezdi a történetét. – Igazából, jól éreztem magam a bőrömben. Többször próbálkoztam tornával az évek során, hogy egy kicsit formába szedjem magam, de nem bírtam sokáig csinálni, úgyhogy hamar abbamaradt. Szerettem az egészséges ételeket, de gyakran össze-vissza ettem, olyankor is, amikor nem voltam éhes. Édesség függő voltam, nem figyeltem arra sem, hogy mikor eszem. Ha úgy jött ki a lépés, simán jóllakásig falatoztam akár késő este is. Tavaly tavasszal éreztem, hogy valamit tennem kellene az egészségemért. Elsősorban nem a külsőm motivált, hanem az inspirált, hogy egészséges életmódot folytassak. A 25 éves fiam is sokat hangsúlyozta, hogy a megfelelő étkezés, rendszeres sport mennyire fontos és hasznos. Egyik napról a másikra döntöttem úgy, hogy teszek valamit magamért, és elkezdek mozogni, még ha keveset is.

„Nálam sokkal idősebbek is edzenek”

Az édesanya több, mint egy évvel ezelőtt kezdett el változtatni a szokásain.

– Az első lépés az volt, hogy kicsit böjtöltem – árulja el. – Nem drasztikusan, hanem úgy, hogy viszonylag könnyebben meg tudjam csinálni. Ez azt jelentette, hogy később reggeliztem, mint addig és este 5 után már nem ettem. Sokat olvastam arról, hogy főleg 40 év fölött mennyire lényeges az elegendő fehérje, egészséges zsírok és a szénhidrát is, ezért figyeltem arra, hogy ezek is meglegyenek minden nap. Mellette, pilatesezni kezdtem, internetes videókra.

Pici súlyokat is használtam, mivel felszerelésem nem volt, megtöltöttem a fél literes flakont vízzel és az volt a súlyzóm.

Rájöttem, hogy alig birok mozogni, nagyon nehéz volt. Néha eldőltem, de nem adtam fel, kitartottam és csináltam tovább. Sok erőt és motivációt adott, amikor az interneten azt láttam, hogy nálam sokkal idősebbek is edzenek. Elég rövid időn belül éreztem, hogy jobb kondiban vagyok, jobban alszom és jobban érzem magam.