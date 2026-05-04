Veled van az Erő? Izgalmas kvízt hoztunk a Star Wars ünnepnap alkalmából

A Star Wars a világ legsikeresebb és leghosszabb életű franchise-a. Az első Star Wars filmet 1977-ben mutatták be, ami azonnal elrabolta az emberek szívét. Bár sokan úgy vélik, hogy a Star Wars nap időpontja az első film 1977-es premierjéhez kapcsolódik, de igazság az, hogy a Star Wars napot egy 1979-es brit politikai hirdetés ihlette.
A „May the 4th be with you” szójátékból kialakult a Nemzetközi Star Wars Nap alkalmából a multinacionális cégek egy raklapnyi kedvezménnyel és tematikus eseményekkel kedveskednek a rajongók számára mára globális jelenséggé vált. Az ünnep alkalmából sok városban felvonulásokat szerveznek, ahol a Star Wars fanatikusok kedvenc karaktereiknek öltözve grasszálnak az utcán, amit a legendás filmzenék kísérnek.
Akkora hagyomány lett belőle, hogy a Lucasfilm 2012-es felvásárlása után a Disney hivatalos kampányelemet csinált az ünnepből, 2019-ben pedig Kalifornia állam törvényhozása hivatalos emléknappá nyilvánította május 4-ét. De kitől is származik az ünnep ötlete?
A Csillagok háborúja rajongói világszerte május 4-én ünneplik a franchise megszületését, de ennek semmi köze nincs az első film megjelenési dátumához. 1979-ben brit Konzervatív Párt valószínűleg a film sikerén felbuzdulva egy The London Evening News hasábjain megjelent újsághirdetésben „May the Fourth Be With You, Maggie!” szóvicc-szlogennel köszöntötte Nagy-Britannia első női miniszterelnökét, Margaret Tratchert, akit történetesen épp május 4-én iktatták be a hivatalába. Később ez a mondat mémesült és annyira megtetszett a rajongóknak, hogy mozgalmat építettek rá. Az első, hivatalos Star Wars napot 2011-ben tartották Torontóban, Kanadában, az Underground Cinema moziban.
Számos rajongói csoport, mint például az 501-es Légió, ezt a napot gyermekkórházak látogatására használja vel. Ők előszeretettel látogatják a gyerekeket az ikonikus karaktereknek öltözve, ezért gyakori látvány ilyenkor, ahogy Obi Van Kenobi vagy épp Han Solo vidámságot és ajándékokat visz a kis betegeknek. A merchandising szintén központi szerepet játszik: a gyártók rendszerint ilyenkor dobják piacra a legtöbb tematikus gyűjtői darabot és a különleges kiadású termékeket, amiket a fanok pillanatok alatt elkapkodnak. Magyarországon is számos étterem és kávézó készül tematikus koktélokkal, süteményekkel és programokkal meglepni a generációkat átívelő mozis élmény rajongóit.
A rajongó kreativitásnak hála az ünnep másnap folyatódik, ugyanis március 5-e a sötét oldal kedvelőinek a napja. A Star Wars-naphoz hasonlóan egy szóviccből („Revenge of the Fifth” ) származik a nap elnevezése, ami a Sithek bosszúja című epizódra utal. Ezen a napon a rajongók a franchise antagonista karaktereit, a Sith-eket és a Galaktikus Birodalom világnézetét állítják a középpontba.
A Star Wars univerzum folyamatos bővülése biztosítja az ünnep relevanciáját a jövőben is. A 2026-os és 2027-es évek kiemelt időszakok lesznek, olyan produkciókkal, mint a The Mandalorian & Grogu mozifilm vagy a Star Wars: Starfighter. A Disney+ platformra érkező sorozatok, mint az Ahsoka 2. évada, tovább szélesítik a narratívát.
