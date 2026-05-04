Veled van az Erő? Izgalmas kvízt hoztunk a Star Wars ünnepnap alkalmából

Az alulról jövő kezdeményezés egy reklámszlogenből nőtte ki magát, ami csak 2012-ben lett hivatalos kampányesemény. Május negyedike, a Star Wars nap olyan a rajongók számára, mintha a karácsony lenne. A cikkünk végén a tudásod is letesztelheted egy kvízzel, amelyből kiderül, melyik karakternek kellene beöltöznöd az ünnep alkalmából.
A Star Wars a világ legsikeresebb és leghosszabb életű franchise-a. Az első Star Wars filmet 1977-ben mutatták be, ami azonnal elrabolta az emberek szívét. Bár sokan úgy vélik, hogy a Star Wars nap időpontja az első film 1977-es premierjéhez kapcsolódik, de igazság az, hogy a Star Wars napot egy 1979-es brit politikai hirdetés ihlette. 

Darth Wadernek öltözött kisfiú a Nemzetközi Starwars napon.
Az emberek szívesen húznak jelmezt a Nemzetközi Star Wars Nap alkalmából.
  • 1979-ben a brit Konzervatív Párt újsághirdetésben egy Star Wars-ra utaló mondattal köszöntötte Margaret Thatchert a beiktatása alkalmából.
  • A 2000-es évek elején a közösségi média tette népszerűvé a kifejezést a rajongók körében.
  • 2011-ben Torontóban rendezték meg az első, nagyszabású rajongói eseményt.
  • A Lucasfilm 2012-es felvásárlása után a Disney hivatalos kampányelemet csinált az ünnepből.
  • 2019-ben Kalifornia állam törvényhozása hivatalos emléknappá nyilvánította május 4-ét.
A „May the 4th be with you” szójátékból kialakult a Nemzetközi Star Wars Nap alkalmából a multinacionális cégek egy raklapnyi kedvezménnyel és tematikus eseményekkel kedveskednek a rajongók számára mára globális jelenséggé vált. Az ünnep alkalmából sok városban felvonulásokat szerveznek, ahol a Star Wars fanatikusok kedvenc karaktereiknek öltözve grasszálnak az utcán, amit a legendás filmzenék kísérnek.

Akkora hagyomány lett belőle, hogy a Lucasfilm 2012-es felvásárlása után a Disney hivatalos kampányelemet csinált az ünnepből, 2019-ben pedig Kalifornia állam törvényhozása hivatalos emléknappá nyilvánította május 4-ét. De kitől is származik az ünnep ötlete?

Ki találta ki a Nemzetközi Star Wars napot?

A Csillagok háborúja rajongói világszerte május 4-én ünneplik a franchise megszületését, de ennek semmi köze nincs az első film megjelenési dátumához. 1979-ben brit Konzervatív Párt valószínűleg a film sikerén felbuzdulva egy The London Evening News hasábjain megjelent újsághirdetésben „May the Fourth Be With You, Maggie!” szóvicc-szlogennel köszöntötte Nagy-Britannia első női miniszterelnökét, Margaret Tratchert, akit történetesen épp május 4-én iktatták be a hivatalába. Később ez a mondat mémesült és annyira megtetszett a rajongóknak, hogy mozgalmat építettek rá. Az első, hivatalos Star Wars napot 2011-ben tartották Torontóban, Kanadában, az Underground Cinema moziban.

Mit csinálnak a rajongók ezen a napon?

Számos rajongói csoport, mint például az 501-es Légió, ezt a napot gyermekkórházak látogatására használja vel. Ők előszeretettel látogatják a gyerekeket az ikonikus karaktereknek öltözve, ezért gyakori látvány ilyenkor, ahogy Obi Van Kenobi vagy épp Han Solo vidámságot és ajándékokat visz a kis betegeknek. A merchandising szintén központi szerepet játszik: a gyártók rendszerint ilyenkor dobják piacra a legtöbb tematikus gyűjtői darabot és a különleges kiadású termékeket, amiket a fanok pillanatok alatt elkapkodnak. Magyarországon is számos étterem és kávézó készül tematikus koktélokkal, süteményekkel és programokkal meglepni a generációkat átívelő mozis élmény rajongóit.

A rajondók gonoszokra is gondoltak

A rajongó kreativitásnak hála az ünnep másnap folyatódik, ugyanis március 5-e a sötét oldal kedvelőinek a napja. A Star Wars-naphoz hasonlóan egy szóviccből („Revenge of the Fifth” ) származik a nap elnevezése, ami a Sithek bosszúja című epizódra utal. Ezen a napon a rajongók a franchise antagonista karaktereit, a Sith-eket és a Galaktikus Birodalom világnézetét állítják a középpontba.

Jövőbeli kilátások a franchise-ban

A Star Wars univerzum folyamatos bővülése biztosítja az ünnep relevanciáját a jövőben is. A 2026-os és 2027-es évek kiemelt időszakok lesznek, olyan produkciókkal, mint a The Mandalorian & Grogu mozifilm vagy a Star Wars: Starfighter. A Disney+ platformra érkező sorozatok, mint az Ahsoka 2. évada, tovább szélesítik a narratívát.

Te vajon melyik legendás karakternek öltöznél be? Teszteld tudásod és derítsd ki, melyik szereplő illene hozzád! 

Ki volt az, aki először lőtt a Mos Eisley kantinban?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
