Veled van az Erő? Izgalmas kvízt hoztunk a Star Wars ünnepnap alkalmából

A Star Wars a világ legsikeresebb és leghosszabb életű franchise-a. Az első Star Wars filmet 1977-ben mutatták be, ami azonnal elrabolta az emberek szívét. Bár sokan úgy vélik, hogy a Star Wars nap időpontja az első film 1977-es premierjéhez kapcsolódik, de igazság az, hogy a Star Wars napot egy 1979-es brit politikai hirdetés ihlette.

Az emberek szívesen húznak jelmezt a Nemzetközi Star Wars Nap alkalmából.

Fotó: Luis Barron / Eyepix Group / Northfoto

1979-ben a brit Konzervatív Párt újsághirdetésben egy Star Wars-ra utaló mondattal köszöntötte Margaret Thatchert a beiktatása alkalmából.

A 2000-es évek elején a közösségi média tette népszerűvé a kifejezést a rajongók körében.

2011-ben Torontóban rendezték meg az első, nagyszabású rajongói eseményt.

A Lucasfilm 2012-es felvásárlása után a Disney hivatalos kampányelemet csinált az ünnepből.

2019-ben Kalifornia állam törvényhozása hivatalos emléknappá nyilvánította május 4-ét.

A „May the 4th be with you” szójátékból kialakult a Nemzetközi Star Wars Nap alkalmából a multinacionális cégek egy raklapnyi kedvezménnyel és tematikus eseményekkel kedveskednek a rajongók számára mára globális jelenséggé vált. Az ünnep alkalmából sok városban felvonulásokat szerveznek, ahol a Star Wars fanatikusok kedvenc karaktereiknek öltözve grasszálnak az utcán, amit a legendás filmzenék kísérnek.

Akkora hagyomány lett belőle, hogy a Lucasfilm 2012-es felvásárlása után a Disney hivatalos kampányelemet csinált az ünnepből, 2019-ben pedig Kalifornia állam törvényhozása hivatalos emléknappá nyilvánította május 4-ét. De kitől is származik az ünnep ötlete?

Ki találta ki a Nemzetközi Star Wars napot?

A Csillagok háborúja rajongói világszerte május 4-én ünneplik a franchise megszületését, de ennek semmi köze nincs az első film megjelenési dátumához. 1979-ben brit Konzervatív Párt valószínűleg a film sikerén felbuzdulva egy The London Evening News hasábjain megjelent újsághirdetésben „May the Fourth Be With You, Maggie!” szóvicc-szlogennel köszöntötte Nagy-Britannia első női miniszterelnökét, Margaret Tratchert, akit történetesen épp május 4-én iktatták be a hivatalába. Később ez a mondat mémesült és annyira megtetszett a rajongóknak, hogy mozgalmat építettek rá. Az első, hivatalos Star Wars napot 2011-ben tartották Torontóban, Kanadában, az Underground Cinema moziban.