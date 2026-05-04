Gyalázat! Kétségbe vonták Rubint Réka betegségét: Schóbert Lara védte meg édesanyját

Rubint Rékát 2022-ben diagnosztizálták betegségével, amiről április elején vallott Gönczi Gábornak. Azóta többször mesélt erről követőinek is, ám alakreform táborát továbra is ugyanolyan hatalmas mosollyal csinálja, mint ezelőtt. A család mindenben támogatja Rékát, akit sorra érnek olyan kritikák, amelyek mindenkit megviselnek a családanya környezetében. Schóbert Lara most közösségi oldalán állt ki édesanyja mellett, mivel már ő sem bírta megállni, hogy ne szólaljon fel a témában.

Schóbert Lara nem bírta tovább az emberek rosszindulatát

Ez, amit művel, ahogyan nevetve, leszolizva, hazug módon parádézik egy betegséggel, amivel mások valóban minden nap küzdenek..., bántó és méltatlan! Lenne benne jóérzés, abbahagyná

– írta egy poszt alá az egyik hozzászóló, amire Lara is reagált.

Schóbert Lara korábban is kapott hasonló kommenteket, amiket a mai napig nem tud hova tenni. „Sajnos kedves Angéla... tényleg beteg. Bárcsak igazad lehetne” – válaszolt a rosszindulatú hozzászólásra a fiatal influenszer.

„Isten óvjon minket az ilyen jóindulatú és empatikus emberektől” – tette hozzá ironikusan Instagram-történetében Lara.

Schóbert Lara bízik benne, hogy édesanyja pozitivitása átsegíti őt ezen az időszakon

A kommentelő sem hagyta annyiban a történetet, mivel elmondása szerint az ő megnyilvánulása sem alaptalan.

Azt tudom, hogy édesapám kettő éve lesz sajnos, hogy meghalt ebben a betegségben, nem tudott így vigyorogva parádézni. Szóval...

– folytatta a meghökkentő megnyilvánulását a kommentelő.

Lara ezek után együttérzését fejezte ki és elárulta, hogy miért beszél erről ennyit Réka a rajongóinak.

„Részvétem! Bízom benne, hogy Anyukám pozitivitásával nem járunk így. Ő nem szeretné temetni magát online előre. Szeretne meggyógyulni és mindent megtesz érte. Ámen!” – zárta le a beszélgetést Lara.

Rubint Réka betegsége nem csak őt, hanem az egész családot megrendítette. A családanya többször kiemelte, hogy számára mindig a család az első és nem szeretné, ha bármilyen támadás érné őket emiatt. A botrányos megnyilvánulások azonban nem segítik a gyerekeket sem, mivel ők is szeretnének pozitívan hozzáállni a helyzethez, ám ezek mellett a kommentek mellett ők sem tudnak elmenni szó nélkül.