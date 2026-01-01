Király Linda egy év alatt 30 kilót fogyott: „Végre befejeztem az önmarcangolást”

Sokszor csak a táplálkozásra, edzésre figyel, aki fogyni szeretne. Király Linda azonban azt tapasztalta, hogy a hízás összefügg a lelki állapottal is, ezért nagyon lényeges, hogy merjünk szembe nézni magunkkal és próbáljuk meg felismerni a kiváltó okot.
Tíz éves kora körül kezdett el hízni. Ma már tudja, hogy ennek leginkább lelki okai voltak.
– Akkor még Amerikában éltünk, és ott akkor eléggé ment a bullying, vagyis a bántás – árulja el őszintén. – Kaptam rendesen, pedig bőven elég lett volna a saját magamtól érkező elégedetlenség, ítélkezés. Később, amikor egy híres zeneiskolába kerültem, olyan közegben lehettem, ahol úgy éreztem: végre biztonságban vagyok. Ez lett az én menedékem, egy kis időre félre tudtam tenni a frusztrációt, mert itt szerettek és értékeltek a tehetségem miatt. Emlékszem, miután Magyarországra költöztünk, még nem voltam ismert, de volt egy fellépésem egy szépségversenyen. Ekkor 16 éves voltam, és körülbelül 90 kiló. Egy Whitney Houston-dalt énekeltem, óriási sikere volt, olyan büszke voltam magamra, amiért le tudtam küzdeni a lámpalázamat. Ahogy lejöttem a színpadról, két versenyző beszélgetett és hallottam, hogy azt mondták: „Milyen gyönyörű hangja van, szép a pofikája, de ekkora lány soha nem lesz sikeres.”. Teljesen összezavarodtam, nem értettem, hogy a sikerhez nem elég a tehetség, még vékonynak is kell lenni?! Másnap drasztikus fogyókúrába kezdtem, három hónap alatt 40 kilót fogytam, ami egyáltalán nem volt egy egészséges folyamat.
Lindát vékonyan ismerte meg az ország, bár akkoriban is küzdött néhány kilós súlyingadozással.
– Nem szeretem azt a szót, hogy betegség, úgy szoktam fogalmazni, hogy az évek során kialakult egy egészségügyi állapot nálam – magyarázza. – Először azt mondták az orvosok, hogy pajzsmirigy-alulműködés és inzulinrezisztencia, később kiderült, hogy az agyalapi mirigyemben van egy adenoma – ez egy jóindulatú ciszta –, ami felborította a hormonrendszeremet. Valójában számtalan drasztikus diéta áll mögöttem, amelyek ha sikeresek is voltak, később újra meghíztam. Az évek során teljesen belefáradtam az állandó fogyókúrákba, éheztetésekbe, csalódásokba. Két évvel ezelőtt már ott tartottam, hogy mi a csudának kínzom magam, amikor úgyis mindig ugyanaz lesz a vége. Tavaly az öcsém, Viktor lefogyott 30 kilót, teljesen megváltoztatta az életmódját, ami borzasztóan inspirált engem is. Elkezdte mondani, hogy járjak el vele edzeni. Úgy voltam vele, hogy miért is ne, hiszen így negyven pluszosan már mindkettőnknek külön életünk van, szinte csak a színpadon találkozunk, s így legalább együtt kezdhetjük a reggeleket.
Idővel Linda az étkezéseire is odafigyelt, szénhidrát csökkentett étrendre váltott, és elkezdte feloldani a régi traumáit. Egy év alatt, több mint harminc kilót fogyott.
– Talán a legfontosabb az volt, hogy elgondolkodtam azon, mi az, amit korábban soha nem tettem a próbálkozásaim során – vallja be. – Rájöttem, hogy a lényeggel nem foglalkoztam, vagyis magammal, a lelkemmel. Többféle terápiát kipróbáltam, jártam például kineziológusnál, de nekem a rezgés alapú meditáció vált be leginkább. Elcsendesedett bennem a zaj és meghallottam, hogy mire van szükségem. Annyira érdekel ez az egész, hogy elkezdtem pszichológiát tanulni, hisz amúgy is régi vágyam, hogy egyszer majd fiatal tehetségeket segítsek. Végre befejeztem az önmarcangolást, kiegyensúlyozott vagyok, megtanultam tisztelni és szeretni magam. Sokkal bátrabb lettem, a hétköznapokban és a zenében is egészen máshogy működök. Többek között ennek köszönhető az is, hogy nemsokára megjelenik az első magyar nyelvű albumom, aminek az első dala és videóklipje novemberben jött ki, Te Meg Én címmel. Ez mind az önismeretnek és az önfejlesztésnek köszönhető, ami szerintem nagyon fontos része egy sikeres fogyásnak, életmódváltásnak – magyarázta a Fanny magazinnak Király Linda, aki több mint 100 kilóról 68 kilóra fogyott.
Az énekesnő decemberben kezdett el főzős videókat készíteni a Youtube-csatornájára, mert szeretné megmutatni, hogy az egészséges ételek is lehetnek finomak.
– Nagyon szeretek enni, nagyon szeretem az ízeket. Én nem leszek az, aki élete végéig fűszerezetlen csirkét és brokkolit eszik, mert szerintem nem erről szól az élet. Amúgy is imádok főzni, de nem receptekből, hanem kreatívan kísérletezgetve. Nekem a főzés az egyik legfőbb meditációm. Ez úgy zajlik nálam, hogy éppen amilyen ízvilágra vágyom, kitalálom, hogy azt, hogyan tudom elkészíteni úgy, hogy beleférjen a napi kalóriámba. Persze sokszor volt nehéz a váltás, de figyelek arra, hogy sose érezzem azt, hogy kínzás az evés. Nekem is vannak olyan napjaim, amikor rám tör a szénhidrát iránti vágy, ilyenkor eszem egy-két kocka csokit vagy egy kis tányér tésztát, másnap pedig még jobban odafigyelek az étkezésre vagy többet edzek. A drasztikus váltásokban már nem hiszek, mert hosszútávon nem működnek. Inkább, egyensúlyra törekszem.
Lépten-nyomon megdicsérik a változást, amin az utóbbi időben átment.
– Még szoknom kell az új alakomat. Kell egy kis idő, míg az ember feldolgozza a változást. Anyukámmal nemrég elmentünk vásárolni és automatikusan az XL mérethez nyúltam. Anyu meg nevetve szólt, hogy az már nem az én méretem. A külvilágból nagyon sok pozitív visszaigazolás érkezik. Nemrég volt a Madách Színházban, Az Operaház fantomjának az 1000. előadása. Annak idején én voltam Christine, az első szereposztásban, amit imádtam. Visszahívtak az ünnepi bemutatóra, hogy énekeljek együtt az összes, új Christine-el. Hatalmas élmény volt. Mindenki ledöbbenve nézett, amikor megérkeztek. Azt mondták, hogy úgy nézek ki, mint amikor először bementem a színházba 19 évesen, s beleférnék a régi kosztümömbe. Jó érzés, hogy mostanra visszaszereztem a régi énemet. Nagyon boldog vagyok a bőrömben, de ha már ilyen közel vagyok hozzá, szeretném elérni a 65 kilót, hogy tényleg annyi legyek, mint 20 évesen voltam.
A mázhoz (glazúr): 2 ek. tamari vagy szójaszósz; 1-1,5 ek. keto méz vagy cukormentes szirup; 1 ek. almaecet vagy citromlé; 1-2 tk. csili pehely, csili szósz vagy erős Pista; 1 gerezd fokhagyma apróra vágva; ½ tk. füstölt paprika; ½ tk. édes paprika; 1 tk. szezámolaj (elhagyható, de nagyon finom).
A lazachoz: 4 lazacfilé (kb. 150-180 g/db), só, bors, 1 ek. vaj vagy kókuszolaj sütéshez.
