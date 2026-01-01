Király Linda egy év alatt 30 kilót fogyott: „Végre befejeztem az önmarcangolást”

Sokszor csak a táplálkozásra, edzésre figyel, aki fogyni szeretne. Király Linda azonban azt tapasztalta, hogy a hízás összefügg a lelki állapottal is, ezért nagyon lényeges, hogy merjünk szembe nézni magunkkal és próbáljuk meg felismerni a kiváltó okot.

Király Linda korábban több mint 100 kilót nyomott

„16 évesen 90 kiló voltam”

Tíz éves kora körül kezdett el hízni. Ma már tudja, hogy ennek leginkább lelki okai voltak.

– Akkor még Amerikában éltünk, és ott akkor eléggé ment a bullying, vagyis a bántás – árulja el őszintén. – Kaptam rendesen, pedig bőven elég lett volna a saját magamtól érkező elégedetlenség, ítélkezés. Később, amikor egy híres zeneiskolába kerültem, olyan közegben lehettem, ahol úgy éreztem: végre biztonságban vagyok. Ez lett az én menedékem, egy kis időre félre tudtam tenni a frusztrációt, mert itt szerettek és értékeltek a tehetségem miatt. Emlékszem, miután Magyarországra költöztünk, még nem voltam ismert, de volt egy fellépésem egy szépségversenyen. Ekkor 16 éves voltam, és körülbelül 90 kiló. Egy Whitney Houston-dalt énekeltem, óriási sikere volt, olyan büszke voltam magamra, amiért le tudtam küzdeni a lámpalázamat. Ahogy lejöttem a színpadról, két versenyző beszélgetett és hallottam, hogy azt mondták: „Milyen gyönyörű hangja van, szép a pofikája, de ekkora lány soha nem lesz sikeres.”. Teljesen összezavarodtam, nem értettem, hogy a sikerhez nem elég a tehetség, még vékonynak is kell lenni?! Másnap drasztikus fogyókúrába kezdtem, három hónap alatt 40 kilót fogytam, ami egyáltalán nem volt egy egészséges folyamat.

„Belefáradtam a csalódásokba”

Lindát vékonyan ismerte meg az ország, bár akkoriban is küzdött néhány kilós súlyingadozással.

– Nem szeretem azt a szót, hogy betegség, úgy szoktam fogalmazni, hogy az évek során kialakult egy egészségügyi állapot nálam – magyarázza. – Először azt mondták az orvosok, hogy pajzsmirigy-alulműködés és inzulinrezisztencia, később kiderült, hogy az agyalapi mirigyemben van egy adenoma – ez egy jóindulatú ciszta –, ami felborította a hormonrendszeremet. Valójában számtalan drasztikus diéta áll mögöttem, amelyek ha sikeresek is voltak, később újra meghíztam. Az évek során teljesen belefáradtam az állandó fogyókúrákba, éheztetésekbe, csalódásokba. Két évvel ezelőtt már ott tartottam, hogy mi a csudának kínzom magam, amikor úgyis mindig ugyanaz lesz a vége. Tavaly az öcsém, Viktor lefogyott 30 kilót, teljesen megváltoztatta az életmódját, ami borzasztóan inspirált engem is. Elkezdte mondani, hogy járjak el vele edzeni. Úgy voltam vele, hogy miért is ne, hiszen így negyven pluszosan már mindkettőnknek külön életünk van, szinte csak a színpadon találkozunk, s így legalább együtt kezdhetjük a reggeleket.