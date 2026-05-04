Ez a top 5 legolcsóbb termálfürdő ma Magyarországon – Spórolj és kapcsolódj ki egyszerre

Hazánkban rengeteg csodaszép fürdő közül válogathatunk, de sok közülük nem túl kedvező árat kínál a pihenésért cserébe. A jó hír viszont az, hogy bőven találni olyan olcsó termálfürdőket is Magyarországon, ahol nem kell vagyonokat költened, hogy élvezhesd a gyógyvizek jótékony hatásait. Hoztunk pár kevésbé felkapott, de épp ezért nyugodtabb és pénztárcabarátabb alternatívát!
Egy wellness-hétvége, de akár egy egynapos kikapcsolódás is komoly kiadást jelenthet, de ezekkel az olcsó gyógyfürdőkkel kedvező áron is minőségi élményben lehet részed. Mutatjuk, merre találod őket!
A családias hangulatú nagyszénási fürdő egész évben látogatható. A négy medence között termálvizes és úszómedence is található, a gyerekek számára pedig egy külön pancsoló.
A mélyből feltörő, akár 96 °C-os gyógyvíz reumatológiai, nőgyógyászati, valamint bőrgyógyászati problémák kezelésére is alkalmas.
A csendes, parkos környezetben található fürdő tökéletes választás, ha valóban nyugodt kikapcsolódásra vágysz. Öt medence közül választhatsz, amelyek között gyógy-, strand-, úszó- és gyermekmedence is található.
A 36–40 °C-os gyógyvizet elsősorban mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati problémák kezelésére ajánlják, de magas sótartalmának köszönhetően egyes bőrproblémák esetén is hatásos lehet.
A Debrecen közelében található termálfürdő szuper áron kínál minőségi pihenést. Zöld környezetben, felújított medencékkel és szaunával várja a vendégeket.
A gyógyvíz ásványi anyagokban gazdag, körülbelül 50 °C-os, és főként mozgásszervi, illetve nőgyógyászati panaszok kezelésére alkalmazzák.
A kiskunhalasi fürdő a klasszikus strandélményt wellness- és gyógyászati szolgáltatásokkal színesíti. Fedett és kültéri medencék, valamint gyermekmedencék is találhatók a kiskunhalasi fürdő területén.
A 48 °C-os gyógyvíz többek között reumatológiai, mozgásszervi és ideggyógyászati problémák kezelésére szolgál.
A tótkomlósi fürdő is egyszerre kínál strandélményt és wellness-szolgáltatásokat. A fedett és kültéri medencék mellett szauna, gőzfürdő és masszázs is van, sőt egy különleges aromabarlang is várja a vendégeket.
A 46 °C-os gyógyvíz mozgásszervi és reumatikus problémák esetén segíthet a legtöbbet, de a fürdő gyógyászati részlege komplex kezeléseket is biztosít.
A következő videóból megismerheted a termálvizek bőrre gyakorolt jótékony hatásait:
