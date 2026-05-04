Most jelentette be Cameron Diaz: megszületett a harmadik gyermekük

Az 53 éves Cameron Diaz és férje, Benji Madden bejelentették harmadik gyermekük születését. A hollywoodi sztár 47 éves rocker férje az Instagramon osztotta meg a hírt, és ezt írta: „Cameronnal boldogok, izgatottak és áldottak vagyunk, hogy bejelenthetjük harmadik gyermekünk, Nautas Madden születését. Isten hozott a világon, fiam!!”
„Imádjuk az életet a családunkkal – a gyerekeink egészségesek és boldogok, és hálásak vagyunk!!! Nagyon jól érezzük magunkat. Minden jót kívánunk - a Madden család.”
A párnak már van egy lánya, Raddix, aki 2019 decemberében, és egy fia, Cardinal, aki 2024 márciusában született. Mindketten béranya segítségével jöttek a világra.
Benji nem osztott meg fotókat az újszülöttről, ehelyett egy hajó képét és a nevének jelentését posztolta, ami így hangzott: „Tengerész, navigátor, utazó”.
„Aki útra kel, és nem fél az ismeretlentől” – jegyezte meg Cameron csillagok és szerelmes szív emojik sorozatával.
A pár hasonló módon jelentette be második gyermekük születését 2024-ben, megjegyezve, hogy „biztonságuk és a magánéletük védelme érdekében” nem osztanak meg fényképeket gyermekeikről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.