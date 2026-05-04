Most jelentette be Cameron Diaz: megszületett a harmadik gyermekük

Az 53 éves Cameron Diaz és férje, Benji Madden bejelentették harmadik gyermekük születését. A hollywoodi sztár 47 éves rocker férje az Instagramon osztotta meg a hírt, és ezt írta: „Cameronnal boldogok, izgatottak és áldottak vagyunk, hogy bejelenthetjük harmadik gyermekünk, Nautas Madden születését. Isten hozott a világon, fiam!!”

„Imádjuk az életet a családunkkal – a gyerekeink egészségesek és boldogok, és hálásak vagyunk!!! Nagyon jól érezzük magunkat. Minden jót kívánunk - a Madden család.”

A párnak már van egy lánya, Raddix, aki 2019 decemberében, és egy fia, Cardinal, aki 2024 márciusában született. Mindketten béranya segítségével jöttek a világra.

Benji nem osztott meg fotókat az újszülöttről, ehelyett egy hajó képét és a nevének jelentését posztolta, ami így hangzott: „Tengerész, navigátor, utazó”.

„Aki útra kel, és nem fél az ismeretlentől” – jegyezte meg Cameron csillagok és szerelmes szív emojik sorozatával.

A pár hasonló módon jelentette be második gyermekük születését 2024-ben, megjegyezve, hogy „biztonságuk és a magánéletük védelme érdekében” nem osztanak meg fényképeket gyermekeikről.