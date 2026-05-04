Erről árulkodik, hogy mennyi ideig tudsz egy lábon állni

Számtalan előnye van annak, ha tudunk egy lábon állni.

Egy felmérés alátámasztotta, mi mindenről árulkodhat a gyakorlat, amelyet konkrét szempontok alapján érdemes gyakorolni.

Bizonyos életkorban megadott ideig kellene tudni egy lábon állni.

Megmutathatja az egy lábon állás, hogy egy adott személy milyen általános egészségügyi állapotnak örvend, valamint hogy mennyi esélye van a hosszú életre. Kutatók úgy vélik, hogy aki nem képes minimum 10 másodpercig fél lábon megtartani magát, annál sokkal magasabb a korai halálozás kockázata, szemben azokkal, akik könnyedén kivitelezik a gyakorlatot.

A rövid ideig tartó egy lábon állást érdemes beiktatni a mindennapjainkba.

Az egy lábon állás előnyei

A fél lábon állás gyerekkorban még egyszerű feladat, ám ahogy idősödünk, az egyensúlyérzékünk romlásával ezt a készséget fokozatosan elveszíthetjük; nem véletlenül tartják, hogy a testtartás kivitelezési képessége az ideg- és izomrendszer öregedésének fontos jelzője lehet. Habár teljesen természetesnek gondoljuk, fél lábon állni és akár 1-2 percig megtartani ezt a pozíciót egy kifejezetten összetett feladat az agyunk és a testünk számára. Érdemes tehát időt és energiát szánni a gyakorlásra, egyebek mellett azért, mert az állóképesség és az egyensúlyérzék fejlesztésével megelőzhetjük többek között az időskori eleséseket. Egy lábon állás során ugyanis nemcsak a boka körüli izmok és a vádli, hanem a comb, a fenék és a törzs izmai is dolgoznak és erősödnek.

Gondoltad volna? Hogy mennyi mindenről árulkodik az egy lábon állás képessége, azt egy 1700, 51 és 75 év közötti felnőtt bevonásával készült kutatás eredményei támasztják alá. A résztvevőket először arra kérték a tudósok, hogy álljanak egy lábon ameddig csak tudnak, ezt követően 7 teljes éven át követték az egészségügyi állapotukat. A szakemberek 2022-ben publikált tanulmányukban közzétették, hogy azoknál, akik nem tudtak 10 másodpercnél több ideig fél lábon maradni, sokkal magasabb volt a halálozási arány, illetve annak rizikója.

Lehet javítani a testi egyensúlyon

Mint oly sok mozgásforma esetében, úgy az egy lábon állás kapcsán is elmondható, hogy rendszeres gyakorlással javítható a képesség.