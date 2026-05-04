Erről árulkodik, hogy mennyi ideig tudsz egy lábon állni

Megmutathatja az egy lábon állás, hogy egy adott személy milyen általános egészségügyi állapotnak örvend, valamint hogy mennyi esélye van a hosszú életre. Kutatók úgy vélik, hogy aki nem képes minimum 10 másodpercig fél lábon megtartani magát, annál sokkal magasabb a korai halálozás kockázata, szemben azokkal, akik könnyedén kivitelezik a gyakorlatot.
A fél lábon állás gyerekkorban még egyszerű feladat, ám ahogy idősödünk, az egyensúlyérzékünk romlásával ezt a készséget fokozatosan elveszíthetjük; nem véletlenül tartják, hogy a testtartás kivitelezési képessége az ideg- és izomrendszer öregedésének fontos jelzője lehet. Habár teljesen természetesnek gondoljuk, fél lábon állni és akár 1-2 percig megtartani ezt a pozíciót egy kifejezetten összetett feladat az agyunk és a testünk számára. Érdemes tehát időt és energiát szánni a gyakorlásra, egyebek mellett azért, mert az állóképesség és az egyensúlyérzék fejlesztésével megelőzhetjük többek között az időskori eleséseket. Egy lábon állás során ugyanis nemcsak a boka körüli izmok és a vádli, hanem a comb, a fenék és a törzs izmai is dolgoznak és erősödnek.
Hogy mennyi mindenről árulkodik az egy lábon állás képessége, azt egy 1700, 51 és 75 év közötti felnőtt bevonásával készült kutatás eredményei támasztják alá. A résztvevőket először arra kérték a tudósok, hogy álljanak egy lábon ameddig csak tudnak, ezt követően 7 teljes éven át követték az egészségügyi állapotukat. A szakemberek 2022-ben publikált tanulmányukban közzétették, hogy azoknál, akik nem tudtak 10 másodpercnél több ideig fél lábon maradni, sokkal magasabb volt a halálozási arány, illetve annak rizikója.
Mint oly sok mozgásforma esetében, úgy az egy lábon állás kapcsán is elmondható, hogy rendszeres gyakorlással javítható a képesség.
Kezdhetjük azzal, hogy kapaszkodás közben lassú mozdulatokkal felvesszük a fél lábon állás helyzetét, 10-15 másodpercig megtartjuk azt, majd lábat cserélünk. A fogódzók eleinte segíthetnek abban, hogy megszokja a testünk az egyoldali terhelést. Ha ez már jól megy, fogjuk egyre lazábban a kapaszkodót, majd pár másodpercre, végül teljesen távolodjunk el attól.
Ezzel párhuzamosan egyéb módokon is javíthatjuk az egyensúlyunkat: járjunk például tyúklépésben, amit próbáljunk ki előre és visszafelé is. Érdemes gyakorolni a hátrafelé, illetve a lábujjhegyen járást is, melyekkel fejleszthetjük az egyensúlyérzékünket és az állóképességünket.
Mérd fel, milyen állapotban vagy jelenleg! A következő gyakorlatot mezítláb végezd: óvatosan emelkedj egy lábra mindenféle támaszték nélkül, a kezeidet tedd a csípődre és nézz előre. Kezdj el számolni, amint elemelkedik a lábfejed a talajtól, és fejezd be a számolást, amikor a lábad visszakerül a földre. A számolt másodperceket vesd össze az alábbi adatokkal, és tudd meg, képes voltál-e annyi ideig egy lábon állni, amennyi az életkorodnak megfelelően ideális lenne.
Ha szeretnéd fokozni az egy lábon állás jótékony hatásait, vagy csak még inkább próbára tennéd magad, akkor próbáld ki a gyakorlatot csukott szemmel vagy puhább felületen.
