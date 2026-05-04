Pénzt ajánlott szabadulásárét a Pesten megölt amerikai turista, Mackenzie Michalski gyilkosa

Mint arról a Bors többször is írt, 2024 novembere óta foglalkoztatja a magyar közvéleményt a Budapesten meggyilkolt amerikai turista halálának ügye. Ismeretes, az amerikai ápolónő, Mackenzie Michalski novemberben jött Budapestre egy kis kikapcsolódásra, ahol egy szórakozóhelyen ismerkedett meg az ír férfivel, M. L. T.-vel. A férfival gyorsan egymásra találtak és összemelegedtek, olyannyira, hogy hamarosan a férfi bérelt lakására mentek, ahol intim viszonyba kerültek. A vádirat szerint azonban M. L. T. szex közben megfojtotta Kenzie-t, majd a holttestét a Balaton közelébe vitte.

Mackenzie Michalski feltételezett gyilkosának családja 70 ezer eurós óvadékot, azaz több mint 25 millió forintot tenne le a szabadulásért Fotó: Bors

25 milliós óvadékot tenne le Mackenzie Michalski feltételezett gyilkosának családja

A bíróságon elhangzottak szerint, a férfi szex közben brutálisan bánt az amerikai nővel: nadrágszíjjal összekötözte Kenzie kezeit, majd bántalmazta, a kezén és a mellkasán is megütötte, megharapta a nő felkarját, majd addig szorította a nyakát, míg a fiatal nő meg nem fulladt. Bár M. L. T. vallomásában és később a bíróság előtt is tagadta, hogy gyilkosság történt volna és állítja, hogy minden Kenzie kérésére történt, a nő családja szerint ez csupán áldozathibáztatási stratégia. A férfi azonban azóta is ragaszkodik hozzá, hogy nem ölt:

Fenntartom azt a vallomásomat, amit a rendőri nyomozás során tettem. Az elmúlt évben sok időm volt arra, hogy részletesen átgondoljam a történteket. És felismertem azt, hogy nem kellett volna, hogy oda vezessen a dolog, hogy a lány kérésére végezzem a szado-mazo tevékenységeket. Minden ilyen, ami történt, a lány kérésére történt. Ami történt, baleset volt

- mondta a bíróságon korábban. A rácsok mögül is megpróbált kikerülni, mint azt az ügyvédje, dr. Magyar György lapunknak az egyik tárgyalás előtt elmondta: a férfi családja vásárolt egy lakást Budapesten és kérvényezni fogják, hogy a férfit helyezzék bűnügyi felügyelet alá. Bár ezt meg is tették, a bíróság akkor elutasította a kérelmet. Úgy tűnik azonban, hogy ezt nem hagyták annyiban, most ugyanis ismételten óvadékkérelemmel fordultak a magyar bírósághoz: az Irish Times úgy tudja, hogy a vádlott ügyvédje újfent kérte ügyfele bűnügyi felügyeletét.

A lap szerint a korábbi téten is emeltek: az akkor óvadékként ajánlott 50 ezer eurót, azaz közel 18 millió forintot már 70 ezer euróra, azaz több mint 25 millió forintra emelték.

A férfi jelenleg még mindig a rácsok mögött ül, a bíróság az elkövetkezendő hetekben fog dönteni a kérelemről.