Varga Erika: „Isten jókedvében teremtette a kislányunkat, Csókicát”

Varga Erika őszinte interjút adott a hot! magazinnak.

Varga Erika örökbefogadott egy kislányt - Fotó: hot! magazin/ Gábor Zoltán

hot!: Hogy élt a családod Mátészalkán?

Varga Erika: Apai és anyai ágon is nagy családunk volt. Esküvőre közösen készült a töltött káposzta, sokat beszélgettünk, énekeltünk, táncoltunk; olyan közösségi élményeink voltak, amik a roma identitásunkat erősítették. Voltak feladataink, és éreztük a szüleink és az egész közösség szeretetét. Édesanyánk a háztartás mellett autót vezetett, veteményest tartott fenn. Édesapánk fuvarozott, kereskedett és lovakkal is foglalkozott. Nagyon nagy szíve volt. Mindig visszaadott a közösségnek. Bárki bármikor nálunk járt, kapott egy tál ételt.

hot!: Nálatok természetes volt, hogy tanulni kell?

Varga Erika: A nyolc általánosig kötelező volt tanulni. Édesapánknak két elemije volt, édesanyánknak nyolc osztálya. Mi Helenával, a húgommal szerettünk tanulni, és aránylag jól is ment. Eljutottunk a felsőfokig. Én műszaki szakoktató vagyok az ötvösség mellett, hogy át tudjam adni a tudást, a húgom pedig művelődésszervezést tanult. A családunkban a nők önálló egzisztenciát teremtettek; ez az anyai nagymamától eredt. Mi is tartjuk ezt a szokást.

A testvére, Heléna énekel és táskákat készít, míg Erika ruhatervező - Fotó: hot! magazin/ Gábor Zoltán

Varga Erika édesanyja pedagógus volt

hot!: Miért éppen az ötvösség vonzott?

Varga Erika: A cigányoknál a viseleti kultúra mellett az ékszerkultúra is nagyon fontos. Ez az indiai gyökerekből, a kézműves szakmai tudásból jön. Az arany, az ékszer státusszimbólum is, a családi vagyon része, forgótőke. Krisztus után 500 körül elindultak Nyugat felé a cigányok ősei a Közel-Keleten, majd a Bizánci Birodalmon keresztül Európába. Ehhez az ékszerek is biztosították a közösség megélhetését. Ami személy szerint engem illet: anyunak volt egy óriási csalódása. Csináltatott egy ékszert, de az ékszerésztől nem azt kapta, amit szeretett volna. Elkezdtem gondolkodni, hogy én miért ne készíthetnék ilyen darabokat. Hol lehet ezt megtanulni? Kitanultam, tizenöt évig volt egy nagyon jól menő műhelyem, anyukánk polírozott, Helena a vevőkkel foglalkozott. Később itt, meg sokfelé az országban fiatalokat mentoráltam, tanítottam, hogyan kell ékszert készíteni, foglalkozásokat, tanfolyamokat tartottam. Emellett, mivel a roma gyerekeknek nem nagyon volt, ami nekik, róluk szól, tizenkét évig adtam ki a Glinda című kiadványt, amely egy roma népismereti magazin mesékkel, rajzokkal, képregényekkel.