Minden kiesik a kezedből? Ez a súlyos betegség lehet az oka

A pajzsmirigy-betegség nem játék. Ha nem veszed komolyan az apró „botlásokat”, a szervezeted hamarosan sokkal drasztikusabb eszközökkel fogja kikövetelni a figyelmed. Ne áltasd magad azzal, hogy egyszerűen csak ügyetlen korszakodat éled, mert a háttérben egy alattomos, némán dolgozó hormonális vihar állhat. Amikor a tested koordinációs rendszere váratlanul felmondja a szolgálatot, az agyad talán az első vészjelzést küldi egy kezdődő pajzsmirigy-betegségről.
A pajzsmirigy egy pillangó alakú szerv, az egész anyagcseréd karmestere, és ha elvéti az ütemet, az izmaid és az idegeid látványos kudarcot vallanak. Sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már a hajuk hullik vagy a súlyuk drasztikusan megváltozik, pedig az ügyetlenség már hónapokkal korábban figyelmeztet a problémára. Ijesztő belegondolni, hogy egy apró mirigy hibája miatt a belső egyensúlyod felborulhat, és elveszítheted a kontrollt a legfinomabb mozdulataid felett. Ha hasonló tünetekkel küzdesz, itt az ideje, hogy kiderítsd, miért váltál hirtelen önmagad kétbalkezes árnyékává. Ne várd meg, amíg súlyosabb tünetek jelentkeznek.
A pajzsmirigyed a nyakad elülső részén található, és bár kicsi, ez felel azért, hogy a sejtjeid milyen sebességgel égetik el az energiát. Ha a szerv túl sok vagy túl kevés hormont (T3 és T4) termel, az egész szervezet ritmusa felborul, az idegrendszer és az izmok közötti kommunikáció pedig akadozni kezd. Gondolj rá úgy, mint egy szoftverfrissítésre, amely hibásan fut le: a parancs elindul az agyadból, de az izmaid nem a megfelelő időben vagy erővel reagálnak, aminek a vége egy elejtett telefon vagy egy bizonytalan lépés.
Hipertireózis, vagyis pajzsmirigy-túlműködés esetén a test „túlórázik”. Az anyagcsere felgyorsul, ami gyakran jár finom kézremegéssel. Ez nem az a típusú remegés, amelyet a hideg vált ki, hanem egy belső, kontrollálhatatlan vibrálás, amely miatt nehézzé válik egy tű befűzése vagy egy vízzel teli pohár megtartása. Az izmok ilyenkor hamar elfáradnak és gyengévé válnak, ezt nevezik thyreotoxikus miopátiának, így a tárgyak egyszerűen kihullanak a kezedből, mert az izmaid nem képesek tartósan fenntartani a szorítóerőt.
Hypotireózis, vagyis pajzsmirigy-alulműködés esetén minden lelassul. A reflexeid tompulnak, az idegi ingerületek lassabban érnek célba. Ez az állapot gyakran jár vízvisszatartással és a szövetek duzzanatával, ami nyomást gyakorolhat az idegekre, például a csuklóban kialakuló alagút-szindróma formájában. Az eredmény zsibbadó ujjak, érzéketlenebb tapintás és egyfajta mentális köd, amely miatt az agyad nem kalkulálja ki pontosan a tárgyak távolságát, így folyton nekimész az ajtófélfának vagy levered a poharat az asztalról.
A jó hír az, hogy a pajzsmirigy okozta ügyetlenség nem végleges állapot. Ha magadra ismertél a tünetek alapján, az első és legfontosabb lépés egy laborvizsgálat, amely során ellenőrzik a TSH-, T3- és T4-szinteket. Ha igazolt a probléma, egy jól beállított hormonszubsztitúció (alulműködésnél) vagy gátlószeres kezelés (túlműködésnél) hetek alatt látványos javulást hoz a koordinációban. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a gyógyszerek csak a tüneteket enyhítik, az alapproblémát nem szüntetik meg.
Nem mindegy, hogyan támogatod a szervezeted a gyógyulás útján. A diagnózisodtól függően az alábbi területekre érdemes fókuszálnod.
Étrend: A cél az anyagcsere finom stimulálása. Fontos a megfelelő szelénbevitel, például napi 2 szem brazil dió formájában, ami segíti a hormonok átalakítását. Ügyelj a rostban gazdag étkezésre a lassú emésztés javítására, például fermentált ételek, italok fogyasztásával. Kerüld továbbá a gluténtartalmú ételeket, illetve a túlzottan feldolgozott élelmiszereket.
Mozgás: A lassú, de kitartó mozgásformák a legjobbak. A reggeli séta segít a cirkadián ritmus helyreállításában, a pilates pedig kíméletesen erősíti a gyenge izmokat anélkül, hogy túlzott stressznek tenné ki a szervezetet.
Étrend: A cél a gyulladás csökkentése és az üzemanyag pótlása. Mivel a test ilyenkor felemészti önmagát, fontos a magasabb kalória- és minőségi fehérjebevitel. Kerüld a jódban gazdag ételeket, mint például a tengeri halakat, algát, jódozott sót, mert ezek „olajat öntenek a tűzre”. A magnéziumpótlás kulcsfontosságú az izomremegés és a szívdobogás enyhítésére.
Mozgás: A kevesebb több. A túlműködés alapból megterheli a szívet, ezért kerüld az intenzív kardiót. Válassz relaxációs technikákat, jógát vagy meditációt, amely segít lecsendesíteni az idegrendszert és csökkenteni a belső remegést.
