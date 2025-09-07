Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milyen az állóképességünk? – Nincs ok az aggodalomra, simán fejleszthető

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 18:35
egészségfejlesztésmozgás
Ez az egyik legalapvetőbb mutatója annak, mennyire vagyunk egészségesek, hogyan boldogul a szervezetünk a mindennapi tevékenységek terheléseivel. Milyen az állóképességünk? Ha hamar kifulladunk, már egy kis lépcsőzés is kimerít, az figyelmeztető jel lehet: szervezetünknek több mozgásra, erősebb keringésre és jobb oxigénellátásra van szüksége.
Bata Kata
A szerző cikkei

Milyen az állóképességünk? A jó hír, hogy ezt könnyedén felmérhetjük komolyabb eszközök nélkül, egyszerű otthoni gyakorlatokkal, és fejleszthetjük, ha nem vagyunk elégedettek az eredménnyel. Fontos azonban, hogy mindig a saját tempónkban dolgozzunk, és figyeljünk a testünk jelzéseire – ha szédülés, mellkasi fájdalom vagy erős légszomj jelentkezik, azonnal álljunk meg! – olvasható a Fanny magazinban.  

Egy nő állóképesség fejlesztő gyakorlatot végez a konditeremben, miközben személyi edző segíti a mozdulatot.
Milyen az állóképességünk? – Nincs ok az aggodalomra, simán fejleszthető Fotó: Dusan Petkovic /  Shutterstock 

Milyen az állóképességünk? – Derítsük ki!

Milyen az állóképességünk? Ha ez a kérdés felmerül, szeretnénk azt válaszolni, hogy kiváló. De azért mielőtt rávágnánk, derítsük ki! Az alábbi feladatok mind eszköz nélkül vagy hétköznapi tárgyakkal végezhetők. Célszerű pulzusméréssel is követni a terhelést, hogy jobban lássuk, mennyire terheli meg a szervezetünket a mozgás. A gyakorlatok után figyeljük meg, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a légzésünk és a pulzusunk helyreálljon nyugalmi szintre. Ez segít összehasonlítani a teljesítményünket a normál légzésszám életkoronként elvárt értékeivel.

Korosztályos tesztek – Lássuk, mire vagyunk képesek!

20–40 éveseknek:

  • Fekvőtámasz-teszt: Egy percen keresztül végezzünk el legalább 10 fekvőtámaszt szabályosan. Lányoknak tökéletes a könnyített fekvőtámasz, úgy, hogy a térd a talajon van.
  • Próbáljunk 3 percig ugrókötelezni vagy helyben szökdelni.
  • Kocogjunk vagy tempós sétában tegyünk meg 1 km-t.
  • Plank-teszt: tartsuk meg a könyöklő alkartámaszt 5 percig.
Egy fiatal nő könnyített fekvőtámaszt végez otthon, állóképesség teszt részeként.
Milyen az állóképességünk? – Csináljunk fekvőtámaszokat! Fotó: Nataliya Dmytrenko /  Shutterstock 


40–60 éveseknek:

  • Guggoljunk le 15-ször egymás után.
  • Meneteljünk 2 percig egyhelyben, úgy, hogy közben emeljük a térdünket minél magasabbra.
  • Gyalogoljunk 500 métert gyors tempóban, közben figyeljünk a légzésünkre.
  • Végezzünk karhajlítást két percen keresztül úgy, hogy mindkét kezünkben legyen egy-egy félliteres teli vizes palack.
Állóképességfejlesztő gyakorlatok végzése a szabadban, magas térdemeléssel.
Milyen az állóképességünk? - Emeljük a térdünket és kiderül Fotó: muse studio /  Shutterstock 

60 év felettieknek:

  • Végezzünk egy percen keresztül karhajlításokat széken ülve, kis súllyal, például 0,5 literes vizes palackkal a kezünkben.
  • Gyalogoljunk 2 percig, amilyen tempósan csak tudunk.
  • Menjünk fel a lépcsőn egy emeletet normál tempóban.
  • Lépkedjünk 3 méteren keresztül lassan, saroktól lábujjig. Figyeljük meg azt is, mennyire tudjuk megőrizni a stabilitásunkat.
Egy idős férfi és nő tempós sétával fejleszti állóképességét egy erdei ösvényen.
Milyen az állóképességünk? – A tempós séta elárulja Fotó: Lena Evans /  Shutterstock 

Kiértékelés – Összegezzük az eredményt!

1. Ha könnyedén végigcsináltuk a gyakorlatsort, pulzusunk és légzésünk 1–2 percen belül rendeződött, akkor kiváló az állóképességünk. Valószínűleg rendszeresen mozgunk, és a szervezetünk jól alkalmazkodik a terheléshez.

2. Ha a feladatok mentek, de éreztük, hogy erősen kifáradtunk, és a pulzusunk 3–5 perc után tért vissza a normálra, akkor közepes az állóképességünk. Ez teljesen rendben van, de érdemes rendszeresíteni a mozgást.

3. Ha már az első feladatok után kifulladtunk, szédültünk, vagy a pulzusunk 5 perc után sem állt helyre, akkor gyenge az állóképességünk, szükségünk van fejlesztésre. Ez nem szégyen, hanem figyelmeztető jel, hogy változtatnunk kell az életmódunkon. A lassú, fokozatos javulás már pár hét alatt érezhető lesz.

Fejleszthető egyéni módszerekkel?

Az állóképesség nem egy velünk született adottság, hanem munkával kitartó munkával fejleszthető készség. A keringési rendszer, az izmok és a tüdő oxigénfelvevő képessége fokozatos terheléssel javítható. Ennek felmérése olyan, mintha egy pillanatfelvételt készítenénk saját szervezetünkről. Megmutatja, hogyan reagál a testünk a terhelésre, és segít kijelölni a fejlődés útját. Nem kell élsportolónak lenni ahhoz, hogy jó kondícióban legyünk – elég a rendszeresség és a fokozatosság. Ha ma csak 10 perc sétát bírunk, holnap 12 perc is menni fog. Az apró győzelmek összeadódnak, és pár hónap alatt érezhetően nő az energiaszintünk, a vitalitásunk és a terhelhetőségünk. Az állóképesség fejlesztése szorosan összefügg az egészséges életmód kialakításával, amelyben a tudatos táplálkozás, a megfelelő alvás és rendszeres mozgás egyaránt szerepet játszik. A legfontosabb, hogy tudatosítsuk magunkban: ez nem egy verseny másokkal, hanem egy kalandos utazás önmagunk felé.

1. RENDSZERES MOZGÁS KISEBB ADAGOKBAN: már napi 15 perc séta, biciklizés vagy könnyű torna is elindítja az állóképesség fejlesztés folyamatát, és óriási változást hozhat.
2. FOKOZATOSSÁG ELVE: ha most 5 percet bírunk sétálni, jövő héten növeljük 6-7 percre, és minden héten emeljünk 1-2 percet ezen a teljesítményünkön.
3. INTERVALLUMEDZÉS KÖNNYÍTETT VERZIÓBAN: váltogassuk a lassabb és a gyorsabb tempójú gyaloglást – ezzel hatékonyabban tudjuk munkára fogni a szívünket. 

4. TÁRSAS KAPCSOLATOK: nem kell egyedül lennünk! A barátokkal vagy csoportos órákon könnyebb kitartani, sőt a hangulatunk is jobb lesz.
5. TANULJUNK MEG HELYESEN LÉLEGEZNI: lassan, mélyen szívjuk be a levegőt orron át, majd lassan fújjuk ki szájon át. Ez javítja az oxigénellátást, és segíti a szervezet regenerálódását.
6. MINDENNAPI SZOKÁSOK: szálljunk le egy megállóval előbb, válasszuk a lépcsőt a lift helyett, vagy sétáljunk napi fél órát a friss levegőn vacsora után.
7. ERŐSÍTSÜK MEG AZ IZMOKAT: a munkát az erősebb izmok hatékonyabban végzik, így kevésbé terhelik a keringést. Heti két alkalommal kis súlyos vagy saját testsúlyos gyakorlatok ajánlottak.
8. MEGFELELŐ ALVÁS: az állóképességünk csak akkor fejlődik, ha a test kap időt a regenerálódásra.
9. TÁPLÁLKOZÁS ÉS ELEGENDŐ FOLYADÉK: hidratáltan, vitaminokban és fehérjében gazdag étrenddel könnyebben bírjuk a mozgást.

Állóképesség fejlesztő gyakorlatok az alábbi videóban találhatóak:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu