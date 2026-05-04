Vége a hagyományos temetkezésnek? 2 millió forintért csináltatott kavicsot halott szüleiből, és most bejárja velük a világot

A legtöbben vagy eltemetik szeretteiket, vagy egy urnában őrzik a hamvakat a polcon. David Bailey azonban máshogy döntött. Amikor elvesztette édesapját, Cliffordot, majd pár évvel később édesanyját, Jessie-t, tudta: nem akarja, hogy a feledés homályába vesszenek. Egy különös eljárással szilárd, tapintható kövekké alakíttatta át a maradványaikat.

Többé nem az urnában pihennek a hamvak: David a zsebében hordja elhunyt szüleit

Már nem csak a polcon porosodnak a hamvak

A férfi nem sajnálta a pénzt, fejenként közel egymillió forintnak megfelelő dollárt fizetett azért, hogy szülei porából sima, fehér emlékkövek szülessenek. De miért választotta ezt a bizarr megoldást? A 73 éves David szerint a hamu túl távoli, túl megfoghatatlan.

Van valami különleges abban, ha az ember egy követ tart a kezében. Ez valóságos, kézzel fogható. Nem nyúlhatsz bele egy halom hamuba úgy, hogy azt mondod: „Szia, anyu!” Az nagyon fura lenne. De egy ilyen követ a zsebedbe csúsztathatsz, és magaddal viheted bárhová

– mesélte a férfi, aki szerint ez a módszer segített neki feldolgozni a feldolgozhatatlant.

Kalandos utazás a túlvilágról

David nem csak a dolgozóasztalán tartja a szüleit. Turnéra indult a kövekkel: bejárta Kanadát és Európát, hogy minden fontos állomáson ott hagyjon egy darabot a múltból. Ott, ahol az apja felnőtt, bedobott egy követ egy bronz világháborús emlékmű repedésébe, Halifaxnél pedig a tengerbe hajított egyet – pontosan ott, ahol a szülei először találkoztak a haditengerészeti dokkoknál.

Egyszerre szorítod magadhoz őket, és engeded el őket

– magyarázta David a különös rituálét.

A múlt titkai nyomában

A férfi bevallotta, csak az apja halála után döbbent rá, mennyi mindent nem tudott róla. Nem ismerte az első szerelmét, nem tudta, hova járt iskolába. A kövek segítségével azonban újraélte a történeteiket. A testvéreinek is adott a különleges kavicsokból, így a család minden tagja kapott egy darabot a szülőkből.

A különös zarándoklatnak még nincs vége: David legközelebb Skóciába utazik, hogy édesanyja őseinek földjén is elhelyezzen néhányat a kövekből. Úgy érzi, így végre mindenki visszatérhet oda, ahová tartozik – miközben egy-egy kavics formájában örökre ott lapulnak a fia zsebében – írja a People magazin.