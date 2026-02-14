Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Idős nő vállfájdalom elleni nyújtógyakorlatot végez.

Sajog a csípőd, a vállad, a hátad? Ezek a legjobb otthoni tornagyakorlatok a fájdalom enyhítésére

mobilitás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 09:15
hátfájdalomegészségmozgás
A kor előrehaladtával olyan kellemetlen problémák bukkanhatnak fel, amelyek megkeserítik az életedet. Ezért, ha kíváncsi vagy azokra az egyszerű gyakorlatokra, amiket bevethetsz csípő-, hát- és vállfájdalom ellen, akkor feltétlenül olvass tovább!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Amennyiben a fájdalmak miatt már konzultáltál az orvosoddal, és nem szeretnéd magadat folyamatosan gyógyszerekkel tömni, ezek az egyszerű, otthoni gyakorlatok sokat segíthetnek a panaszok enyhítésében. Mutatjuk, mit tehetsz csípő-, hát- és vállfájdalom ellen.

A vállfájdalom ellen nyújtó gyakorlatot végző idős nő.
Ezeket a gyakorlatokat vesd be csípő-, hát- és vállfájdalom ellen!
Fotó: Shutterstock 
  • Ezeket a gyakorlatokat könnyedén beépítheted a napi rutinodba.
  • A mobilitásfejlesztő edzéshez semmilyen eszközre sem lesz szükséged.
  • Már napi 5-10 perc is segíthet a fájdalmak enyhítésében.

Otthoni gyakorlatok csípő-, hát- és vállfájdalom ellen: a mobilitás lehet a kulcs

Mit értünk mobilitás alatt, és miért hangoztatja annyi szakértő? A mobilitás összességében azt a képességet jelöli, hogy a testünket szabadon és könnyedén mozgathatjuk. Ez a képesség azonban a kor előrehaladtával megkopik, és szép lassan mozgáskorlátozottsághoz, illetve fájdalmakhoz vezethet. Ellenben léteznek olyan, otthon is könnyedén elvégezhető gyakorlatok, amelyekkel felveheted a harcot a csípő-, hát- és vállfájdalom ellen azáltal, hogy növeled ezeknek a területeknek a mozgástartományát.

Ezt az 5 gyakorlatot építsd be a mindennapjaidba, és ints búcsút a fájdalomnak

Ez a mobilitásfejlesztő edzés bárhol és bármikor elvégezhető, illetve semmilyen eszközre sem lesz szükséged hozzá. Sőt, már napi 5-10 perc tréning is segíthet a fájdalmak enyhítésében, azonban a kulcs a következetesség.

90/90 csípőváltás

Ülj le egyenesen, a lábaidat tedd le a talajra vállszélességnél kicsit szélesebb terpeszben, körülbelül 90 fokos szögben. Ezt követően a hátadat egyenesen tartva döntsd a lábaidat az egyik oldalra, a mozgást végezd csípőből. Végül pedig vidd vissza a térdeidet középre, és ezt a mozdulatot végezd el a másik irányba is. Csinálj mindkét oldalra 6-6 ismétlést.

Tűbefűzés

Ereszkedj le négykézlábra, és tartsd egyenesen a hátadat. Ezt követően először az egyik karoddal nyúlj át a tested alatt, majd ezt a mozdulatot végezd el a másik irányba is. Csinálj mindkét oldalra 6-6 ismétlést.

Homorítás és domborítás

Térdelj le négykézlábra, egyenes háttal. A tenyereidet tedd a vállaiddal egy vonalba, a térdeidet pedig a csípőd alá. Ezt követően kezdj lassan a mennyezet felé domborítani, és nézz a föld felé. Ezt a pozíciót tartsd meg 2-3 másodpercig, majd lassú kilégzés mellett homoríts, majd emeld kissé előre a tekinteted. Végezz a gyakorlatból 8 ismétlést.

Háromlábú kutyapóz

Ez már kicsit nehezebb, mint az előzőek, viszont kitűnő nyújtógyakorlat. Helyezkedj fekvőtámaszba, a kezeid legyenek a vállaid vonalában, majd nyomd hátra magad a kezeiddel és emeld fel a csípődet, hogy lefelé néző kutyapózba kerülj. Ezt követően hajlítsd be az egyik térdedet, majd emeld hátra a lábadat és nyiss csípőből, ahogyan az alábbi videón is látható. Végezz mindkét oldalra 6-8 ismétlést.

Fontos, hogy az intenzívebb edzéseknek kizárólag egészséges keringési rendszerrel állj neki, és előtte feltétlenül kérd ki orvosod tanácsát.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu