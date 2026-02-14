Sajog a csípőd, a vállad, a hátad? Ezek a legjobb otthoni tornagyakorlatok a fájdalom enyhítésére

Amennyiben a fájdalmak miatt már konzultáltál az orvosoddal, és nem szeretnéd magadat folyamatosan gyógyszerekkel tömni, ezek az egyszerű, otthoni gyakorlatok sokat segíthetnek a panaszok enyhítésében. Mutatjuk, mit tehetsz csípő-, hát- és vállfájdalom ellen.
Mit értünk mobilitás alatt, és miért hangoztatja annyi szakértő? A mobilitás összességében azt a képességet jelöli, hogy a testünket szabadon és könnyedén mozgathatjuk. Ez a képesség azonban a kor előrehaladtával megkopik, és szép lassan mozgáskorlátozottsághoz, illetve fájdalmakhoz vezethet. Ellenben léteznek olyan, otthon is könnyedén elvégezhető gyakorlatok, amelyekkel felveheted a harcot a csípő-, hát- és vállfájdalom ellen azáltal, hogy növeled ezeknek a területeknek a mozgástartományát.
Ez a mobilitásfejlesztő edzés bárhol és bármikor elvégezhető, illetve semmilyen eszközre sem lesz szükséged hozzá. Sőt, már napi 5-10 perc tréning is segíthet a fájdalmak enyhítésében, azonban a kulcs a következetesség.
90/90 csípőváltás
Ülj le egyenesen, a lábaidat tedd le a talajra vállszélességnél kicsit szélesebb terpeszben, körülbelül 90 fokos szögben. Ezt követően a hátadat egyenesen tartva döntsd a lábaidat az egyik oldalra, a mozgást végezd csípőből. Végül pedig vidd vissza a térdeidet középre, és ezt a mozdulatot végezd el a másik irányba is. Csinálj mindkét oldalra 6-6 ismétlést.
Tűbefűzés
Ereszkedj le négykézlábra, és tartsd egyenesen a hátadat. Ezt követően először az egyik karoddal nyúlj át a tested alatt, majd ezt a mozdulatot végezd el a másik irányba is. Csinálj mindkét oldalra 6-6 ismétlést.
Homorítás és domborítás
Térdelj le négykézlábra, egyenes háttal. A tenyereidet tedd a vállaiddal egy vonalba, a térdeidet pedig a csípőd alá. Ezt követően kezdj lassan a mennyezet felé domborítani, és nézz a föld felé. Ezt a pozíciót tartsd meg 2-3 másodpercig, majd lassú kilégzés mellett homoríts, majd emeld kissé előre a tekinteted. Végezz a gyakorlatból 8 ismétlést.
Háromlábú kutyapóz
Ez már kicsit nehezebb, mint az előzőek, viszont kitűnő nyújtógyakorlat. Helyezkedj fekvőtámaszba, a kezeid legyenek a vállaid vonalában, majd nyomd hátra magad a kezeiddel és emeld fel a csípődet, hogy lefelé néző kutyapózba kerülj. Ezt követően hajlítsd be az egyik térdedet, majd emeld hátra a lábadat és nyiss csípőből, ahogyan az alábbi videón is látható. Végezz mindkét oldalra 6-8 ismétlést.
Fontos, hogy az intenzívebb edzéseknek kizárólag egészséges keringési rendszerrel állj neki, és előtte feltétlenül kérd ki orvosod tanácsát.
