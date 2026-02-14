Sajog a csípőd, a vállad, a hátad? Ezek a legjobb otthoni tornagyakorlatok a fájdalom enyhítésére

Amennyiben a fájdalmak miatt már konzultáltál az orvosoddal, és nem szeretnéd magadat folyamatosan gyógyszerekkel tömni, ezek az egyszerű, otthoni gyakorlatok sokat segíthetnek a panaszok enyhítésében. Mutatjuk, mit tehetsz csípő-, hát- és vállfájdalom ellen.

Ezeket a gyakorlatokat vesd be csípő-, hát- és vállfájdalom ellen!

Fotó: Shutterstock

Ezeket a gyakorlatokat könnyedén beépítheted a napi rutinodba.

A mobilitásfejlesztő edzéshez semmilyen eszközre sem lesz szükséged.

Már napi 5-10 perc is segíthet a fájdalmak enyhítésében.

Otthoni gyakorlatok csípő-, hát- és vállfájdalom ellen: a mobilitás lehet a kulcs

Mit értünk mobilitás alatt, és miért hangoztatja annyi szakértő? A mobilitás összességében azt a képességet jelöli, hogy a testünket szabadon és könnyedén mozgathatjuk. Ez a képesség azonban a kor előrehaladtával megkopik, és szép lassan mozgáskorlátozottsághoz, illetve fájdalmakhoz vezethet. Ellenben léteznek olyan, otthon is könnyedén elvégezhető gyakorlatok, amelyekkel felveheted a harcot a csípő-, hát- és vállfájdalom ellen azáltal, hogy növeled ezeknek a területeknek a mozgástartományát.

Ezt az 5 gyakorlatot építsd be a mindennapjaidba, és ints búcsút a fájdalomnak

Ez a mobilitásfejlesztő edzés bárhol és bármikor elvégezhető, illetve semmilyen eszközre sem lesz szükséged hozzá. Sőt, már napi 5-10 perc tréning is segíthet a fájdalmak enyhítésében, azonban a kulcs a következetesség.

90/90 csípőváltás

Ülj le egyenesen, a lábaidat tedd le a talajra vállszélességnél kicsit szélesebb terpeszben, körülbelül 90 fokos szögben. Ezt követően a hátadat egyenesen tartva döntsd a lábaidat az egyik oldalra, a mozgást végezd csípőből. Végül pedig vidd vissza a térdeidet középre, és ezt a mozdulatot végezd el a másik irányba is. Csinálj mindkét oldalra 6-6 ismétlést.

Tűbefűzés

Ereszkedj le négykézlábra, és tartsd egyenesen a hátadat. Ezt követően először az egyik karoddal nyúlj át a tested alatt, majd ezt a mozdulatot végezd el a másik irányba is. Csinálj mindkét oldalra 6-6 ismétlést.

Homorítás és domborítás

Térdelj le négykézlábra, egyenes háttal. A tenyereidet tedd a vállaiddal egy vonalba, a térdeidet pedig a csípőd alá. Ezt követően kezdj lassan a mennyezet felé domborítani, és nézz a föld felé. Ezt a pozíciót tartsd meg 2-3 másodpercig, majd lassú kilégzés mellett homoríts, majd emeld kissé előre a tekinteted. Végezz a gyakorlatból 8 ismétlést.

Háromlábú kutyapóz