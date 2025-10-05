Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Férfi, aki fogyás céljából zöldségeket eszik

A fogyás kulcsa a tányérodon – Az orvos szerint ezek a zöldségek égetik legjobban a zsírt

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 08:45
keresztesvirágú zöldségfogyászöldség
Te is folyamatosan plusz kilókkal küzdesz és úgy érzed, hogy még a levegő is hizlal? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis az orvos szerint bizonyos zöldségek segíthetnek a fogyásban. Ezért annak érdekében, hogy minél hamarabb elérd a célodat, eláruljuk, melyek ezek!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Manapság egyre több a fogyni vágyó, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy ledobja magáról a felesleget. A cégek tehát nem véletlen dobják piacra egymás után az újabbnál újabb étrend-kiegészítőket és gyógyszereket. Persze a szélsőséges étrendek és a műtéti beavatkozások is egyre népszerűbbek, hiszen sokan ebben látják az utolsó reményt. Azonban egyáltalán nincs szükséged extrém módszerekre ahhoz, hogy jobban érezd magad a bőrödben, hiszen egyes ételek hatalmas segítséget jelenthetnek a fogyásban.

Fiatal lány, aki a fogyás céljából zöldséget eszik
Ezekkel az ételekkel pofonegyszerű lesz a fogyás.
Fotó: Caftor /  Shutterstock 

A tökéletes fogyás titka – Nem győzöd majd bezsebelni a bókokat

Az emberiség évszázadok óta kutatja a gyors fogyás titkát, azaz minél kevesebb erőfeszítéssel, minél gyorsabban szeretne elérni látványos változást. Azonban ma már jól tudjuk, hogy egy megfeleően működő diéta alapja a kalóriadeficit. A kilók leadását azonban bizonyos módszerek felgyorsíthatják, ilyen a szakértő által nagyra becsült zöldségcsoport is. Vajon te rendszeresen eszed?

Az orvos ezekre a zöldségekre esküszik

Dr. Robert G. DeBease a fogyás titkát TikTok oldalán tette közzé, – ahol egészségügyi és táplálkozási tanácsokat oszt meg követőivel – melynek során olyan zöldségcsoportot emelt ki, ami nemcsak rendkívül egészséges, hanem még az anyagcserére is pozitívan hat.

A szakértő szerint ugyanis a keresztesvirágú zöldségek, mint a kelkáposzta, a kelbimbó, a rukkola, a mángold, a mustárlevél és a retek segít eltüntetni a testzsírt, mindemellett pedig a májbetegségek ellen is rendkívül hatékony. A korábbi tanulmányokban kimutatták, hogy ezek az ételek hozzájárulnak a szervezet zsírégető képességéhez és pozitívan hatnak a zsírmájra.

Close,Up,Healthy,Fresh,Salad,Ingredients,With,Broccoli,,Cauliflower,,Purple
A keresztesvirágú zöldségek elősegítik a fogyást.
Fotó: stockcreations /  Shutterstock 

Az orvos emellett kiemelte, hogy az említett zöldségek elősegítik a test öngyógyító folyamatait, amelyek közül mindegyik egyedi egészségügyi előnyökkel van felruházva. Többségük azonban gazdag vitamin- és ásványianyag-forrás. A sötétebb zöldek például sok A- és C-vitamint tartalmaznak, amelyek még a rák kockázatát is csökkenthetik.

Ebből adódóan bátran fogyaszd ezeket a zöldségeket, hiszen alacsony kalóriatartalmuk miatt sokat ehetsz belőlük, nem mellesleg pedig felpörgetik az anyagcserét.

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a keresztesvirágú zöldségekről:

Ezeka cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu