A fogyás kulcsa a tányérodon – Az orvos szerint ezek a zöldségek égetik legjobban a zsírt

Manapság egyre több a fogyni vágyó, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy ledobja magáról a felesleget. A cégek tehát nem véletlen dobják piacra egymás után az újabbnál újabb étrend-kiegészítőket és gyógyszereket. Persze a szélsőséges étrendek és a műtéti beavatkozások is egyre népszerűbbek, hiszen sokan ebben látják az utolsó reményt. Azonban egyáltalán nincs szükséged extrém módszerekre ahhoz, hogy jobban érezd magad a bőrödben, hiszen egyes ételek hatalmas segítséget jelenthetnek a fogyásban.

Ezekkel az ételekkel pofonegyszerű lesz a fogyás.

Fotó: Caftor / Shutterstock

Az emberiség évszázadok óta kutatja a gyors fogyás titkát, azaz minél kevesebb erőfeszítéssel, minél gyorsabban szeretne elérni látványos változást. Azonban ma már jól tudjuk, hogy egy megfeleően működő diéta alapja a kalóriadeficit. A kilók leadását azonban bizonyos módszerek felgyorsíthatják, ilyen a szakértő által nagyra becsült zöldségcsoport is. Vajon te rendszeresen eszed?

Az orvos ezekre a zöldségekre esküszik

Dr. Robert G. DeBease a fogyás titkát TikTok oldalán tette közzé, – ahol egészségügyi és táplálkozási tanácsokat oszt meg követőivel – melynek során olyan zöldségcsoportot emelt ki, ami nemcsak rendkívül egészséges, hanem még az anyagcserére is pozitívan hat.

A szakértő szerint ugyanis a keresztesvirágú zöldségek, mint a kelkáposzta, a kelbimbó, a rukkola, a mángold, a mustárlevél és a retek segít eltüntetni a testzsírt, mindemellett pedig a májbetegségek ellen is rendkívül hatékony. A korábbi tanulmányokban kimutatták, hogy ezek az ételek hozzájárulnak a szervezet zsírégető képességéhez és pozitívan hatnak a zsírmájra.

A keresztesvirágú zöldségek elősegítik a fogyást.

Fotó: stockcreations / Shutterstock

Az orvos emellett kiemelte, hogy az említett zöldségek elősegítik a test öngyógyító folyamatait, amelyek közül mindegyik egyedi egészségügyi előnyökkel van felruházva. Többségük azonban gazdag vitamin- és ásványianyag-forrás. A sötétebb zöldek például sok A- és C-vitamint tartalmaznak, amelyek még a rák kockázatát is csökkenthetik.

Ebből adódóan bátran fogyaszd ezeket a zöldségeket, hiszen alacsony kalóriatartalmuk miatt sokat ehetsz belőlük, nem mellesleg pedig felpörgetik az anyagcserét.