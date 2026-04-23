Puffadás, gyomorégés, emésztési problémák? Ezek az egyszerű gyakorlatok azonnal segítenek rajtad

Nem szeretnéd gyógyszerekkel tömni magad, ezért emésztést segítő természetes módszerek után kutatsz? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis olyan jógapózokat hoztunk neked, amelyekkel pillanatok alatt enyhíthetsz a kellemetlenségeken. Neked melyik lesz a kedvenced?

Ez a mozgásforma nagyszerű, természetes megoldást kínál.

Szinte bárhol és bármikor, rövid idő alatt elvégezheted őket.

A gyakorlatok nagyon egyszerűek, és nem igényelnek különösebb erőfeszítést.

Emésztést segítő jógapózok: így hozhat ez a mozgásforma enyhülést

Rohanó világunkban, ahol a testi és lelki egészség háttérbe szorul, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a jóga, ami nagyon pozitívan hat fizikai és mentális egészségünkre. Azonban ez a mozgásforma olyan emésztést segítő pózokkal is kecsegtet, amelyek enyhíteni tudják a kellemetlen problémákat.

A jóga egy hagyományos, évezredek óta alkalmazott mozgásforma, melynek középpontjában az elme és a test kapcsolata áll, sokaknál pedig még spirituális elemekkel is kiegészül. A gyakorlat ötvözi a gyengéd mozgást, a légzéstechnikákat és a meditációt. Ennek köszönhetően képes stimulálni a paraszimpatikus idegrendszert, amely a pihenés-emésztés folyamatát támogatja. Így a szakértők úgy vélik, hogy a jóga azáltal járul hozzá az emésztőrendszer egészségéhez, hogy csökkenti a stresszt, fokozza a vérkeringést és a gyomor-bél traktus perisztaltikáját.

Ezeket a jógapózokat próbáld ki, ha emésztési problémákkal küzdesz

Íme tehát 3 jógapóz, amely hozzájárulhat az egészséges emésztéshez, illetve segíthet bizonyos emésztési problémák esetén. Ezeket a gyakorlatokat szinte bárki elvégezheti, hiszen nem igényelnek nagyobb erőfeszítést, azonban, ha fájdalmat érzel, azonnal hagyd abba!

Ülő oldalsó test nyújtás

Ez egy tökéletes jógapóz, ha még kezdő vagy, és szeretnéd nyújtani a ferde hasizmokat, az alsó és felső hátat, valamint a vállakat. A gyakorlat enyhítheti a puffadást és támogathatja az általános emésztést.

Ülj le törökülésbe a padlóra, az egyik kezedet tedd a talajra, a másikat pedig emeld a magasba, majd óvatosan dőlj az egyik irányba, lassan vegyél 4-5 mély levegőt, majd válts oldalt.