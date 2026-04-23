Puffadás, gyomorégés, emésztési problémák? Ezek az egyszerű gyakorlatok azonnal segítenek rajtad

Nem szeretnéd gyógyszerekkel tömni magad, ezért emésztést segítő természetes módszerek után kutatsz? Akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis olyan jógapózokat hoztunk neked, amelyekkel pillanatok alatt enyhíthetsz a kellemetlenségeken. Neked melyik lesz a kedvenced?
Rohanó világunkban, ahol a testi és lelki egészség háttérbe szorul, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a jóga, ami nagyon pozitívan hat fizikai és mentális egészségünkre. Azonban ez a mozgásforma olyan emésztést segítő pózokkal is kecsegtet, amelyek enyhíteni tudják a kellemetlen problémákat.
A jóga egy hagyományos, évezredek óta alkalmazott mozgásforma, melynek középpontjában az elme és a test kapcsolata áll, sokaknál pedig még spirituális elemekkel is kiegészül. A gyakorlat ötvözi a gyengéd mozgást, a légzéstechnikákat és a meditációt. Ennek köszönhetően képes stimulálni a paraszimpatikus idegrendszert, amely a pihenés-emésztés folyamatát támogatja. Így a szakértők úgy vélik, hogy a jóga azáltal járul hozzá az emésztőrendszer egészségéhez, hogy csökkenti a stresszt, fokozza a vérkeringést és a gyomor-bél traktus perisztaltikáját.
Íme tehát 3 jógapóz, amely hozzájárulhat az egészséges emésztéshez, illetve segíthet bizonyos emésztési problémák esetén. Ezeket a gyakorlatokat szinte bárki elvégezheti, hiszen nem igényelnek nagyobb erőfeszítést, azonban, ha fájdalmat érzel, azonnal hagyd abba!
Ülő oldalsó test nyújtás
Ez egy tökéletes jógapóz, ha még kezdő vagy, és szeretnéd nyújtani a ferde hasizmokat, az alsó és felső hátat, valamint a vállakat. A gyakorlat enyhítheti a puffadást és támogathatja az általános emésztést.
Ülj le törökülésbe a padlóra, az egyik kezedet tedd a talajra, a másikat pedig emeld a magasba, majd óvatosan dőlj az egyik irányba, lassan vegyél 4-5 mély levegőt, majd válts oldalt.
Ülő csavaró nyújtás
Ez a mozdulat pozitívan hathat a vékony- és vastagbél perisztaltikájára, ezért nagyszerű a puffadás enyhítésére.
Ülj le a padlóra egyenes lábakkal, hajlítsd be az egyik térdedet, a másikat pedig tedd keresztbe a térded vagy a combod fölött, majd az alábbi videó alapján végezd el a gyakorlatot. Tartsd meg a pozíciót 4-5 mély lélegzetvételig, és végezd el a másik oldalra is.
Szélkioldó póz
A szélkioldó póz egy nagyon gyengéd gyakorlat, ami enyhíti az alsó hát terhelését, és gyengéden „masszírozza” a vastagbelet.
Feküdj hanyatt egyenes lábakkal, majd lassan hajlítsd be a térdeidet, húzd őket a mellkasodhoz, lélegezz 4-5-ször mélyet, majd nyújtsd ki a lábaidat.
