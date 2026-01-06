Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elixír az emésztésre – Így készíts otthon probiotikumot fillérekből, gyorsan

kefír
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 11:45
probiotikumemésztési problémaemésztésjavító
Ha az emésztésed nem működik jól, az valószínűleg a kinézeteden és a közérzeteden is meglátszik. Készíts otthon probiotikumot és támogasd a bélrendszered. Ha fontos az egészséged, olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Bátran készíts otthon probiotikumot te is. A cikkben található recept nagyjából 3 percet vesz igénybe. Mutatjuk, hogyan készül a vízikefir, majd a csodaszer az emésztésre, a probiotikumokkal teli ital. 

készíts otthon probiotikumot, ahogy ez a nő is tette, hogy jobb legyen az emésztése
Mutatjuk, hogyan készíts otthon probiotikumot, ami támogatja az emésztésed / Fotó: Zigres /  Shutterstock 
  • Hogyan készül a vízikefír és milyen hozzávalókra van szükség az elkészítéséhez. 
  • A házi kefír elkészítésének lépései japán kristálygomba felhasználásával, az emésztés elősegítése miatt. 

Így készíts otthon probiotikumot fillérekből, gyorsan

Mi az a vízikefir?

Valaki biztos készített már a családban, talán te magad is kovászosuborkát. Nem bonyolult igaz? A probiotikum készítésétől sem kell megijedni, a folyamat nagyjából hasonló, ugyanis fermentálással készül. 

Sok cukorra lesz szükségünk, a mennyiséghez képest, de ne ijedjünk meg, mert az erjesztés során a gombák a cukor 90%-át felzabálják majd. Mire elkészülünk, egy probiutikomokban, enzimekben, ásványi anyagokban gazdag elixírt kapunk. Kezdjük is el!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz 1 liter vízikefir elkészítéséhez

  • 2 literes befőttesüveg, lehetőség szerint csatos
  • 1 csatos üveg, amibe a probiotikumokkal teli elixírt öntöd
  • 160 g barnacukor 
  • 6 evőkanál japán kristálygomba (Bioboltokban, interneten is elérhető)
  • Víz 
  • Műanyag szűrő
  • Műanyag tál

Így készítsd el

  1. Tisztítsd ki az egyik csatos üveget, majd önts bele 80 g cukrot. Ezután adj hozzá 2 dl meleg vizet, hagyd, hogy kicsit felolvadjon a cukor. Majd add hozzá a japán kristálygombát és végül töltsd fel az üveget hideg vízzel ¾-ig. Adhatsz hozzá citromkarikát, hogy dobj az ízén, utána zárd le az üveget. 
  2. Meleg helyen tárold, mert hideg helyen lelassul a fermentáció, vagyis az erjesztés. 48 óra bőven elég, hogy a gombák a cukor 90%-át megegyék. Ha tovább erjesztjük, akár az összes cukrot felzabálhatják a gombák, de az íze nem lesz a jó. Elég ecetes hatása lesz, ha minden cukor eltűnik belőle. De ha ez a cél, hagyjuk még pár órát, kábé 2-3-at fermentálódni. 
  3. Mielőtt leszűrnénk a kefirgombákat az előző adagból, kell készítenünk egy következőt ugyanazzal a módszerrel. Ebbe fogjuk belerakni az első adag kefirgombáit. Gondolj csak a kovászra, ugyan így működik ez a kristálygomba is. 
  4. Vegyük elő a legalább 48 órája meleg helyen tárolt üvegünket, egy műanyag szűrőt és egy műanyag edényt. Szűrjük le a kefirgombákat. Ha sikerült az erjesztés, a szűrőben lesz a kefírgomba. Ezután öntsük át a leszűrt gombákat az éppen elkészített adagba. Ügyeljünk rá, hogy a víz már ne legyen forró. 
  5. A kefirgomba nő, minden 2-3 fermentálás után megkétszerezi a mennyiségét, tehát egy idő után nem lesz mindre szükségünk. Nem feltétlen kell kidobni, el is ajándékozhatod. 

Az egészséges emésztés barátja

A műanyagtálunkban maradt folyadék tele van probiutikumokkal. Ízesíthetjük gyümölcsökkel, édesítőszerrel. Ne feledjük, hogy ez egy erjesztett, vagyis buborékos folyadék, tehát a tároláshoz szintén ajánlott csatosüveget használni. Még fél napot hagyjuk állni az üvegben szobahőmérsékleten és utána fogyaszthatjuk. A fél nap letelte után hűtőben tároljuk. 

Láthatod, hogy nem olyan nehéz házilag probiotikumot készíteni. Pár összetevő és kész ís egy jótékony hatású probiotikumokkal teli elixír az emésztési problémákra. Próbáld ki!

Az alábbi videó segítséget nyújt a kefír elkészítésében:

Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu