Elixír az emésztésre – Így készíts otthon probiotikumot fillérekből, gyorsan

Bátran készíts otthon probiotikumot te is. A cikkben található recept nagyjából 3 percet vesz igénybe. Mutatjuk, hogyan készül a vízikefir, majd a csodaszer az emésztésre, a probiotikumokkal teli ital.
Valaki biztos készített már a családban, talán te magad is kovászosuborkát. Nem bonyolult igaz? A probiotikum készítésétől sem kell megijedni, a folyamat nagyjából hasonló, ugyanis fermentálással készül.
Sok cukorra lesz szükségünk, a mennyiséghez képest, de ne ijedjünk meg, mert az erjesztés során a gombák a cukor 90%-át felzabálják majd. Mire elkészülünk, egy probiutikomokban, enzimekben, ásványi anyagokban gazdag elixírt kapunk. Kezdjük is el!
Így készítsd el
A műanyagtálunkban maradt folyadék tele van probiutikumokkal. Ízesíthetjük gyümölcsökkel, édesítőszerrel. Ne feledjük, hogy ez egy erjesztett, vagyis buborékos folyadék, tehát a tároláshoz szintén ajánlott csatosüveget használni. Még fél napot hagyjuk állni az üvegben szobahőmérsékleten és utána fogyaszthatjuk. A fél nap letelte után hűtőben tároljuk.
Láthatod, hogy nem olyan nehéz házilag probiotikumot készíteni. Pár összetevő és kész ís egy jótékony hatású probiotikumokkal teli elixír az emésztési problémákra. Próbáld ki!
Az alábbi videó segítséget nyújt a kefír elkészítésében:
Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.