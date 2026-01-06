Elixír az emésztésre – Így készíts otthon probiotikumot fillérekből, gyorsan

Bátran készíts otthon probiotikumot te is. A cikkben található recept nagyjából 3 percet vesz igénybe. Mutatjuk, hogyan készül a vízikefir, majd a csodaszer az emésztésre, a probiotikumokkal teli ital.

Mutatjuk, hogyan készíts otthon probiotikumot, ami támogatja az emésztésed / Fotó: Zigres / Shutterstock

Hogyan készül a vízikefír és milyen hozzávalókra van szükség az elkészítéséhez.

A házi kefír elkészítésének lépései japán kristálygomba felhasználásával, az emésztés elősegítése miatt.

Így készíts otthon probiotikumot fillérekből, gyorsan

Mi az a vízikefir?

Valaki biztos készített már a családban, talán te magad is kovászosuborkát. Nem bonyolult igaz? A probiotikum készítésétől sem kell megijedni, a folyamat nagyjából hasonló, ugyanis fermentálással készül.

Sok cukorra lesz szükségünk, a mennyiséghez képest, de ne ijedjünk meg, mert az erjesztés során a gombák a cukor 90%-át felzabálják majd. Mire elkészülünk, egy probiutikomokban, enzimekben, ásványi anyagokban gazdag elixírt kapunk. Kezdjük is el!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz 1 liter vízikefir elkészítéséhez

2 literes befőttesüveg, lehetőség szerint csatos

1 csatos üveg, amibe a probiotikumokkal teli elixírt öntöd

160 g barnacukor

6 evőkanál japán kristálygomba (Bioboltokban, interneten is elérhető)

Víz

Műanyag szűrő

Műanyag tál

Így készítsd el

Tisztítsd ki az egyik csatos üveget, majd önts bele 80 g cukrot. Ezután adj hozzá 2 dl meleg vizet, hagyd, hogy kicsit felolvadjon a cukor. Majd add hozzá a japán kristálygombát és végül töltsd fel az üveget hideg vízzel ¾-ig. Adhatsz hozzá citromkarikát, hogy dobj az ízén, utána zárd le az üveget. Meleg helyen tárold, mert hideg helyen lelassul a fermentáció, vagyis az erjesztés. 48 óra bőven elég, hogy a gombák a cukor 90%-át megegyék. Ha tovább erjesztjük, akár az összes cukrot felzabálhatják a gombák, de az íze nem lesz a jó. Elég ecetes hatása lesz, ha minden cukor eltűnik belőle. De ha ez a cél, hagyjuk még pár órát, kábé 2-3-at fermentálódni. Mielőtt leszűrnénk a kefirgombákat az előző adagból, kell készítenünk egy következőt ugyanazzal a módszerrel. Ebbe fogjuk belerakni az első adag kefirgombáit. Gondolj csak a kovászra, ugyan így működik ez a kristálygomba is. Vegyük elő a legalább 48 órája meleg helyen tárolt üvegünket, egy műanyag szűrőt és egy műanyag edényt. Szűrjük le a kefirgombákat. Ha sikerült az erjesztés, a szűrőben lesz a kefírgomba. Ezután öntsük át a leszűrt gombákat az éppen elkészített adagba. Ügyeljünk rá, hogy a víz már ne legyen forró. A kefirgomba nő, minden 2-3 fermentálás után megkétszerezi a mennyiségét, tehát egy idő után nem lesz mindre szükségünk. Nem feltétlen kell kidobni, el is ajándékozhatod.

Az egészséges emésztés barátja

A műanyagtálunkban maradt folyadék tele van probiutikumokkal. Ízesíthetjük gyümölcsökkel, édesítőszerrel. Ne feledjük, hogy ez egy erjesztett, vagyis buborékos folyadék, tehát a tároláshoz szintén ajánlott csatosüveget használni. Még fél napot hagyjuk állni az üvegben szobahőmérsékleten és utána fogyaszthatjuk. A fél nap letelte után hűtőben tároljuk.