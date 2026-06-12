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Borzalmas tragédia az M1-es autópályán: nyolcan meghaltak Győrnél, teljes az útzár

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 07:57
M1-es autópályatragédiabalesetrendőrség
Nyolcan meghaltak péntek reggel az M1-es autópályán Győr közelében.
N.T.
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Ahogy arról a Bors is beszámolt, a hajnali órákban több baleset is történt egymást követően az M1-es autópályán, a rendőrség tájékoztatása szerint legalább nyolcan életüket vesztették. 

Legalább nyolcan meghalak az M1-es autópályán
Legalább nyolcan meghalak az M1-es autópályán
Fotó: Fotó: Gé (illusztráció)

Nyolcan meghaltak péntek reggel az M1-es autópályán Győr közelében

A Hegyeshalom irányába vezető oldalon teljes pályás útlezárás van érvényben. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2026. június 12-én 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerszelvényében, Győr közelében. A jármű ezt követően kigyulladt. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik - írja a police.hu

 

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