Emésztési problémák gyötörnek? Az orvos szerint ezeket az egyszerű trükköket vesd be 50 felett

Ahogy öregszünk, testünk egyre több változáson megy keresztül, a kor pedig hatással van emésztésünkre is. Meglepő adatok szerint az idősebb felnőttek 40 százalékánál bukkannak fel ehhez kapcsolódó panaszok, de a jó hír az, hogy van rá megoldás.

Így gyűrd le az emésztési panaszokat!

Ezért jelentkeznek egyre gyakrabban emésztési problémák

A kor előrehaladtával az emésztés nagyrészt kissé lelassul, emellett pedig az emésztőrendszer egyes izmai is ellazulhatnak, amelyek már nem olyan hatékonyak abban, hogy jól végezzék a dolgukat.

Idősebb korban egyre gyakrabban jelentkeznek emésztési zavarok, de nem kötelező, hogy az idős kor emésztési zavarokat hozzon magával

– magyarázta lapunknak Dr. Kelle Zoltán a Nagyatádi Kórház belgyógyász és gasztroenterológus szakorvosa, valamint hozzátette, hogy ennek hátterében számos dolog állhat, köztük a helytelen étkezési szokások és a mozgásszegény életmód. A szakértő emellett azt is kiemelte, hogy idősebb korban sokan szednek fájdalomcsillapítókat és gyulladásgátlókat, amelyek előbb-utóbb szintén gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhatnak.

Dr. Kelle Zoltán továbbá elmondta, hogy általában az emésztési zavaroknak két csoportját különítjük el, az organikusat és a funkcionálisat. Míg az előbbi egyértelműen szervi betegségre utal, az utóbbi hátterében semmilyen valódi szervi betegség nem áll.

Módszerek, amelyek enyhíthetnek a kellemetlen emésztési panaszokon

A következő étrendbeli változtatásokkal óriási fordulatot érhetsz el az emésztési panaszok terén. Az egészséges táplálkozás ugyanis kulcsfontosságú, ha a bélrendszeredről van szó.