Idős férfi, akinek emésztési panasza van

Emésztési problémák gyötörnek? Az orvos szerint ezeket az egyszerű trükköket vesd be 50 felett

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 11:15
gyomor- és bélrendszeremésztés
Az őszülés, a ráncok kialakulása vagy éppen az, hogy olvasószemüvegre van szükségünk az öregedés természetes velejárója. Azonban, ha emésztési problémákkal küzdesz, van néhány nagyszerű módszer, amelyekkel elkerülheted a kellemetlenséget.
Kelle Fanni
Ahogy öregszünk, testünk egyre több változáson megy keresztül, a kor pedig hatással van emésztésünkre is. Meglepő adatok szerint az idősebb felnőttek 40 százalékánál bukkannak fel ehhez kapcsolódó panaszok, de a jó hír az, hogy van rá megoldás.

Így gyűrd le az emésztési panaszokat!
Így gyűrd le az emésztési panaszokat!
Fotó: Andrii Iemelianenko / shutterstock

Ezért jelentkeznek egyre gyakrabban emésztési problémák

A kor előrehaladtával az emésztés nagyrészt kissé lelassul, emellett pedig az emésztőrendszer egyes izmai is ellazulhatnak, amelyek már nem olyan hatékonyak abban, hogy jól végezzék a dolgukat.

Idősebb korban egyre gyakrabban jelentkeznek emésztési zavarok, de nem kötelező, hogy az idős kor emésztési zavarokat hozzon magával

 – magyarázta lapunknak Dr. Kelle Zoltán a Nagyatádi Kórház belgyógyász és gasztroenterológus szakorvosa, valamint hozzátette, hogy ennek hátterében számos dolog állhat, köztük a helytelen étkezési szokások és a mozgásszegény életmód. A szakértő emellett azt is kiemelte, hogy idősebb korban sokan szednek fájdalomcsillapítókat és gyulladásgátlókat, amelyek előbb-utóbb szintén gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhatnak.

Dr. Kelle Zoltán továbbá elmondta, hogy általában az emésztési zavaroknak két csoportját különítjük el, az organikusat és a funkcionálisat. Míg az előbbi egyértelműen szervi betegségre utal, az utóbbi hátterében semmilyen valódi szervi betegség nem áll.

Módszerek, amelyek enyhíthetnek a kellemetlen emésztési panaszokon

A következő étrendbeli változtatásokkal óriási fordulatot érhetsz el az emésztési panaszok terén. Az egészséges táplálkozás ugyanis kulcsfontosságú, ha a bélrendszeredről van szó.

  • Figyelj a megfelelő folyadékbevitelre: mivel az emésztőrendszerednek sok vízre van szüksége, ennek segítségével jelentősen csökkentheted a székrekedés kockázatát.
  • Csökkentsd a kávé és az alkohol mennyiségét: a kávé és az alkohol is negatívan befolyásolja az emésztőrendszert, különösen idősebb korban, amikor a szervezet ezeket már tudja olyan jól feldolgozni, mint korábban.
  • Ne feledkezz meg a rostbevitelről: szervezetednek hatalmas szüksége van a megfelelő rostbevitelre, amivel kiküszöbölhető a székrekedés. Természetesen áteshetsz a ló túloldalára is, ami puffadáshoz vezethet.
  • Felejtsd el az ételek túlfűszerezését: a refluxban szenvedő betegek esetében a túlzott fűszerezés gyomorégést okozhat.  
  • Próbáld kerülni a zsírban gazdag és feldolgozott élelmiszereket: az említett ételek általában kevés vagy semmilyen rostot sem tartalmaznak, ezért inkább gátolják a megfelelő emésztést.
Fiatal nő, aki emésztési gondokkal küzd
Figyelj oda a táplálkozásodra, ha emésztési panaszokkal küzdesz!
Fotó: Sorapop Udomsri / shutterstock

Az orvos szerint mindenképpen kérj segítséget, ha ilyet tapasztalsz

A gasztroenterológus szerint, ha egyes panaszok átmeneti jellegűek, azaz bizonyos időn belül rendeződnek, akkor feltehetően valamiféle funkcionális dolog vagy egy enyhébb betegség áll a háttérben, így ez esetben nem kell feltétlen orvoshoz fordulni.

Ha azonban a panaszok elhúzódó jellegűek és vannak úgynevezett alarm jelek (éjszaka jelentkező fájdalmak, hányás, fogyás, véres széklet, székelési szokások megváltozása), akkor mindenképpen érdemes felkeresni egy szakembert

– hangsúlyozta Dr. Kelle Zoltán.

Emellett kiemelte, hogy évente legalább egyszer iktassunk be egy probiotikum kúrát, valamint, hogy kerüljük a szenna és rebarbara tartalmú hashajtókat, helyettük inkább a laktulóz hatóanyaggal rendelkezőket részesítsük előnyben.

Vastagbéltükrözésre szűrő jelleggel, egy életben egyszer, 50 felett mindenkinek el kellene mennie, akkor is, ha nincs panasza 

– zárta gondolatait a belgyógyász.

