Puffadás gyötör? Ez a hét ital garantáltan segít!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 15:30
Időnként te is puffadással küzdesz? Ne aggódj, ez a hét ital bármilyen helyzetben segíthet.

A puffadás általában étkezés után jelentkezik, amikor a has telítettnek, feszülőnek érződik. Ennek hátterében gyakran a túlzott sóbevitel, a lassú emésztés vagy a bélrendszerben felgyülemlett gázok állnak. Bár kellemetlen, sok esetben egyszerű étrendi változtatásokkal is enyhíthető.

Puffadás kínoz? Ezek az italok garantáltan segítenek / Fotó: PeopleImages / Shutterstock 

Puffadás ellen ezek az italok csodákra képesek

Szakértők szerint bizonyos italok kifejezetten segíthetnek a puffadás csökkentésében, mivel támogatják az emésztést, csökkentik a gyulladást, illetve elősegítik a folyadékháztartás egyensúlyát.

1. Víz

A legegyszerűbb, mégis egyik leghatékonyabb megoldás a vízfogyasztás. A túlzott sóbevitel miatt a szervezet vizet tart vissza, ami puffadáshoz vezethet. Bár elsőre furcsának tűnhet, a több víz fogyasztása segít „kimosni” a felesleges nátriumot a szervezetből, így csökkenti a folyadékvisszatartást. A meleg víz különösen hasznos lehet, mert serkenti az emésztést és segíti a gázok távozását.

 

2. Gyömbértea

A gyömbér régóta ismert at emésztésjavító hatásáról. Serkenti a bélmozgást, így segít az étel gyorsabb feldolgozásában és a gázok kiürítésében. Gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt a bélrendszer irritációját is enyhítheti, ami szintén hozzájárulhat a puffadás csökkentéséhez.

 

3. Zöld tea

A zöld tea antioxidánsokban gazdag, amelyek csökkentik a gyulladást a szervezetben. Emellett koffeint is tartalmaz, ami enyhén serkenti az emésztést. Rendszeres fogyasztása segíthet az emésztőrendszeri panaszok, köztük a puffadás enyhítésében is.

 

4. Borsmentatea

A borsmentatea az egyik legismertebb természetes megoldás emésztési problémákra. Mentolt tartalmaz, amely ellazítja az emésztőrendszer izmait. Ez segíti a gázok távozását, így csökkenti a hasi feszülést és a kellemetlen teltségérzetet.

 

5. Kamillatea

A kamillatea nyugtató hatásáról ismert, de az emésztőrendszerre is jótékonyan hat. Segít ellazítani a bélrendszer izmait, ezáltal csökkenti a görcsöket és a puffadást. Gyulladáscsökkentő hatása miatt az érzékeny gyomrúak számára is jó választás lehet.

 

6. Kombucha

A kombucha egy fermentált, enyhén szénsavas ital, amely probiotikumokat tartalmaz. Ezek az élő mikroorganizmusok támogatják a bélflóra egészségét és az emésztést. Rendszeres fogyasztása segíthet a székrekedés és a puffadás enyhítésében, bár szénsavtartalma miatt egyeseknél épp ellenkező hatást is kiválthat.

 

7. Kefir

A kefir szintén fermentált ital, amely gazdag a probiotikumokban. Hozzájárul a bélrendszer egyensúlyához és segítheti az emésztést. Különösen azok számára lehet hasznos, akik érzékenyek bizonyos ételekre, vagy gyakran tapasztalnak puffadást – írja a Verywell Health.

 

