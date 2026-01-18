A téli lakomázás komoly hatással van a szervezetre.

Az emésztőrendszer jelzi, ha baj.

Az időszakos lakomázás és az állandó túlterhelés más-más hatással van a testre.

Az emésztésünket óriási munkára fogjuk a téli hónapokban, amikor valahogy a tányérunk újra és újra megtelik, úgy érezzük, bármennyit is eszünk, férne még belénk. A disznótorok időszaka is a lakomákról szól: hurkával, kolbásszal, szaftos húsokkal, krémes süteményekkel és azzal a bizonyos „még egy falattal”. Ilyenkor a koleszterinszint, a vérnyomás és a vércukor is hajlamos kényszerüzemmódba kapcsolni. A testünk erre reagál, és cseppet sem mindegy, hogy mit kezdünk ezekkel a jelekkel. A Fanny magazin emésztés tesztje megmutatja, mire figyelmeztet a szervezetünk.

Milyen az emésztésünk? A tesztből kiderül

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Indulhat az emésztést felmérő teszt?

Minden kérdésnél jelölje meg annak a válasznak a betűjelét, amelyik leginkább igaz Önre.

1. Az utóbbi időben mit tapasztalt a nagyobb étkezések után?

A) Eltelítődtem, de gyorsan regenerálódtam

B) Puffadás, nehéz gyomor, lassú emésztés jelentkezett

C) Kifejezett rosszul éreztem magam, égett a gyomrom és émelyegtem

2. Milyen az energiaszintje egy lakomát követően?

A) Stabil, de azért kissé elálmosodom

B) Hullámzó, de legtöbbször gyakori fáradtság tör rám

C) Kifejezetten levert vagyok, elhúzódó kajakóma lett úrrá rajtam

3. Észrevett változást a vérnyomásában vagy közérzetében?

A) Nem

B) Néha fejfájást, feszültséget tapasztaltam

C) Gyakori a fejfájás és az erős szívdobogásérzés

4. Milyen az emésztése nehéz ételek után?

A) Szinte változatlan maradt

B) Lassabb lett, rendszertelenebb

C) Teljesen felborult

5. Hogyan reagál a bőre?

A) Nem vettem észre változást

B) Kissé fakóbb, zsírosabb lett

C) Pattanások, gyulladások jelentek meg rajtam

6. Mennyire kívánja a zsíros, nehéz ételeket?

A) Csak alkalmanként

B) Gyakran

C) Szinte folyamatosan

7. Szokott szomjas lenni?

A) Csak annyira, mint máskor

B) Többet iszom, mint szoktam

C) Állandó szomjúságot érzek

8. Az alvása hogyan alakult?

A) Nem változott

B) Felületesebb lett

C) Nehezen alszom el, többször felébredek, forgolódok