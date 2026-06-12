Natalie Imbruglia megható őszinteséggel beszélt az anyasághoz vezető útjáról. Az ausztrál származású énekesnő elárulta, hogy élete egyik legnehezebb döntését hozta meg, amikor úgy határozott, egyedül vállal gyermeket. A mesterséges megtermékenyítést pedig egyenesen brutálisnak nevezte.

Natalie Imbruglia lombik program segítségével esett teherbe (Fotó: PA / Northfoto)

Natalie Imbruglia az anyasághoz vezető útjáról vallott.

az anyasághoz vezető útjáról vallott. Az ausztrál sztár élete legnehezebb döntését hozta meg, amikor eldöntötte, hogy egyedül vállal gyereket.

Az 51 éves énekesnő végül mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe, az ezzel járó procedúrát pedig egyenesen 'brutálisnak' írta le.

Natalie Imbruglia őszintén megnyílt az anyasághoz vezető 'brutális' útjáról

Az ausztrál énekesnő a How To Fail with Elizabeth Day című podcast műsor legutóbbi epizódjában őszintén megnyílt az anyasághoz vezető rögös útjáról. Natalie Imbruglie lombik program segítségével, egy spermadonor segítségével esett teherbe. Állítása szerint az egész procedúra rendkívül megterhelő volt számára, és sokkal könnyebb lett volna, ha valaki jobban tájékoztatja a folyamatról:

Elég brutális volt. Sok dolog volt, amit nem tudtam vagy nem értettem ezzel a folyamattal kapcsolatban, és ez rendkívül sok megrázkódtatással járt. Sokkal könnyebb lett volna, ha tájékozottabb vagyok.

Az énekesnő bevallotta, hogy a várakozás volt a legnehezebb az egészben. Két hétig nem tudta, hogy vajon sikeres volt-e a megtermékenyítés vagy sem:

És a két hét várakozás, amivel az embernek szembe kell néznie, mielőtt megtudja, elég kemény.

Natalie Imbruglia fia, Max 2019-ben született (Fotó: PA / Northfoto)

Natalie Imbruglia egyedül vállalt gyermeket

Natalie Imbruglia mindig is szeretett volna édesanya lenni, ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy stabil párkapcsolatban vállaljon gyermeket. Az élet azonban másképp alakult. Ahogy teltek az évek, egyre inkább szembesült azzal, hogy a családalapításról alkotott elképzelései nem úgy alakulnak, ahogy azt korábban elképzelte. És bár voltak komoly kapcsolatai, nem találta meg azt az embert, akivel közösen szeretett volna gyermeket nevelni. Végül arra a következtetésre jutott, hogy nem szeretné tovább várni a 'tökéletes pillanatot'. Ezért úgy döntött, inkább saját kezébe veszi a sorsát, és egyedül vág bele az anyaságba.