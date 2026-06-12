Kiborginvázió: távirányítós robotokat csináltak a kutatók a cserebogarakból

A szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem mérnökei fogták az óriáscserebogarakat és szarvasbogarakat, majd távirányítós helikoptert csináltak belőlük. A kutatók a rovarok idegrendszerét mikroszkopikus elektródákkal stimulálják, hogy arra menjenek, amerre irányítják őket, akárcsak egy drón.

A cserebogár azért alkalmas drónnak, mert hatalmas a teherbírása.

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A bogarak hátára egy ultrakönnyű elektronikus minihátizsákot rögzítettek méhviasszal.

A „balra” és „jobbra” gombok nyomásával apró elektromos impulzusokkal kényszerítik kanyarodásra az állatot.

A látóideg stimulálásával elérték, hogy a bogár gombnyomásra szálljon fel és landoljon.

A szingapúri mérnökök sikeresen verték át a rovarok idegrendszerét. Amikor a távirányítóról kiadják a parancsot, a hátizsák apró áramütést mér a megfelelő izomra. Ha a látóidegét stimulálják, a bogár azt hiszi, egy ragadozó árnyéka vetült rá, és a túlélési ösztöntől vezérelve azonnal a levegőbe emelkedik. Szerintük ez olcsóbb és praktikusabb módja a drónfejlesztésnek – írta meg a Telegraph.

A kiborg bogarak olcsóbbak és okosabbak, mint a bolti drónok

Bár elsőre elér morbidnak tűnik az élő állatok irányíthatóvá tétele, de a tudósoknak nyomós okuk van a kísérletezésre. A bolti minidrónok méregdrágák, és az akkumulátoruk alig bírja tovább negyed óránál. Ezzel szemben a kiborg-bogarak meg tudják oldani maguktól a saját üzemanyag-ellátásukat: elég nekik egy kis gyümölcs, és órákig képesek repülni. Ráadásul gyárilag rendelkeznek autópilóta üzemmóddal, ezért, ha a kutatók valamilyen okból nem tudnak jelet küldeni, akkor is is elnavigálják magukat a levegőben.

Túlélőket kereshetnek a romok alatt a Frankeinstein-bogarak

A tudósok terve szerint ezeket bogár-kiborgokat katasztrófák helyszínén fogják bevetni. Ezeknek a bogaraknak elképesztő a teherbírása, így a hátizsák mellé simán elbírnak egy miniatűr kamerát vagy hőérzékelőt is.

Ezáltal olyan apró résekbe és összedőlt épületek romjai közé is képesek bemászni vagy berepülni, ahová egyetlen mentőcsapat vagy hagyományos robot sem tudna bejutni, így a jövőben emberi életeket menthetnek a távirányítós csodalények. Ha esetleg aggódnánk a rovarok testi épségéért: a hátizsák leszerelése után ugyan úgy folytathatják az életüket, mintha mi sem történt volna.