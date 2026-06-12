„Női szemmel is tökéletes” - Rubint Rella ismét nem volt szégyenlős, apró bikiniben jelentkezett be

Rubint Rella úgy néz ki, egyre inkább túl van nehéz válásán, amitől mély gödörbe került érzelmileg. Nehézségeiről mindig őszintén mesélt követőinek, ahogy arról is, épp ezért mekkora lépés volt számára az, hogy nemrég egy ingatlant is vásárolt magának. Önmagába fektette energiáját és ennek meg is lett az eredménye: elképesztő bombaformában van.

Rubint Rella ismét nem volt szégyenlős. Fotó: Markovics Gábor

Rubint Rella ismét nem volt szégyenlős

Az ismert fitnesztehetség nemrég a festői Albániából jelentkezett be egy rendkívül apró, mindent is megmutató pink bikiniben, amelynek láttán rajongói sem bírtak szó nélkül maradni:

Női szemmel is tökéletes.

– Annyira gyönyörű vagy Rella. Az a hasizom és az alakod...brutál jó.

Nagyon szép és csinos vagy. Egy csoda

- érkeztek sorra a bókok túlfűtött fotója láttán Instagram-oldalára.