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Lezárták a szentlőrinci lakást, ahol a tinigyilkosság történt - részletek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 18:55
gyászszertartásemberöléshalál
Máig nem léphet be a horrorlakásba a 17 évesen elhunyt Vanda gyászoló családja. A tinédzser egy negyedik emeleti lakás erkélyről zuhant ki Szentlőrincen. A rendőrség gyanúja szerint a barátja, Richárd lökte ki.
Kóré Károly
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Mint azt a Bors megírta, május 18-án borzalmas tragédia történt Szentlőrincen. A 17 éves Vanda kizuhant a negyedik emeleti lakása erkélyéről, és bár a járókelők hamar segítséget hívtak hozzá, az életét nem lehetett megmenteni. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást. A bűncselekmény elkövetésével a tinédzser barátját, Richárdot gyanúsítják. A 22 éves férfit letartóztatták.

A szentlőrinci gyilkosság áldozata
A szentlőrinci tinilány megölésével a barátját gyanúsítják  Fotó: Olvasói

A szentlőrinci család nem támogatta Vanda és Richárd kapcsolatát

A fiatal lányt a két évvel ezelőtt elhunyt édesapja mellett helyezték örök nyugalomra. Vanda nagymamája a temetőben fogadta meg, hogy nem hagyja a történteket annyiban. Az asszony a Borsnak elmondta: a család sosem támogatta a fiatalok kapcsolatát, mert a férfit egy megbízhatatlan alaknak tartották, aki sosem szeretett dolgozni, és voltaképpen visszaélt Vanda jóindulatával és naivságával.

Vandát hófehér koporsóban temették el  Fotó: Bors

- Hiába tiltottuk attól a gyerektől, megszökött hozzá. Ezért is engedte meg az édesanyám, hogy Vanda Richárddal együtt beköltözzön a szentlőrinci lakásunkba, hogy legalább szem előtt legyenek – mondta József, az elhunyt lány testvére. Hozzátette: teljesen egyértelmű, hogy a tragédia előtt a pár hevesen veszekedett. Az ingatlanban ugyanis a férfi tört-zúzott. A rendőrök egy véres csavarhúzót is találtak, amivel Richárd Vandát bántalmazhatta.

- Vagy Richárd lökte ki a húgomat, vagy menekülés közben esett ki Vanda. Ez az ember azóta sem kért tőlünk bocsánatot még az ügyvédjén keresztül sem. Hozzáteszem, nem is lennénk képesek neki megbocsátani – nyilatkozta a Borsnak József, aki azt is elárulta, hogy a rendőrség a tragédia napján az ingatlant lezárta.

- Még mindig nem mehetünk be, igaz, nem is nagyon szeretnénk. Úgy tudjuk, hogy a nyomozásba bevonnak újabb szakértőket, így nekik is át kell vizsgálniuk az ingatlant – fejezte be a testvér.

 

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