Holtan találták az eltűnt férfit, minden jel medvetámadásra utal

Medve támadhatta meg azt a 68 éves férfit, akinek holttestét péntek reggel találták meg egy háromszéki erdőben. Az állatfarmon dolgozó férfit csütörtök este látták utoljára, másnap pedig ruháira és személyes tárgyaira bukkantak az erdő szélén.

A hatóságok szerint minden jel arra utal, hogy a férfi medvetámadás áldozata lett. Fotó: Pexels

A riasztás után a rendőrök és a keresésben részt vevő hatóságok rövid időn belül megtalálták a férfi holttestét. A testen olyan sérülések voltak, amelyek vadállat-támadásra utalnak, ezért a nyomozók jelenleg úgy vélik, hogy nagy valószínűséggel medve okozhatta a halálát – írja a Maszol.

A Kovászna megyei rendőrség közölte: egyelőre nincs olyan adat, amely idegenkezűségre vagy más erőszakos bűncselekményre utalna. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították, a szakértői vizsgálatok eredménye állapítja majd meg hivatalosan a halál pontos okát.

A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a Székelyföldön egyre gyakoribb ember és medve közötti konfliktusokra, hiszen az elmúlt időszakban több alkalommal is lakott területek és gazdaságok közelében tűntek fel nagyvadak.