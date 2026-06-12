Megható vallomás a konyhából: Kálloy Molnár Péter betegsége miatt tanult meg főzni az özvegye

Fél évvel a legendás színész, rendező és zenész, Kálloy Molnár Péter tragikus halála után özvegye, Lestár Ágnes az RTL Fókusz című műsorában beszélt az előttük álló mindennapi kihívásokról és a múlt fájdalmas, mégis felemelő emlékeiről. A gyászoló feleség kendőzetlen őszinteséggel mutatta meg, hogyan próbál helytállni a családi fészekben férje elvesztése után, és azt is elárulta, hogy egy teljesen hétköznapi dolog, a főzés jelenti most számára a legnagyobb feladatot.

Kálloy Molnár Péter betegsége lassú lefolyású volt, fél éve húnyt el (Fotó: MW)

Kálloy Molnár Péter betegsége motiválta Ágnest a főzésben

A megrázó interjúban Lestár Ágnes elmesélte, hogy a háztartási teendők közül a menü elkészítése komoly akadályok elé állítja. „Ami nagy kihívás manapság az a főzés. Ugye hárman vagyunk (...)” – kezdte vallomását az özvegy, utalva a két közös gyermekükkel, Istvánnal és Szofival megmaradt csonka családra. Ezután Ágnes megmutatta két kis serpenyőjét, majd így folytatta:

És körülbelül itt meg is állt a tudomány, a végén rábukok arra, hogy főzök egy kávét, az a biztos pont az menni fog. Vannak fűszernövényeim, amik egyáltalán nem segítenek az égett húson tapasztalataim szerint, pedig mindent megvettünk. De ettől nem finomabb a levesem, úgyhogy a vége az lesz, ha a kávét megcsináltam, hogy megiszom, és főzök egy zacskós levest.

A látszólag könnyed, humorral fűszerezett konyhai történet mögött azonban egy végtelenül mély és megható szerelmi vallomás rejlik. Ágnes ugyanis korábban egyáltalán nem mozgott otthonosan a tűzhely mellett, ám a sors mindent megváltoztatott, amikor imádott férjénél diagnosztizálták a gyilkos kórt.

Így fest Kálloy Molnár Péter sírja közel fél évvel a temetés után (Fotó: MW / Bors)

„Amikor kiderült a Péter betegsége, akkor volt egy nagy váltás, és én az ő kedvéért kezdtem el próbálkozni a főzéssel, hogy házi ételeket, és mindent frissen kapjon, miatta kezdődött itthon a főzés” – emlékezett vissza megtörten az özvegy. A családtagok az utolsó pillanatig bíztak Péter felépülésében, és Ágnes mindent elkövetett, hogy a legfrissebb, legkímélőbb házi kosztot biztosítsa a beteg szervezetének. Bár a színész szervezete végül feladta a harcot, a konyha falai között örökre ott marad a gondoskodás és az önfeláldozó szeretet emléke.