Elképesztő átalakuláson ment keresztül Tóth Gabi: rá sem ismerni az énekesnőre

Tóth Gabi haja már jó néhány éve csak a sötétbarna és a fekete árnyalataiban pompázott, amihez olykor különböző póthajakat is társított, hogy vállig érő, bob fazonra vágott tincseit meghosszabbítsa, és látványos fonatokban is tudja hordani a különböző fellépéseken. Most azonban gondolt egyet, és szembement mindennel, amit megszoktunk. Mutatjuk a végeredményt!

Tóth Gabi hajszíne már jó ideje sötétbarna, már-már fekete volt, ezért sokakat meglepett a drasztikus váltás (Fotó: Bors)

Amióta 2004-ben a Megasztár 2. évadában megismerhette az ország Tóth Gabit, rengeteg különböző stílust megvillantott. Az elmúlt 20 évben az énekesnő volt vagány rocker, hosszú barna hajjal, de bevállalt teljesen lenyírt fazonokat is, amik között akadt olyan alkalom is, amikor már-már fehérben pompázott a frizurája, annyira szőke volt. Az utóbbi években azonban, ahogy az öltözködésében a magyaros motívumok, és a gyökerekhez való visszatérés uralkodott, úgy a haja is egyszerű sötétbarna volt, olykor fonatokkal kiegészítve egy-egy fellépés kedvéért, vagy éppen a Megasztár zsűripultja mögött ülve tavaly. De úgy tűnik, ez a korszak is véget ért.

Tóth Gabi szőke lett

Az énekesnő a közösségi oldalán villantotta meg új külsejét, ami láttán szinte senki sem tudott szóhoz jutni. Gabi most egy rajta korábban még sosem látott mézszőke árnyalatot választott magának, amihez újra vágatott frufrut is. És bár a fotója alatti kommentszekciót lezárta, de a rengeteg kedvelésből arra következtetünk, hogy a legtöbbjüknek tetszik a látvány. Azt persze nem tudhatjuk, hogy mi áll a hirtelen váltás hátterében, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy nem Tóth Gabi párjával, Papp Máté Bencével vannak gondok, így nem egy fájdalmas szakítás utáni átalakulásról lehet szó. Az viszont tény, hogy az énekesnő korábban többször is beszámolt arról: sokat küzdött a haja állapotával, ami hullott, megritkult és el is töredezett, de úgy tűnik, mára ez is a múlté, attól eltekintve, hogy egy ilyen drasztikus szőkítés nem tesz éppen jót a hajszerkezetnek, így Gabi valószínűleg régóta fontolgathatta ezt a lépést.