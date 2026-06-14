Apja tökéletes mása lett Gesztesi Károly fia – Márkó a külsőt és a tehetséget is örökölte

Nemcsak a vonásaik egyeznek meg hihetetlen módon, de Gesztesi Márkó torkában is ott rejlik az a bizonyos zseniális, dörgedelmes orgánum, ami egy ország kedvencévé tette a színészlegendát, Gesztesi Károlyt. Vajon a genetika elhozza a tökéletes utódot a magyar sztárvilágba?

Gesztesi Károly halála sokkolta az országot (Fotó: Ripost)

Gesztesi Károly fia, Márkó kívül-belül tiszta apja!

Ahogy telik az idő, Gesztesi Márkó megjelenése egyre inkább közelebb hozza a múltat a rajongók számára. Márkó nemcsak a sármos, karakteres arcvonásokat örökölte a 2020-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt színésztől, hanem azt a végtelenül barátságos kisugárzást is, ami édesapját jellemezte. De a külső nem minden, van valami, ami talán még a fizikai hasonlóságnál is mellbevágóbb: a hangja.

Lascal néven rejtőzik az elképesztő zenei tehetség

Bár Márkó nem a színészi pályát választotta, a művészet tőle sem áll távol. Korábban énekléssel is próbálkozott, és Lascal néven töltött fel dalokat a YouTube-ra, ahol másodmagával mutatta meg, mit tud. A hallgatók pedig azonnal felkapták a fejüket. A legutóbbi klipjét ugyan nagyjából egy éve rakta fel, és azóta nem jelentkezett újabb dallal, ami a rajongók szerint teljesen érthetetlen, a meglévő felvételek így is épp elég bizonyíték. Márkó elképesztő hangterjedelemmel és olyan egyedi, füstös, mély orgánummal bír, ami hűen tükrözi az apai örökséget. Nos, ezt a torkot és ezt a tehetséget bűn lenne veszni hagyni...

Jön a Shrek 5: Mi lesz a zöld ogre magyar hangjának sorsa?

Ez a döbbenetes genetikai hasonlóság pedig most, a Shrek ötödik részének közeledtével vált igazán érdekessé. Mint ismert, Gesztesi Károly kölcsönözte a közkedvelt zöld ogre magyar hangját, és az ő játéka tette itthon felejthetetlenné a karaktert. Nemrégiben egy szinkronstúdió azzal a meghökkentő ötlettel kereste meg Liptai Claudiát és lányát, Gesztesi Pankát, hogy a mesterséges intelligencia segítségével támasztanák fel a színész hangját a készülő mozihoz.

Írtak egy levelet Pankának, hogy lesz az ötödik Shrek, és hogy mit szólnánk hozzá, ha a mesterséges intelligencia segítségével megszólaltatnák… Merthogy nem tudják elképzelni, hogy más legyen a hangja, mint a Karcsié

– mesélte Claudia az 1Kanapén című műsorban. A család azonban hosszas mérlegelés után úgy döntött, nem járul hozzá ehhez, mert túl felkavaró lenne számukra, és egyfajta hazugságnak éreznék a dolgot. Maga Márkó és testvére, Máté is egyetértettek egyébként a döntéssel.