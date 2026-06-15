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Egy öngyilkos kamasz mentette meg a szívbeteg kislány életét: "Egyszerre volt gyönyörű és fájdalmas élmény"

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 09:30
transzplantációtragédia
A 15 éves Emma halála mentette meg a csöppséget. Új szívet kapott, és ezzel együtt új életet is.

Penny Martin nyolcéves volt, amikor életmentő szívátültetésen esett át azok után, hogy a 15 éves Emma Fae Ainsworth tragikus módon a saját kezével véget vetett az életének. Épp ezért Penny családja tudta: az ő csodájuk egy másik család felfoghatatlan tragédiája. Ezért is volt szívszorító az a pillanat, amikor néhány hónappal az operáció után Pennyék találkoztak Emma édesapjával, Ryannel.

Egy kamaszlány öngyilkossága jelentett új esélyt a szívbeteg Pennynek
Fotó: TikTok

Gyász: egy tini öngyilkossága mentette meg a szívbeteg kislány életét

Azt szeretném, ha az emberek tudnák, hogy a szervadományozás valami rendkívül értékeset ad a családoknak: több időt

 - nyilatkozta Penny anyja, Paula, hozzátéve: lánya egy összetett, veleszületett szívbetegséggel élt. Szíve csupán félig működött, hiányzott a tüdőbillentyűje, emellett több más súlyos egészségügyi problémával is küzdött. Állapota hétéves korában kezdett el romlani. 

Szörnyű volt végignézni, ahogy a hétéves kislányunk napról napra rosszabb állapotba kerül. 11 hónapon át szenvedett szívelégtelenségben. A várakozás különösen nehéz volt, mert először el kellett érnie azt az állapotot, hogy felkerülhessen a transzplantációs lista legmagasabb prioritási szintjére. Mégis, Penny még a legnehezebb időszakokban is mosolygott. Ő volt a megtestesült vidámság. Az ő optimizmusa adott erőt nekünk. Nem akartunk belegondolni, milyen lenne az élet nélküle. Hálásak vagyunk, hogy most nem is kell ezzel szembenéznünk 

- részletezte Paula, kiemelve: Emma három héttel a halála előtt döntött úgy, hogy szervdonor lesz, amikor megszerezte a tanulóvezetői engedélyét. Ez a döntés végül négy ember életét segített megváltoztatni, köztük Pennyét is. Épp ezért Emma gyászoló édesapja, Ryan teljesen meghatódott, amikor először találkozott az immáron kilencéves Pennyvel, akiben hallhatta dobogni lánya szívét:

Egyszerre volt gyönyörű és fájdalmas élmény. Nem is tudom szavakba önteni, mit éreztem abban a pillanatban 

- vallotta be, hozzátéve, minden erejével azon van, hogy Emma emlékét fenntartsa, írja a People.

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt! Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!

@paulaism @Ryco505 ♬ Blackbird - Acoustic Guitar Poet

 

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