Egy öngyilkos kamasz mentette meg a szívbeteg kislány életét: "Egyszerre volt gyönyörű és fájdalmas élmény"

Penny Martin nyolcéves volt, amikor életmentő szívátültetésen esett át azok után, hogy a 15 éves Emma Fae Ainsworth tragikus módon a saját kezével véget vetett az életének. Épp ezért Penny családja tudta: az ő csodájuk egy másik család felfoghatatlan tragédiája. Ezért is volt szívszorító az a pillanat, amikor néhány hónappal az operáció után Pennyék találkoztak Emma édesapjával, Ryannel.

Egy kamaszlány öngyilkossága jelentett új esélyt a szívbeteg Pennynek

Fotó: TikTok

Gyász: egy tini öngyilkossága mentette meg a szívbeteg kislány életét

Azt szeretném, ha az emberek tudnák, hogy a szervadományozás valami rendkívül értékeset ad a családoknak: több időt

- nyilatkozta Penny anyja, Paula, hozzátéve: lánya egy összetett, veleszületett szívbetegséggel élt. Szíve csupán félig működött, hiányzott a tüdőbillentyűje, emellett több más súlyos egészségügyi problémával is küzdött. Állapota hétéves korában kezdett el romlani.

Szörnyű volt végignézni, ahogy a hétéves kislányunk napról napra rosszabb állapotba kerül. 11 hónapon át szenvedett szívelégtelenségben. A várakozás különösen nehéz volt, mert először el kellett érnie azt az állapotot, hogy felkerülhessen a transzplantációs lista legmagasabb prioritási szintjére. Mégis, Penny még a legnehezebb időszakokban is mosolygott. Ő volt a megtestesült vidámság. Az ő optimizmusa adott erőt nekünk. Nem akartunk belegondolni, milyen lenne az élet nélküle. Hálásak vagyunk, hogy most nem is kell ezzel szembenéznünk

- részletezte Paula, kiemelve: Emma három héttel a halála előtt döntött úgy, hogy szervdonor lesz, amikor megszerezte a tanulóvezetői engedélyét. Ez a döntés végül négy ember életét segített megváltoztatni, köztük Pennyét is. Épp ezért Emma gyászoló édesapja, Ryan teljesen meghatódott, amikor először találkozott az immáron kilencéves Pennyvel, akiben hallhatta dobogni lánya szívét:

Egyszerre volt gyönyörű és fájdalmas élmény. Nem is tudom szavakba önteni, mit éreztem abban a pillanatban

- vallotta be, hozzátéve, minden erejével azon van, hogy Emma emlékét fenntartsa, írja a People.