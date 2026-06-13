Kamionbaleset az M3-ason: szívszorító módon búcsúznak Imitől

A borzalmas baleset az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél történt: a kamion sofőrje egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd a közeli hídfőnek csapódott. A kamion eleje szinte elemi erővel roncsolódott szét, ahogyan a kamionos fülke is, a kamiont vezető V. Imrét pedig már nem lehetett megmenteni. Információink szerint a balesetet nem figyelmetlenség vagy éppen telefonozás, hanem rosszullét okozta. Kamionos társai most szívhez szóló módon búcsúznak el barátjuktól.

A kamiont vezető V. Imre vélhetően rosszul lett vezetés közben Fotó: Heol/Ládi László

Szívszorító módon búcsúztatják a kamionost

Lapunk úgy értesült, hogy a baleset helyszínét azonnal lezárták, a teherautó rakománya ugyanis szétszóródott az úttesten, a Miskolc felé menő forgalom pedig így csak a leállósávban haladhatott. A kamion amellett, hogy totálkárosra tört, a betonhíd egy részét és a szalagkorlátot is lebontotta, egy arra autózó sofőr szerint a szalagkorlátot egyenesen átszakította, az úton pedig keresztben állt a hatalmas monstrum. Információink szerint a kamiont vezető V. Imrét mindenki megbízható, figyelmes sofőrként ismerte, már rengeteg kilométert tudhatott a háta mögött, a kamionos közösség egyik elismert sofőrjeként tartották számon. Így az őt ismerők már a baleset után kizárták, hogy a férfi figyelmetlenségből okozott volna balesetet, sokkal inkább műszaki hibára vagy rosszullétre gyanakodtak.

Most kiderült, a férfi vélhetően valóban rosszul lett a volán mögött: a teherautó ekkor vált irányíthatatlanná a kezei alatt.

Kollégái most egy emberként köszönnek el tőle:

Imi csapatunk megbecsült tagja volt, akit kollégái tiszteltek és szerettek. Hiánya pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára

- írta az egyik kamionos társaság, a közösségi oldalán.

A kamionos közösség most szívszorító módon búcsúzik Imitől Tóth Balázs/Heol

A csapat most kamionoshoz méltó búcsút szeretne a férfinek, ezért szívszorító kérésük volt a magyar kamionos közösség felé:

Kérünk minden kollégát, ismerőst és barátot, hogy holnap reggel 8:00 órakor gondoljon egy pillanatra Imire, és aki teheti, egy dudaszóval tisztelegjen az emléke előtt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. Nyugodj békében, Imi! Legyen neked könnyű a föld

- zárták soraikat szomorúan.