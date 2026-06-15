9 éve nem szólalt meg Léni - a kisfiú most esett át egy életbevágó kezelésén

Minden egyes lépés, amit a 9 éves Léni megtesz a rögös úton, egy apró, megismételhetetlen csoda. Olyan utazás ez, ahol a mérföldköveket nem kilométerekben, hanem elszántságban, elmorzsolt könnyekben és a remény legapróbb szikráiban mérjük. Június 5-én a kisfiú egy újabb, kulcsfontosságú állomáshoz érkezett, mert sikeresen lezajlott a negyedik őssejtkezelése Pozsonyban.

A kanül behelyezése minden alkalommal egy hősies, megterhelő csata Léni számára

Fotó: olvasói fotó

Mögöttünk van egy feszült, mégis szeretetteljes utazás, előtte pedig a legfontosabb cél, hogy az autizmussal élő gyermekem végre megszólaljon

– mondja az elkötelezett édesapa, aki mindent megtesz fia gyógyulásáért.

Boldog emlékek adtak erőt Léninek a klinika falai között

Az élményekkel teli tavaszi hetek, tökéletes alapozást jelentettek a pozsonyi útra. Baksy Ádám mindent megtesz, hogy kisfiát minél több inger érje: a Bükk lankái, Bükkszentkereszt játszóterei, a répáshutai játékautók és a tapolcai vízibiciklizés emléke mind ott élt bennük. Ezek a nevetéssel teli pillanatok jelentik a legnagyobb erőt a mindennapi küzdelmekhez, amelyek megmutatják, mennyire más, mélyebb ritmusa van így az életnek.

A Pozsony felé vezető út szerencsére szokatlanul nyugodtan és gördülékenyen telt, még egy csendes kávéra is jutott idő a nagy megmérettetés előtt. Megérkezve Léni azonnal felragyogott, amikor meglátott egy igazi Vespát a parkolóban – ez a pillanat különösen kedves volt, hiszen a kisfiú támogatására hamarosan egy jótékonysági motoros találkozót is szerveznek. A sors megnyugtató játéka volt, hogy pontosan ugyanazt a kórtermet kapták meg, mint a legelső alkalommal. A megszokott környezet biztonságérzetet nyújtott Léninek, így a kezdeti feszültség után már otthonosan mozgott.

Pozsonyba érve Léni azonnal felragyogott, amikor meglátott egy igazi Vespát a parkolóban

Fotó: olvasói fotó

Hősies csaták és vidám felfedezések a kórházban

A kórházi lét neheze most sem maradt el, a könnyeket nem lehetett elkerülni. A kanül behelyezése minden alkalommal egy hősies, megterhelő csata a kisfiú számára. A megszokott sírás és a gyermeki birkózás pillanataiban szülőként megszakad az ember szíve, de az édesapa tudja, hogy minden szúrás Léni jövőjét szolgálja. Miután túlestek a nehezén, a kórterem ismét a felfedezések helyszínévé alakult át.