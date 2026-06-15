Fegyver sült el egy Shell benzinkútnál, rendőrök kutatnak a lövöldöző után

Pánik tört ki egy szlovákiai Shell benzinkútnál, amikor egy férfi lövést adott le az épület bejáratánál.

Szlovákiai benzinkútnál lövöldözött egy férfi

Képünk illusztráció: unsplash

Ismeretlen férfi lövöldözött benzinkút előtt

Az incidens június 15-én reggel Trencsénben történt a benzinkút előtt. Egy ismeretlen férfi közelítette meg az épületet, ezután a bejárati ajtónál megállt, majd legalább egy lövést leadott. A TV JOJ információi szerint ezt követően elhagyta a helyszínt.

A benzinkutat a helyszínelés idejére lezárták, a rendőrség pedig jelenleg is bizonyítékokat gyűjt az ügyben indított eljárás keretében.

Egyelőre nem ismert a férfi indítéka, és az sem tisztázott, hogy az incidens idején tartózkodtak-e vásárlók vagy alkalmazottak az épületben.