Fegyver sült el egy Shell benzinkútnál, rendőrök kutatnak a lövöldöző után

Pánik tört ki egy szlovákiai Shell benzinkútnál, amikor egy férfi lövést adott le az épület bejáratánál.
Az incidens június 15-én reggel Trencsénben történt a benzinkút előtt. Egy ismeretlen férfi közelítette meg az épületet, ezután a bejárati ajtónál megállt, majd legalább egy lövést leadott. A TV JOJ információi szerint ezt követően elhagyta a helyszínt.
A benzinkutat a helyszínelés idejére lezárták, a rendőrség pedig jelenleg is bizonyítékokat gyűjt az ügyben indított eljárás keretében.
Egyelőre nem ismert a férfi indítéka, és az sem tisztázott, hogy az incidens idején tartózkodtak-e vásárlók vagy alkalmazottak az épületben.
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