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Fegyver sült el egy Shell benzinkútnál, rendőrök kutatnak a lövöldöző után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lövöldözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 09:26
benzinkútszlovákiai
A férfi a lövések leadása után elmenekült. A benzinkútnál jelenleg is helyszínelnek a hatóságok.
CJA
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Pánik tört ki egy szlovákiai Shell benzinkútnál, amikor egy férfi lövést adott le az épület bejáratánál.

Benzinkútnál lövöldözött egy férfi
Szlovákiai benzinkútnál lövöldözött egy férfi 
Képünk illusztráció: unsplash

Ismeretlen férfi lövöldözött benzinkút előtt

Az incidens június 15-én reggel Trencsénben történt a benzinkút előtt. Egy ismeretlen férfi közelítette meg az épületet, ezután a bejárati ajtónál megállt, majd legalább egy lövést leadott. A TV JOJ információi szerint ezt követően elhagyta a helyszínt.

A benzinkutat a helyszínelés idejére lezárták, a rendőrség pedig jelenleg is bizonyítékokat gyűjt az ügyben indított eljárás keretében.

Egyelőre nem ismert a férfi indítéka, és az sem tisztázott, hogy az incidens idején tartózkodtak-e vásárlók vagy alkalmazottak az épületben.

 

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