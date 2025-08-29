Nem a húszasok kiváltsága fittnek lenni – a súlyzós edzés csodát művel 50 felett

Mielőtt azt gondolnád, hogy egy testépítő versenyre kellene felkészülnöd, erről szó sincs! Egy jól felépített, életkorhoz igazított edzésterv ugyanakkor nemcsak az izmaidat, de az önbizalmadat is megerősíti. Most eláruljuk, hogy idősebb korban mennyi előnyöd származhat a súlyzós edzésből.

A súlyzós edzésből számtalan előnyöd származhat.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock

A súlyzós edzés lehet a hosszú élet titka?

Az öregedés egyik titkos ellenszere a súlyzós edzés, még akkor is, ha már felülről taposod az 50-et. Természetesen nem árt, ha konzultálsz az orvosoddal, különösen, ha bármilyen egészségügyi problémával küzdesz. A témával kapcsolatban Nagy János személyi edzőt és Naturál Olimpiai bajnok testépítőt kérdeztük, aki az anamnézis jelentőségére hívta fel a figyelmet.

Először fel kell mérni az egyént, hiszen nagyon sokszor 40-50 éves korban már vannak különböző problémák, és annak megfelelően kell összeállítani az edzéstervet

– magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy vannak olyan kliensei is, akik 60 évesen olyan erőnlétben vannak, mint egy huszonéves. Az idősebb korosztálynál ugyanakkor nagy arányban okoz problémát a magas vérnyomás és bizonyos gerincbántalmak.

Így hat az egészségedre a súlyzós edzés 50 felett

Meggátolja az izomvesztést

Az izomtömegvesztés, azaz a szarkopénia egy természetes folyamat, amely 60 éves kor után felgyorsul. A folyamat súlyzós edzéssel ellensúlyozható.

Ha a férfiakat nézzük, 40 éves kor után a tesztoszteron-csökkenés és ezáltal az izomtömegvesztés szinte biztos, amit a súlyzós edzés segít optimalizálni, illetve redukálja az izomveszteséget, az öregedési folyamatokat pedig lassítja

– vélekedett Nagy János, kiemelve, hogy a nőknél hasonló a helyzet.

Hozzájárul a csontok egészségéhez

Az életkor előrehaladtával csökken a csontsűrűség is, főként a posztmenopauzában lévő nők esetében, akik a menopauzát követő években csonttömegük akár 20 százalékát is elveszíthetik. Ebben az ösztrogénszint csökkenése kulcsszerepet játszik, a súlyzózás azonban természetes módon erősítheti a csontokat.

A súlyzós edzéssel újra fiatalnak fogod érzeni magad.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock

Serkenti az agyműködést

Egy korábbi kutatás szerint a súlyzós edzés nagyon pozitívan befolyásolja a kognitív agyi funkciókat és változásokat, ráadásul az idősebb felnőtteknél csökkentheti a depresszió tüneteit is.

Én azt vettem észre a klienseimen, hogy sokkal életvidámabbak, boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak

– hangsúlyozta a szakértő a tréning közérzetre gyakorolt jótékony hatását.

Hozzájárul az anyagcsere egészségéhez

Testünk egyik legaktívabb szövete az izom, ami hozzájárul a vércukorszint szabályozásához, illetve javítja az inzulinérzékenységet. Az edzés az izomtömeg növelésével támogatja az egészséges anyagcserét, a vércukorszint szabályozást és a gyulladások csökkentését.

Javítja az egyensúlyt és a koordinációt

Az erőnléti edzés hozzájárul a megfelelő egyensúlyérzékhez és a koordinációhoz, mivel erősíti a tartó izmokat, valamint javítja a test és az agy közötti kommunikációt.

A súlyzós edzés mellett mindenkinek szüksége lenne napi 6-9 ezer lépésre is a szív- és érrendszer normál működéséhez és az ízületek egészségéhez

– vélekedett a személyi edző.