Így válik valóra, amire vágysz: pénz szerelem, siker – Ez a manifesztáció valódi kulcsa

Gondolkoztál már azon, hogy miért van az, hogy egyeseknek minden csak úgy összejön, míg mások hiába küzdenek? Az emberek nagy részének fogalma sincs, pontosan hogyan is működik a manifesztáció. Ha te is így érzel, ne aggódj, nem vagy egyedül. Segítünk tiszta vizet önteni a pohárba.
Sokan azt hiszik, ez valami mágikus trükk, amivel dolgokat szerzünk meg az Univerzumtól. De a manifesztáció nem a szerzésről, hanem a befogadásról szól. Ez egy folyamat, amely során olyan belső élményt teremtesz magadnak, amit érezni szeretnél, majd elkezdesz ebben a hitben élni. Amint elengeded a kontrollt, a vágyaid mágnesévé válsz. A titok nyitja az energiaáramlás, hogy mit sugárzol magadból a külvilág felé.
Összegyűjtöttük, mit tegyél és mit ne:
Légy bátor és őszinte magaddal. Például írd le papírra: „Készen állok a bőségre”, vagy „Készen állok az igaz szerelemre”. Amikor teljes összhangba kerülsz a vágyaddal, az Univerzum támogatni fog. Meglepődsz majd, milyen gyorsan működik a teremtő energia, ha tiszta és világos a szándékod.
Azt hisszük, pontosan tudjuk, mi a legjobb nekünk, és görcsösen ragaszkodunk a dolgok adott kimeneteléhez vagy időpontjához. Ezzel viszont elvágjuk magunkat a magasabb szintű útmutatástól. A manifesztáció nem csupán arról szól, hogy megkapod amit akarsz, hanem arról, hogy megkapd azt, ami a legfőbb javadat szolgálja. Lehet, hogy egy előléptetésért imádkozol, miközben egy sokkal jobb állás vár rád egy másik cégnél, de a görcsöléssel észre sem veszed a lehetőséget.
Lépj egyet hátra és hagyd, hogy az Univerzum mutassa az utat, ugyanis a manifesztáció művészete az elengedésben rejlik. Bízz benne, hogy az Univerzum terve mindig jobb, mint a sajátod.
Sokan beleesünk a kontrollmánia csapdájába. Ha minden apróságon pörögsz, vagy ezer embert megkérdezel, mielőtt döntenél, akkor valójában nem bízol magadban és a tervedben. A görcsös akarás alacsony rezgés, ami csak még több hiányt vonz be.
A manifesztáció akkor a legerősebb, ha a vágyadat az inspiráció és a szolgálat vezérli. Kérdezd meg magadtól: „Ez a vágy lelkesít engem és segít másoknak?” Ha a célod örömet okoz neked, az már önmagában szolgálat, hiszen a boldog ember pozitív energiát sugároz a környezetére. De ha félelemből vagy megfelelési kényszerből akarsz valamit, az blokkolni fog.
Ha a meditáció után visszatérsz a stresszes, panaszkodó énedhez, elvágod az áramlást. A manifesztáció ne egy külön program legyen a napodban, hanem egyszerűen váljon az életmódoddá.
Hallgasd meg, hogyan valósítsd meg percek alatt, amire vágysz:
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