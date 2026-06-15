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Így válik valóra, amire vágysz: pénz szerelem, siker – Ez a manifesztáció valódi kulcsa

Így válik valóra, amire vágysz: pénz szerelem, siker – Ez a manifesztáció valódi kulcsa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors manifesztáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 09:45
önismeretspiritualitásbőség
Irigykedve nézed, hogy másoknak minden sikerül, míg te hiába próbálkozol? A titok nem a szerencsében, hanem a fejedben dől el. Itt az ideje, hogy te is megtanuld a manifesztáció alapjait, és ne csak álmodozz a jólétről, hanem mágnesként vonzd be a pénzt és a boldogságot az életedbe!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A manifesztáció lényege, hogy tisztán lásd, mire vágysz.
  • A vágytábla, a hálaírás és a jövőből írt levél segíthet abban, hogy ne veszítsd szem elől a célodat.
  • A manifesztáció akkor válik igazán erőssé, ha belső bizalomból épül fel.

Gondolkoztál már azon, hogy miért van az, hogy egyeseknek minden csak úgy összejön, míg mások hiába küzdenek? Az emberek nagy részének fogalma sincs, pontosan hogyan is működik a manifesztáció. Ha te is így érzel, ne aggódj, nem vagy egyedül. Segítünk tiszta vizet önteni a pohárba.

Manifesztációs technikát alkalmazó fiatal nő
A manifesztáció egyik alapja, hogy pontosan megfogalmazd, mire vágysz, majd nap mint nap emlékeztesd magad rá / Fotó: PeopleImages /   shutterstock

Mi is az a manifesztáció valójában?

Sokan azt hiszik, ez valami mágikus trükk, amivel dolgokat szerzünk meg az Univerzumtól. De a manifesztáció nem a szerzésről, hanem a befogadásról szól. Ez egy folyamat, amely során olyan belső élményt teremtesz magadnak, amit érezni szeretnél, majd elkezdesz ebben a hitben élni. Amint elengeded a kontrollt, a vágyaid mágnesévé válsz. A titok nyitja az energiaáramlás, hogy mit sugárzol magadból a külvilág felé.

Ezek a manifesztáció aranyszabályai

Összegyűjtöttük, mit tegyél és mit ne:

1. Határozd meg pontosan, mit szeretnél

Légy bátor és őszinte magaddal. Például írd le papírra: „Készen állok a bőségre”, vagy „Készen állok az igaz szerelemre”. Amikor teljes összhangba kerülsz a vágyaddal, az Univerzum támogatni fog. Meglepődsz majd, milyen gyorsan működik a teremtő energia, ha tiszta és világos a szándékod.

2. Ne ragaszkodj a konkrét formához

Azt hisszük, pontosan tudjuk, mi a legjobb nekünk, és görcsösen ragaszkodunk a dolgok adott kimeneteléhez vagy időpontjához. Ezzel viszont elvágjuk magunkat a magasabb szintű útmutatástól. A manifesztáció nem csupán arról szól, hogy megkapod amit akarsz, hanem arról, hogy megkapd azt, ami a legfőbb javadat szolgálja. Lehet, hogy egy előléptetésért imádkozol, miközben egy sokkal jobb állás vár rád egy másik cégnél, de a görcsöléssel észre sem veszed a lehetőséget.

3. Bízz egy nagyobb tervben

Lépj egyet hátra és hagyd, hogy az Univerzum mutassa az utat, ugyanis a manifesztáció művészete az elengedésben rejlik. Bízz benne, hogy az Univerzum terve mindig jobb, mint a sajátod.

4. Ne akarj semmit kikényszeríteni

Sokan beleesünk a kontrollmánia csapdájába. Ha minden apróságon pörögsz, vagy ezer embert megkérdezel, mielőtt döntenél, akkor valójában nem bízol magadban és a tervedben. A görcsös akarás alacsony rezgés, ami csak még több hiányt vonz be. 

5. Spirituális összhang

A manifesztáció akkor a legerősebb, ha a vágyadat az inspiráció és a szolgálat vezérli. Kérdezd meg magadtól: „Ez a vágy lelkesít engem és segít másoknak?” Ha a célod örömet okoz neked, az már önmagában szolgálat, hiszen a boldog ember pozitív energiát sugároz a környezetére. De ha félelemből vagy megfelelési kényszerből akarsz valamit, az blokkolni fog.

6. Legyen az életed része

Ha a meditáció után visszatérsz a stresszes, panaszkodó énedhez, elvágod az áramlást. A manifesztáció ne egy külön program legyen a napodban, hanem egyszerűen váljon az életmódoddá.

A leghatékonyabb manifesztációs technikák, amikkel te is a sors kegyeltje lehetsz

  • Indítsd el a belső mozit. Csukd be a szemed, és képzeld el a vágyadat olyan részletesen, hogy szinte érezd az illatát vagy a tapintását. Ha beleéled magad az örömbe, az agyad parancsként fogja venni a megvalósítást.
  • Indítsd a napot hálával. Minden reggel sorolj fel magadban vagy írj le három dolgot, amiért őszintén köszönetet mondasz. Ezzel azonnal átkapcsolod az agyad a panaszról a bőségre, és mágnesként vonzod be a pozitív eseményeket.
  • Vesd be a számok erejét. Írd le a vágyadat reggel háromszor, délben hatszor, este pedig kilencszer. Ez a gyakorlat segít, hogy a mindennapi hajtásban is végig a célodon maradjon a figyelmed.
  • Készíts vágytáblát. Ha vizuális típus vagy, gyűjts képeket arról, amire vágysz: egy szép házról, egy boldog párról vagy egy köteg pénzről. Tedd ki a hűtőre vagy állítsd be a telefonod háttérképének, hogy naponta többször is emlékeztesd magad arra, mi vár rád.
  • Írj levelet a jövőből. Fogalmazz meg egy üzenetet a jövőbeli, sikeres önmagad nevében, mintha már minden álmod valóra vált volna. Meséld el benne, milyen boldog vagy az új életedben, ez a technika elképesztő érzelmi töltetet ad a teremtésnek.

Hallgasd meg, hogyan valósítsd meg percek alatt, amire vágysz:

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