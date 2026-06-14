Felfoghatatlan tragédia: „Édesanyánk sajnos már nincs közöttünk” – holtan találták meg a TV2 sztárjának eltűnt édesanyját

Ahogy arról a Bors az elsők között számolt be a napokban, Ispanovity Lóránt, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Kísértés Lóri nagyon aggódott az anyukájáért, aki június 10-én délelőtt egy vita után kocsijával csak úgy elindult otthonról. A TV2 sztárja maga számolt be az eseményekről.
A TV2 sztárjának édesanyja se telefont, se iratokat nem vitt magával, így az elmúlt napokban semmit sem tudtak róla. Az egész család attól rettegett, hogy azért indult el, hogy kárt tegyen magába, ezért a lakosság segítségét kérték. Ennek köszönhetően rengetegen keresték Máriát, akiről a Kísértés sztárja azt is elárulta, hogy anyukája 30 éve nyugtatót szed, ami eddig szinten tudta tartani mentális betegségét.
Nagyon aggódunk érte, úgy látszik, a démonai megint felerősödtek, maga alá gyűrték. Attól tartok, hogy nagyon nagy a baj, ezért is osztottuk meg, hogy eltűnt és időben megtaláljuk. Szerintünk valahol Baja környékén lehet, mi is keressük, kérjük a lakosságot, az autósokat, ha kiszúrják a kocsiját, vagy őt, azonnal jelezzenek. Meg kérjük a vadőröket, horgászokat, hogy ők is járjanak nyitott szemmel, bízunk benne, hogy még időben megtaláljuk!
- fogalmazott a napokban.
A legfessebb hírek szerint pedig sajnos bekövetkezett a legrosszabb, Lóri édesanyját holtan találták meg.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk sajnos már nincs közöttünk. Köszönjük mindenkinek, aki megosztással, kereséssel, biztató szóval vagy bármilyen módon segített a felkutatásában. A rengeteg támogatás és együttérzés sokat jelentett számunkra ezekben a nehéz órákban. Anyukánk megkerült, de sajnos már örökre lehunyta a szemét. Emlékét szívünkben őrizzük tovább. Köszönjük együttérzésüket, és kérjük, tartsák tiszteletben családunk gyászát. Nyugodjon békében
- olvasható az Eltűnt emberekért Facebook-oldalon. A tragédia hírét Lóri maga is megosztotta a közösségi oldalán.
Részvétünk a családnak!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
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