A Mediaworks Hungary Zrt. közleménye

A Mediaworks Hungary Zrt. modernizációs célú szervezeti és portfólió-átalakítást hajt végre, amely a működési struktúra megújítása mellett létszámot érintő változásokkal is jár.
A médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult: megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönségek ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várják el a tartalmakat. A kiadói működésben ezért a digitális jelenlét önmagában már nem elegendő: a jövő versenyképességét az határozza meg, hogy egy médiavállalat mennyire képes pontosan érteni, elérni és kiszolgálni közönségét.
A Mediaworks az elmúlt években jelentős digitális fejlesztéseket hajtott végre, amelyek megteremtették a korszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb működés alapjait. A vállalat most ennek a fejlődési folyamatnak a következő szakaszába lép: működésének középpontjába a közönségigények még pontosabb megértését és kiszolgálását helyezi. Ennek megfelelően a korábbi „digital first” szemléletet az „audience first” megközelítés váltja fel.
Az átalakítás célja, hogy a Mediaworks hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez. A szervezeti és portfólió-átalakítás ennek érdekében a vállalat erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönségek elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja.
A munkavállalókat érintő döntésekről a Mediaworks Hungary Zrt. elsőként az érintetteket tájékoztatja, a folyamatot pedig a jogszabályoknak megfelelően, felelősen és a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli.
A Mediaworks Hungary Zrt. az átalakítás egyes lépéseiről a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást.
Budapest, 2026. 06. 15.
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