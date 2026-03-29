Ha a lábaid gyengék, gyorsabban öregszel: az edző erre az egyszerű otthoni gyakorlatsorra esküszik – 6. rész

Az alsótest ereje kulcsszerepet tölt be az aktív életmódban, gondolj csak a járásra, az egyensúlyozásra vagy a sérülésekből való felépülésre. Ez a testrész ráadásul még az anyagcserével is összefüggésbe hozható. Ezért, ha szeretnéd megerősíteni őket a lakásod kényelmében, próbáld ki ezt az egyszerű, otthoni edzéstervet!
A kor előrehaladtával csökken az alsótest ereje, ami azonban elengedhetetlen a megfelelő mobilitáshoz és az önállósághoz. A kutatásokból pedig az derült ki, hogy akiknek gyengébb a feszítője, azaz a négyfejű combizma, azoknál 51–65 százalékkal nagyobb a halálozás kockázata. Emellett az erősebb lábakkal rendelkező egyének gyorsabban felépülnek egy betegségből, egy sérülésből vagy egy műtétből, szemben a társaikkal. Tehát, ha te is szeretnél erősebb lábakra szert tenni, ezt az egyszerű otthoni edzést alkalmazd.
Ha a napi rutinba könnyedén beilleszthető otthoni edzést keresel, amivel sokkal egészségesebb és aktívabb életre tehetsz szert, akkor ezek a lábgyakorlatok lesznek a legjobb barátaid. Ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet egy olyan gyakorlatsort állított össze, amely kitűnően erősíti a lábakat, és nem lesz hozzá másra szükséged, csak egy pár vizes palackra vagy könnyű kézi súlyzóra.
Az erős láb nemcsak formál, hanem stabilabb térdet, jobb bokát és kisebb derékterhelést jelent a hétköznapokban és edzés közben is
– mondta a szakértő, majd rátért a gyakorlatokra.
1. Guggolás (saját testsúllyal vagy súllyal) – 3×12–15 ismétlés
„A guggolás alapgyakorlat, ami az egész alsótestet erősíti, és kulcs a térd stabilitásához” – magyarázta Molnár Zsolt.
Állj vállszéles terpeszbe, a lábfejed legyen enyhén kifelé. Engedd a csípőd hátra lefelé, mintha le akarnál ülni, majd told vissza magadat.
2. Kitörés hátra – 3×10–12 / láb
Az edző szerint ez a fajta kitörés kíméletesebb a térdnek, de erősen dolgoztatja a combot és a farizmot.
Lépj hátra, engedd le kontrolláltan a csípődet, majd az elöl lévő lábaddal told vissza magad a kiindulóhelyzetbe.
3. Román felhúzás (kézi súllyal vagy vizes palackkal) – 3×10–12 ismétlés
A gyakorlat a combhajlító és a farizom erősítésével tehermentesíti a derekat
– fűzte hozzá a szakértő.
Állj vállszélességű terpeszbe, és enyhén hajlított térddel, egyenes háttal döntsd előre a törzsedet, majd told vissza magad csípőből.
4. Oldalirányú kitörés – 3×10–12 / oldal
Az edző szerint az oldalirányú kitörés „a belső combot is megdolgoztatja, ami gyakran kimarad, pedig fontos a stabilitáshoz”.
Lépj ki oldalra, told hátra a csípődet, és nehezedj rá az egyik lábadra, a másik közben maradjon nyújtva, majd told vissza magadat a kiinduló helyzetbe.
5. Vádliemelés (állva) – 3×15–20 ismétlés
A vádli nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem kulcsfontosságú a boka stabilitásához, valamint a járás és a futás hatékonyságához is
– tért ki az utolsó gyakorlatra Molnár Zsolt.
Állva emelkedj lábujjhegyre, ezt a pozíciót tartsd meg 1–2 másodpercig, majd lassan engedd vissza magad.
