Ha a lábaid gyengék, gyorsabban öregszel: az edző erre az egyszerű otthoni gyakorlatsorra esküszik – 6. rész

Az alsótest ereje kulcsszerepet tölt be az aktív életmódban, gondolj csak a járásra, az egyensúlyozásra vagy a sérülésekből való felépülésre. Ez a testrész ráadásul még az anyagcserével is összefüggésbe hozható. Ezért, ha szeretnéd megerősíteni őket a lakásod kényelmében, próbáld ki ezt az egyszerű, otthoni edzéstervet!

Erre az otthoni edzésre esküszik az edző! Fotó: Kostikova Natalia / Shutterstock

Ezeket a gyakorlatokat könnyedén a mindennapi rutinod részévé teheted.

Az edzés segítségével idősebb korodban is aktív maradhatsz.

A gyakorlatsort személyi edző állította össze.

A hosszú és egészséges élet kulcsa: ezért erősítsd otthoni edzéssel a lábaidat

A kor előrehaladtával csökken az alsótest ereje, ami azonban elengedhetetlen a megfelelő mobilitáshoz és az önállósághoz. A kutatásokból pedig az derült ki, hogy akiknek gyengébb a feszítője, azaz a négyfejű combizma, azoknál 51–65 százalékkal nagyobb a halálozás kockázata. Emellett az erősebb lábakkal rendelkező egyének gyorsabban felépülnek egy betegségből, egy sérülésből vagy egy műtétből, szemben a társaikkal. Tehát, ha te is szeretnél erősebb lábakra szert tenni, ezt az egyszerű otthoni edzést alkalmazd.

Ezeket az egyszerű otthoni lábgyakorlatokat ajánlja az edző

Ha a napi rutinba könnyedén beilleszthető otthoni edzést keresel, amivel sokkal egészségesebb és aktívabb életre tehetsz szert, akkor ezek a lábgyakorlatok lesznek a legjobb barátaid. Ugyanis Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet egy olyan gyakorlatsort állított össze, amely kitűnően erősíti a lábakat, és nem lesz hozzá másra szükséged, csak egy pár vizes palackra vagy könnyű kézi súlyzóra.

Az erős láb nemcsak formál, hanem stabilabb térdet, jobb bokát és kisebb derékterhelést jelent a hétköznapokban és edzés közben is

– mondta a szakértő, majd rátért a gyakorlatokra.

1. Guggolás (saját testsúllyal vagy súllyal) – 3×12–15 ismétlés

„A guggolás alapgyakorlat, ami az egész alsótestet erősíti, és kulcs a térd stabilitásához” – magyarázta Molnár Zsolt.

Állj vállszéles terpeszbe, a lábfejed legyen enyhén kifelé. Engedd a csípőd hátra lefelé, mintha le akarnál ülni, majd told vissza magadat.