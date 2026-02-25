A szakértő ezt ajánlja: egyszerű, otthoni hátedzés, ami enyhíti a fájdalmat és javítja a tartást – 3. rész

Bár hihetetlenül hangzik, de 2020-ban a derékfájás világszerte 619 millió embert érintett, a becslések szerint pedig ez a szám 2050-re 843 millióra fog emelkedni. Ezért, ha neked is gyakran fáj a derekad vagy a hátad, és szeretnél javítani a testtartásodon, akkor végezd el ezt a gyors, egyszerű otthoni edzést, amit Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet segítségével állítottunk össze.

Erre az otthoni edzésre a szakértő is esküszik.

Fotó: Prostock-studio

Ezt az egyszerű hátedzést könnyedén beillesztheted a mindennapi rutinodba.

A gyakorlatok hozzájárulnak ahhoz, hogy enyhítsd a fájdalmat, és javíts a tartásodon.

A tréninghez csupán két vizespalackra lesz szükséged.

Búcsúzz el a fájdalomtól, és legyél aktívabb ennek az otthoni edzésnek a segítségével!

A derék- és hátfájdalom könnyedén akadályozhat a mozgásban, hiszen szinte bármilyen tevékenységről legyen is szó, valamilyen módon megdolgoztatja a hátadat. Ez az otthoni edzés azonban segíthet a probléma enyhítésében azáltal, hogy erősíti az izmaidat. Amennyiben sokkal aktívabb életre vágysz, tedd ezt az edzéstervet a mindennapjaid részévé, és végezd el legalább heti 2-3-szor!

Milyen otthoni gyakorlatok a legjobbak a hát edzésére?

Ha egy egyszerű otthoni hátedzést keresel, amivel sokat javíthatsz az életminőségeden, akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis Molnár Zsolt elárulta nekünk az 5 leghatékonyabb otthoni hátgyakorlatot.

A hátformálása nem csak esztétika, hiszen az erős hát jobb tartást, kisebb derékfájást és feszesebb felsőtestet jelent

– hangsúlyozta a személyi edző, aki szerint nem lesz másra szükséged, csak két kézisúlyzóra, amit vizespalackkal is helyettesíthetsz.

1. Döntött törzsű evezés: 3×10–12 ismétlés

„Az egész hátat erősíti, különösen a lapocka környékét, ami feszesebb, tónusosabb felsőtestet ad” – magyarázta a szakértő.

Dőlj előre egyenes háttal, a térded legyen enyhén hajlítva, a súlyokat pedig lógasd lefelé. Húzd a könyököd hátra, a csípőd irányába, zárd a lapockád, majd lassan engedd vissza a kezeidet.

2. Egykezes evezés támaszban: 3×10–12 / oldal

A gyakorlat „mélyebben dolgoztatja a hátizmokat, segít a formálásban és az izomegyensúly javításában”.