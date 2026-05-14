Adatokkal bizonyította a férfi, hogy az ő szerelméé a világ legjobb vaginája

A 48 éves technológiai mogul megszállottan küzd az öregedés ellen és gyakran nyilvánul meg provokatívan. Pár napja egy nem mindennapi poszttal sokkolta követőit az X-en: miután Bryan közölte a világgal, hogy épp most részesítette kedvesét orális örömökben, azon melegében megosztotta Kate hüvelyi flórájának részletes elemzését is. A grafikonok szerint a hölgy szervezete 98,7%-ban Lactobacillus crispatus-szal telített, ami Johnson szerint a létező legjobb védelmet nyújtó baktériumfaj.

Byran Johnson, a világ legjobb vaginájával rendelkező nő milliárdos, halhatatlanságra hajtó pasija. Fotó: Bloomberg / GettyImages

Kate Tolo 100/100-as eredményt ért el a hüvelyi mikrobiom-teszten, amivel a női nem elitjébe került.

A teszt szerint a hölgy mentes a Candida, a Gardnerella és mindenféle szexuális úton terjedő fertőzés (STI) alól.

Johnson elmélete szerint a kedvese nemiszervének kivételes flórája az ő általa kifejlesztett életmód eredménye.

A milliárdos nem magamutogatási kényszer miat osztotta meg ezeket az eredményeket a közönséggel, hanem mert szeretné, ha az emberek többen foglalkoznának a szexuális egészségükkel. Úgy véli, a hüvely egészsége erősen függ az életmódunktól.

Az internet ki van akadva a legjobb vagina riporton

A milliárdos imádja az adatokat, így a kedvese ereményeit a következő kommentárral osztotta meg:

„Világszerte a reproduktív korú nőknek mindössze csak körülbelül 25-30%-a L. crispatus-domináns, és a domináns általában 50% feletti arányt jelent. Kate esetében ez az arány 98,7%.”

Az internet népének persze megvolt a véleménye a különös bejegyzésről: egyesek trágár szavakkal minősítették, ízléstelennek és pszichopátiás tünetnek minősítve a milliárdos tettét, mások pedig egy negyedéves pénzügyi jelentéshez hasonlították a bizarr adatközlést. Azért voltak kivételek is, akik szerint szuper dolog, hogy végre valaki tabuk nélkül mer beszélni az intim egészségről.

Milyen egy egészséges női nemiszerv mikrobiomja?

Egy egészséges női szervezetben a mikrobiom nagyjából 90-95%-át jótékony tejsavó-baktériumok teszik ki. Az általuk termelt savas kémhatású anyag egyfajta biofilmet is képez a hüvely falán, ami fizikailag is gátolja a kártékony mikrobák megtapadását. Emellett hidrogén-peroxidot is előállítanak, ami tovább gyengíti az ellenséges baktériumokat.