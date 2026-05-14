Adatokkal bizonyította a férfi, hogy az ő szerelméé a világ legjobb vaginája

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 21:45
A milliárdos biohacker miután minden biológia adatát megosztja a nyilvánossággal, most a barátnője hüvelyi mikrobiom-jelentését is büszkén megosztotta a követővel. Bryan Johnson szerint az adatok alapján kedvese, Kate Tolo birtokolja a világ legjobb vagina címét, és ezt egy 100/100-as pontszámú laboreredménnyel is bizonyította a nagyérdeműnek.
A 48 éves technológiai mogul megszállottan küzd az öregedés ellen és gyakran nyilvánul meg provokatívan. Pár napja egy nem mindennapi poszttal sokkolta követőit az X-en: miután Bryan közölte a világgal, hogy épp most részesítette kedvesét orális örömökben, azon melegében megosztotta Kate hüvelyi flórájának részletes elemzését is. A grafikonok szerint a hölgy szervezete 98,7%-ban Lactobacillus crispatus-szal telített, ami Johnson szerint a létező legjobb védelmet nyújtó baktériumfaj.

Bryan Johnson, a milliárdos tech és anti-aging guru barátnője a legjobb vaginájának.tulajdonosa.
Byran Johnson, a világ legjobb vaginájával rendelkező nő milliárdos, halhatatlanságra hajtó pasija.
  • Kate Tolo 100/100-as eredményt ért el a hüvelyi mikrobiom-teszten, amivel a női nem elitjébe került.
  • A teszt szerint a hölgy mentes a Candida, a Gardnerella és mindenféle szexuális úton terjedő fertőzés (STI) alól.
  • Johnson elmélete szerint a kedvese nemiszervének kivételes flórája az ő általa kifejlesztett életmód eredménye.

A milliárdos nem magamutogatási kényszer miat osztotta meg ezeket az eredményeket a közönséggel, hanem mert szeretné, ha az emberek többen foglalkoznának a szexuális egészségükkel. Úgy véli, a hüvely egészsége erősen függ az életmódunktól.

Az internet ki van akadva a legjobb vagina riporton

A milliárdos imádja az adatokat, így a kedvese ereményeit a következő kommentárral osztotta meg: 

„Világszerte a reproduktív korú nőknek mindössze csak körülbelül 25-30%-a L. crispatus-domináns, és a domináns általában 50% feletti arányt jelent. Kate esetében ez az arány 98,7%.”

Az internet népének persze megvolt a véleménye a különös bejegyzésről: egyesek trágár szavakkal minősítették, ízléstelennek és pszichopátiás tünetnek minősítve a milliárdos tettét, mások pedig egy negyedéves pénzügyi jelentéshez hasonlították a bizarr adatközlést. Azért voltak kivételek is, akik szerint szuper dolog, hogy végre valaki tabuk nélkül mer beszélni az intim egészségről.

Milyen egy egészséges női nemiszerv mikrobiomja?

Egy egészséges női szervezetben a mikrobiom nagyjából 90-95%-át jótékony tejsavó-baktériumok teszik ki. Az általuk termelt savas kémhatású anyag egyfajta biofilmet is képez a hüvely falán, ami fizikailag is gátolja a kártékony mikrobák megtapadását. Emellett hidrogén-peroxidot is előállítanak, ami tovább gyengíti az ellenséges baktériumokat.

Egészség-fanatikusok, ha szerelembe esnek

A szerelmesek akkor jöttek össze, amikor Tolo öt évvel ezelőtt csatlakozott Johnson agy-interfész cégéhez, a Kernelhez. Johnson tavaly év végén tette publikussá a kapcsolatukat ugyancsak egy X-posztban, azt írva, hogy „szinte egy emberré váltak”. Kate Tolo egy cseppet sem haragszik párjára a hálószobatitkok kiteregetése miatt, bár elismeri, hogy a poszt elborultnak tűnhet. Ő inkább hálás azért, hogy olyan partnere van, aki ennyire komolyan veszi az egészségmegőrzést. Johnson, aki korábban olyan emberként jellemezte magát, mint akivel lehetetlen együtt élni a furcsa rituáléi miatt (mint például 41 tablettát szed, hogy fiatalon tartsa magát) úgy tűnik, végre megtalálta azt a nőt, akivel nemcsak lelkileg, de baktériumszinten is egy hullámhosszon van.

Furcsa küldetése van a különc szerelmespárnak

A különc szerelmesek ezzel az akcióval arra szeretnék lehívni az emberek figyelmét, hogy milyen veszélyei lehetnek az orális szexnek, mert ez nincs benne a köztudatban. Pedig a statisztikák szerint (férfi és női anatómiától függetlenül) az elmúlt években szinte járványszerűen terjed az orális herpesz (HSV-1) és a humán-papilomavírus okozta száj és garatrák, és ezeknek a mértéke mostanra meghaladta a dohányzás okozta megbetegedésekét is. Általában, mikor az emberek orális szexre adják a fejüket, eszükbe sem jut, hogy esetleg antibiotikum-rezisztens orális gonorrhoeát kaphatnak, vagy hogy a partnerük nyála képes lebontani a hüvely mikrobiomját.

